https://sputnikarabic.ae/20240301/واشنطن-تدعم-جهود-بغداد-وأربيل-من-أجل-التوصل-إلى-اتفاق-بشأن-اقتسام-الإيرادات-1086545394.html

واشنطن تدعم جهود بغداد وأربيل من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن اقتسام الإيرادات

واشنطن تدعم جهود بغداد وأربيل من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن اقتسام الإيرادات

سبوتنيك عربي

أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، دعم واشنطن لأمن إقليم كردستان العراق، وتقاسم الإيرادات والموازنة مع بغداد. 01.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-01T08:59+0000

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وحسب بيان البيت الأبيض، جاء ذلك خلال لقاء سوليفان مع رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، مسرور بارزاني، أمس الخميس.وأوضح أن ذلك يعزز الاستقرار والتقدم الاقتصادي في أنحاء العراق وكردستان.وأعرب سوليفان عن تقديره للشراكة الطويلة الأمد بين كردستان والولايات المتحدة، مؤكدًا دعم بلاده لإقليم كردستان قوي وقابل للحياة اقتصاديا على النحو المبين في الدستور العراقي.وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق (أعلى سلطة قضائية في البلاد)، قد قررت الشهر الماضي، إلزام إقليم كردستان العراق بتسليم جميع الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية في بغداد، كما قررت "إلزام توطين" رواتب جميع موظفي الإقليم في المصارف الاتحادية.كما قررت المحكمة أيضا حل المفوضية العليا محل الهيئة العليا لانتخابات إقليم كردستان العراق لإدارة انتخابات الإقليم، وتقسيم الإقليم إلى أربع مناطق لإجراء الانتخابات التشريعية المرتقبة لبرلمان كردستان، إضافة إلى قرار بعدم دستورية بعض الفقرات من قانون انتخابات برلمان كردستان العراق.يذكر أن المحكمة الاتحادية العليا في العراق، كانت قد أصدرت في فبراير/ شباط 2022، قرارا بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان، مع إلزامها بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في الإقليم والمناطق الأخرى التي قامت وزارة الثروات الطبيعية الكردستانية باستخراج النفط منها وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية في بغداد.وتوجد ملفات عالقة بين بغداد وإقليم كردستان العراق، منذ سنوات طويلة، وعلى رأسها ملف إدارة الثروة النفطية وتقسيم إيراداتها، حيث لعب التحكم في النفط واستغلال إيراداته دورا بارزا في الخلاف بين الطرفين.

https://sputnikarabic.ae/20240222/خبير-كردي-يوضح-لـسبوتنيك-خطورة-قرارات-المحكمة-الاتحادية-العراقية-بشأن-كردستان-1086320157.html

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