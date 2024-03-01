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Военнослужащие полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240301/مفوضة-حقوق-الإنسان-الروسية-أوكرانيا-تواصلت-مع-روسيا-بشأن-إمكانية-تسليم-جثث-قتلى-حادث-الطائرة-إيل-76-1086539529.html
مفوضة حقوق الإنسان الروسية: أوكرانيا تواصلت مع روسيا بشأن إمكانية تسليم جثث قتلى حادث الطائرة إيل-76
مفوضة حقوق الإنسان الروسية: أوكرانيا تواصلت مع روسيا بشأن إمكانية تسليم جثث قتلى حادث الطائرة إيل-76
سبوتنيك عربي
كشفت مفوضة حقوق الإنسان في روسيا الاتحادية تاتيانا موسكالكوفا، اليوم الجمعة، أن الجانب الأوكراني تواصل مع مسؤولين روس بشأن إمكانية تسليم جثث ضحايا حادث إسقاط... 01.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-01T02:26+0000
2024-03-01T02:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
طائرة النقل العسكرية إيل-76
حقوق الإنسان
روسيا
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقالت موسكالكوفا في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، "كانت هناك محادثات حول ما إذا كان الجانب الروسي مستعدًا لتسليم الجثث".وفي منتصف الشهر الماضي، قال مصدر لوكالة "سبوتنيك": "تم تنفيذ الهجوم على الطائرة إيل-76 تحت ضغط من المستشارين البريطانيين دون التنسيق مع مقر الدفاع الجوي في كييف"، مضيفًا أن ذلك تم "دون التحقق الإضافي من المعلومات حول حركة الطائرات فوق منطقة بيلغورود".تجدر الإشارة إلى أنه في 24 يناير/ تشرين الثاني، أسقطت القوات الأوكرانية طائرة نقل عسكرية روسية من طراز "إيليوشين-76"، في أجواء مقاطعة بيلغورود، والتي كانت تقل 65 أسيرًا أوكرانيًا، تمهيدًا لإجراء عملية تبادل. ولقى الجميع ممن كانوا على متن الطائرة مصرعهم، بما في ذلك ثلاثة ضباط مرافقين من القوات المسلحة الروسية وستة من أفراد الطاقم. تم تأكيد حقيقة وفاتهم عن طريق اختبار الحمض النووي.وحسب تصريحات الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، فإن الاستخبارات الأوكرانية كانت على علم بوجود أسرى حرب من القوات الأوكرانية على متن الطائرة "إيليوشين-76"، ومع ذلك قامت كييف بإسقاطها؛ إما بسبب الإهمال أو عن قصد، "إلا أنه في أي حال من الأحوال فإن هذا الأمر يعد جريمة".وأثبت الفحص أن الطائرة أسقطتها منظومة "باتريوت" الأمريكية، بصاروخين من طراز "إم أي إم - 104 أيه".وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أن حادث إسقاط الطائرة "إيل-76" ​يثير "تساؤلاً كبيراً حول إمكانية التوصل، على الأقل، إلى نوع من الاتفاق" مع كييف.وكتبت وسائل إعلام أوكرانية في البداية أن الطائرة "إيل-76" أسقطتها القوات المسلحة الأوكرانية، لكنها حذفت بعد ذلك هذه البيانات من مواقعها على الإنترنت. وفي وقت لاحق، اعترفت أوكرانيا بشكل غير مباشر بأنها أسقطت هذه الطائرة؛ بحسب مديرية الاستخبارات الرئيسية لوزارة الدفاع الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20240229/-رسالة-بوتين-إلى-الجمعية-الفيدرالية-الروسية-1086509799.html
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طائرة النقل العسكرية إيل-76, حقوق الإنسان, روسيا, أخبار أوكرانيا
طائرة النقل العسكرية إيل-76, حقوق الإنسان, روسيا, أخبار أوكرانيا

مفوضة حقوق الإنسان الروسية: أوكرانيا تواصلت مع روسيا بشأن إمكانية تسليم جثث قتلى حادث الطائرة إيل-76

02:26 GMT 01.03.2024
© Photo / Photo from the social mediaموقع تحطم الطائرة "إيل-76" في مقاطعة بيلغورود
موقع تحطم الطائرة إيل-76 في مقاطعة بيلغورود - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2024
© Photo / Photo from the social media
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كشفت مفوضة حقوق الإنسان في روسيا الاتحادية تاتيانا موسكالكوفا، اليوم الجمعة، أن الجانب الأوكراني تواصل مع مسؤولين روس بشأن إمكانية تسليم جثث ضحايا حادث إسقاط الطائرة إيل-76 في منطقة بيلغورود.
موسكو - سبوتنيك. وقالت موسكالكوفا في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، "كانت هناك محادثات حول ما إذا كان الجانب الروسي مستعدًا لتسليم الجثث".
وأضافت أن روسيا تمتلك كل المعلومات اللازمة الخاصة بالحمض النووي، والتي تُمكن من التعرف على هوية الأفراد الذين لقوا حتفهم في الحادث، قائلة: "لدينا معلومات مؤكدة بخصوص الحمض النووي تسمح لنا بالتعرف على الهويات".
وفي منتصف الشهر الماضي، قال مصدر لوكالة "سبوتنيك": "تم تنفيذ الهجوم على الطائرة إيل-76 تحت ضغط من المستشارين البريطانيين دون التنسيق مع مقر الدفاع الجوي في كييف"، مضيفًا أن ذلك تم "دون التحقق الإضافي من المعلومات حول حركة الطائرات فوق منطقة بيلغورود".
تجدر الإشارة إلى أنه في 24 يناير/ تشرين الثاني، أسقطت القوات الأوكرانية طائرة نقل عسكرية روسية من طراز "إيليوشين-76"، في أجواء مقاطعة بيلغورود، والتي كانت تقل 65 أسيرًا أوكرانيًا، تمهيدًا لإجراء عملية تبادل. ولقى الجميع ممن كانوا على متن الطائرة مصرعهم، بما في ذلك ثلاثة ضباط مرافقين من القوات المسلحة الروسية وستة من أفراد الطاقم. تم تأكيد حقيقة وفاتهم عن طريق اختبار الحمض النووي.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال رسالة إلى الجمعية الفيدرالية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.02.2024
رسالة بوتين إلى الجمعية الفيدرالية الروسية
أمس, 09:06 GMT
وحسب تصريحات الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، فإن الاستخبارات الأوكرانية كانت على علم بوجود أسرى حرب من القوات الأوكرانية على متن الطائرة "إيليوشين-76"، ومع ذلك قامت كييف بإسقاطها؛ إما بسبب الإهمال أو عن قصد، "إلا أنه في أي حال من الأحوال فإن هذا الأمر يعد جريمة".
وأثبت الفحص أن الطائرة أسقطتها منظومة "باتريوت" الأمريكية، بصاروخين من طراز "إم أي إم - 104 أيه".
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أن حادث إسقاط الطائرة "إيل-76" ​يثير "تساؤلاً كبيراً حول إمكانية التوصل، على الأقل، إلى نوع من الاتفاق" مع كييف.
وكتبت وسائل إعلام أوكرانية في البداية أن الطائرة "إيل-76" أسقطتها القوات المسلحة الأوكرانية، لكنها حذفت بعد ذلك هذه البيانات من مواقعها على الإنترنت. وفي وقت لاحق، اعترفت أوكرانيا بشكل غير مباشر بأنها أسقطت هذه الطائرة؛ بحسب مديرية الاستخبارات الرئيسية لوزارة الدفاع الأوكرانية.
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