https://sputnikarabic.ae/20240301/مراكز-الاقتراع-في-إيران-تفتح-أبوابها-لانتخاب-أعضاء-البرلمان-1086541591.html

مراكز الاقتراع في إيران تفتح أبوابها لانتخاب أعضاء البرلمان

مراكز الاقتراع في إيران تفتح أبوابها لانتخاب أعضاء البرلمان

سبوتنيك عربي

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في جميع أنحاء إيران، اليوم الجمعة عند الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي، للبدء بعملية الاقتراع في الانتخابات البرلمانية في... 01.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-01T06:24+0000

2024-03-01T06:24+0000

2024-03-01T06:27+0000

إيران

أخبار إيران

العالم

أخبار العالم الآن

الأخبار

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/1d/1061749002_0:0:1159:651_1920x0_80_0_0_632b69e41540fef451bdd1a92f6aa914.jpg

طهران - سبوتنيك. وبحسب وزارة الداخلية الإيرانية، يبلغ عدد الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات البرلمانية ومجلس خبراء القيادة في الدورة الحالية الحالية 61 مليونا و172 ألفا و298 شخص، في حين يبلغ إجمالي عدد المرشحين 15 ألفا و200 مرشح لانتخابات مجلس الشورى و144 مرشح لانتخابات مجلس خبراء القيادة.ويتنافس مرشحو هذه الانتخابات على 290 مقعدا في مجلس الشورى الإسلامي و88 مقعدا في مجلس خبراء القيادة، وفقًا لوزارة الداخلية الإيرانية.وقال المرشد الإيراني الأعلى، على خامنئي، عقب الإدلاء بصوته في الانتخابات: "أوصي الشعب الإيراني بأن يتنافس بالأعمال الجيدة"، لافتًا إلى أن "العالم ينظر إلى هذه الانتخابات ويترصدها من الأصدقاء والأعداء".وكان مجلس صيانة الدستور الإيراني، قد أعلن الأربعاء الماضي، أن انتخابات البرلمان (مجلس الشورى الإسلامي) ومجلس خبراء القيادة الإيراني، سوف تجري في 60 ألف مركز اقتراع، اليوم الجمعة.وكانت الدعاية الانتخابية قد جرت لفترة أسبوع انتهت في الساعة الثامنة من صباح أمس الخميس، أي قبل 24 ساعة من انطلاق عملية الاقتراع في الانتخابات.وتعلن النتائج الأولية للانتخابات فور الانتهاء من فرز الأصوات، فيما يتم الإعلان بالتدريج عن النتائج، بدءًا من يوم غد السبت، في حين سٌتعلن النتائج النهائية خلال أسبوع على أقصى تقدير.وحتى الآن، جرت 11 دورة انتخابية لمجلس الشورى الإسلامي (البرلمان)، بعد الثورة الإسلامية وتأسيس الجمهورية الإسلامية في إيران.وتعد نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية الإيرانية من أعلى المستويات في دول العالم، وكانت أعلى نسبة مشاركة هي الخامسة في عام 1996 بنسبة 71.1% وأدناها هي السابعة، التي جرت في 2020، بنسبة مشاركة 42.57%.

https://sputnikarabic.ae/20231007/نواب-البرلمان-الإيراني-يهتفون-الموت-لإسرائيل-بعد-عملية-طوفان-الأقصى-فيديو-1081750529.html

إيران

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار