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مراكز الاقتراع في إيران تفتح أبوابها لانتخاب أعضاء البرلمان
مراكز الاقتراع في إيران تفتح أبوابها لانتخاب أعضاء البرلمان
سبوتنيك عربي
فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في جميع أنحاء إيران، اليوم الجمعة عند الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي، للبدء بعملية الاقتراع في الانتخابات البرلمانية في... 01.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-01T06:24+0000
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طهران - سبوتنيك. وبحسب وزارة الداخلية الإيرانية، يبلغ عدد الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات البرلمانية ومجلس خبراء القيادة في الدورة الحالية الحالية 61 مليونا و172 ألفا و298 شخص، في حين يبلغ إجمالي عدد المرشحين 15 ألفا و200 مرشح لانتخابات مجلس الشورى و144 مرشح لانتخابات مجلس خبراء القيادة.ويتنافس مرشحو هذه الانتخابات على 290 مقعدا في مجلس الشورى الإسلامي و88 مقعدا في مجلس خبراء القيادة، وفقًا لوزارة الداخلية الإيرانية.وقال المرشد الإيراني الأعلى، على خامنئي، عقب الإدلاء بصوته في الانتخابات: "أوصي الشعب الإيراني بأن يتنافس بالأعمال الجيدة"، لافتًا إلى أن "العالم ينظر إلى هذه الانتخابات ويترصدها من الأصدقاء والأعداء".وكان مجلس صيانة الدستور الإيراني، قد أعلن الأربعاء الماضي، أن انتخابات البرلمان (مجلس الشورى الإسلامي) ومجلس خبراء القيادة الإيراني، سوف تجري في 60 ألف مركز اقتراع، اليوم الجمعة.وكانت الدعاية الانتخابية قد جرت لفترة أسبوع انتهت في الساعة الثامنة من صباح أمس الخميس، أي قبل 24 ساعة من انطلاق عملية الاقتراع في الانتخابات.وتعلن النتائج الأولية للانتخابات فور الانتهاء من فرز الأصوات، فيما يتم الإعلان بالتدريج عن النتائج، بدءًا من يوم غد السبت، في حين سٌتعلن النتائج النهائية خلال أسبوع على أقصى تقدير.وحتى الآن، جرت 11 دورة انتخابية لمجلس الشورى الإسلامي (البرلمان)، بعد الثورة الإسلامية وتأسيس الجمهورية الإسلامية في إيران.وتعد نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية الإيرانية من أعلى المستويات في دول العالم، وكانت أعلى نسبة مشاركة هي الخامسة في عام 1996 بنسبة 71.1% وأدناها هي السابعة، التي جرت في 2020، بنسبة مشاركة 42.57%.
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إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

مراكز الاقتراع في إيران تفتح أبوابها لانتخاب أعضاء البرلمان

06:24 GMT 01.03.2024 (تم التحديث: 06:27 GMT 01.03.2024)
© AFP 2023 / KARIM JAAFARعلم إيران
علم إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2024
© AFP 2023 / KARIM JAAFAR
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فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في جميع أنحاء إيران، اليوم الجمعة عند الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي، للبدء بعملية الاقتراع في الانتخابات البرلمانية في دورتها الـ12 ولانتخابات مجلس خبراء القيادة في دورتها السادسة.
طهران - سبوتنيك. وبحسب وزارة الداخلية الإيرانية، يبلغ عدد الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات البرلمانية ومجلس خبراء القيادة في الدورة الحالية الحالية 61 مليونا و172 ألفا و298 شخص، في حين يبلغ إجمالي عدد المرشحين 15 ألفا و200 مرشح لانتخابات مجلس الشورى و144 مرشح لانتخابات مجلس خبراء القيادة.
ويتنافس مرشحو هذه الانتخابات على 290 مقعدا في مجلس الشورى الإسلامي و88 مقعدا في مجلس خبراء القيادة، وفقًا لوزارة الداخلية الإيرانية.
وقال المرشد الإيراني الأعلى، على خامنئي، عقب الإدلاء بصوته في الانتخابات: "أوصي الشعب الإيراني بأن يتنافس بالأعمال الجيدة"، لافتًا إلى أن "العالم ينظر إلى هذه الانتخابات ويترصدها من الأصدقاء والأعداء".
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وكان مجلس صيانة الدستور الإيراني، قد أعلن الأربعاء الماضي، أن انتخابات البرلمان (مجلس الشورى الإسلامي) ومجلس خبراء القيادة الإيراني، سوف تجري في 60 ألف مركز اقتراع، اليوم الجمعة.
وكانت الدعاية الانتخابية قد جرت لفترة أسبوع انتهت في الساعة الثامنة من صباح أمس الخميس، أي قبل 24 ساعة من انطلاق عملية الاقتراع في الانتخابات.
وتعلن النتائج الأولية للانتخابات فور الانتهاء من فرز الأصوات، فيما يتم الإعلان بالتدريج عن النتائج، بدءًا من يوم غد السبت، في حين سٌتعلن النتائج النهائية خلال أسبوع على أقصى تقدير.
وحتى الآن، جرت 11 دورة انتخابية لمجلس الشورى الإسلامي (البرلمان)، بعد الثورة الإسلامية وتأسيس الجمهورية الإسلامية في إيران.
وتعد نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية الإيرانية من أعلى المستويات في دول العالم، وكانت أعلى نسبة مشاركة هي الخامسة في عام 1996 بنسبة 71.1% وأدناها هي السابعة، التي جرت في 2020، بنسبة مشاركة 42.57%.
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