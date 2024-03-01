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https://sputnikarabic.ae/20240301/وزير-الطاقة-الجزائري-القمة-السابعة-تأتي-في-ظل-تغيرات-جيوسياسية-وهيكلية-كبيرة-1086577366.html
وزير الطاقة الجزائري: القمة السابعة تأتي في ظل تغيرات جيوسياسية وهيكلية كبيرة
وزير الطاقة الجزائري: القمة السابعة تأتي في ظل تغيرات جيوسياسية وهيكلية كبيرة
سبوتنيك عربي
قال وزير الطاقة والمناجم الجزائري، محمد عرقاب، إن القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز تأتي في سياق تغيرات جيوسياسية وهيكلية كبيرة تشهدها أسواق الطاقة خاصة... 01.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-01T18:44+0000
2024-03-01T18:44+0000
العالم العربي
الجزائر
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وقال عرقاب في تصريحات للصحفيين على هامش القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز المنعقدة بالجزائر:وأكد أن بلاده سخرت كل الإمكانيات من أجل نجاح القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز غدا السبت.وأضاف الوزير أن الجزائر سعت من أجل تمكين قادة الدول الأعضاء من مناقشة أهم القضايا المرتبطة بالتعاون في مجال تطوير ودعم دور الغاز الطبيعي في تحقيق الرفاهية للدول الأعضاء، والمساهمة في تحقيق الأمن الطاقوي العالمي، في ظل ما يعيشه العالم الآن.وأوضح أن الجزائر "استثمرت الكثير في مجالات الاستكشاف والتطوير والمعالجة ونقل وتسويق الغاز الطبيعي". وأشار عرقاب إلى أن بلاده لديها القدرة والمساهمة في تلبية الطلب العالمي من خلال تصدير "كميات هائلة" عبر خطي أنابيب الغاز، وكذا الغاز المميع نحو مختلف مناطق العالم، لافتا إلى أنها أصبحت من بين أهم الوجهات والدول الجذابة للمستثمرين بالنظر إلى إمكاناتها من الطاقات الأحفورية.
https://sputnikarabic.ae/20240301/تفاصيل-إعلان-الجزائر-عن-القمة-السابعة-لمنتدى-الدول-المصدرة-للغاز-1086560857.html
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العالم العربي, الجزائر
العالم العربي, الجزائر

وزير الطاقة الجزائري: القمة السابعة تأتي في ظل تغيرات جيوسياسية وهيكلية كبيرة

18:44 GMT 01.03.2024
© AP Photo / Aflred de Montesquiouعامل يتفقد محطة كريشبا للغاز في الجزائر بعد مهاجمة مجهولين أطلقوا قذائف وصواريخ محلية الصنع على المنشأة التي تعمل بشكل مشترك مع شركات أجنبية وتشرف عليها شركة الغاز الحكومية الجزائرية سوناطراك
عامل يتفقد محطة كريشبا للغاز في الجزائر بعد مهاجمة مجهولين أطلقوا قذائف وصواريخ محلية الصنع على المنشأة التي تعمل بشكل مشترك مع شركات أجنبية وتشرف عليها شركة الغاز الحكومية الجزائرية سوناطراك - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2024
© AP Photo / Aflred de Montesquiou
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قال وزير الطاقة والمناجم الجزائري، محمد عرقاب، إن القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز تأتي في سياق تغيرات جيوسياسية وهيكلية كبيرة تشهدها أسواق الطاقة خاصة الغاز.
وقال عرقاب في تصريحات للصحفيين على هامش القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز المنعقدة بالجزائر:
"يأتي الاجتماع في سياق تغيرات جيوسياسية وهيكلية كبيرة تشهدها أسواق الطاقة خاصة الغاز، مما يوجب علينا دراسة ومعالجة القضايا الرئيسية التي من بينها التحول التدريجي إلى اقتصاد عالمي يعتمد على مصادر طاقة نظيفة، من أجل مواجهة التغير المناخي الذي يمثل تحديا وفرصة في نفس الوقت".
الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2024
تفاصيل إعلان الجزائر عن القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز
13:34 GMT
وأكد أن بلاده سخرت كل الإمكانيات من أجل نجاح القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز غدا السبت.
وأضاف الوزير أن الجزائر سعت من أجل تمكين قادة الدول الأعضاء من مناقشة أهم القضايا المرتبطة بالتعاون في مجال تطوير ودعم دور الغاز الطبيعي في تحقيق الرفاهية للدول الأعضاء، والمساهمة في تحقيق الأمن الطاقوي العالمي، في ظل ما يعيشه العالم الآن.
وأوضح أن الجزائر "استثمرت الكثير في مجالات الاستكشاف والتطوير والمعالجة ونقل وتسويق الغاز الطبيعي".
وأشار عرقاب إلى أن بلاده لديها القدرة والمساهمة في تلبية الطلب العالمي من خلال تصدير "كميات هائلة" عبر خطي أنابيب الغاز، وكذا الغاز المميع نحو مختلف مناطق العالم، لافتا إلى أنها أصبحت من بين أهم الوجهات والدول الجذابة للمستثمرين بالنظر إلى إمكاناتها من الطاقات الأحفورية.
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