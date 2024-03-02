https://sputnikarabic.ae/20240302/استشهاد-10-فلسطينيا-في-قصف-إسرائيلي-على-خيام-النازحين-في-رفح-1086594895.html
مقتل 11 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على خيام النازحين في رفح
مقتل 11 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على خيام النازحين في رفح
سبوتنيك عربي
قتل 11 فلسطينيا على الأقل، اليوم السبت، في غارة إسرائيلية أصابت خيمة في مدينة رفح الفلسطينية. 02.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-02T13:37+0000
2024-03-02T13:37+0000
2024-03-02T13:52+0000
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وقالت السلطات الصحية في قطاع غزة، في بيان لها، إن "الضربة وقعت في منطقة يحتمي بها النازحون خارج المستشفى الإماراتي، في حي تل السلطان، برفح جنوب قطاع غزة"، مشيرة إلى إصابة 50 آخرين بجروح".وأضافت أن مسعفًا يعمل في المستشفى كان من بين القتلى، مؤكدة أن الجيش الإسرائيلي يتعمد استهداف سيارات الإسعاف والمستشفيات والأطقم الطبية منذ بداية حربه على القطاع في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع منذ أكثر من 4 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 مليون من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية، بحسب الأمم المتحدة.وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شنّ مقاتلون من حركة حماس هجوما على جنوبي إسرائيل، أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.ورداً على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة أودى بحياة أكثر من 30 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.
https://sputnikarabic.ae/20240302/لافروف-خطوات-تطبيع-العلاقات-بين-تركيا-وسوريا-مستحيلة-الآن-بسبب-الوضع-في-غزة-1086591897.html
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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, حركة حماس
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, حركة حماس
مقتل 11 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على خيام النازحين في رفح
13:37 GMT 02.03.2024 (تم التحديث: 13:52 GMT 02.03.2024)
قتل 11 فلسطينيا على الأقل، اليوم السبت، في غارة إسرائيلية أصابت خيمة في مدينة رفح الفلسطينية.
وقالت السلطات الصحية في قطاع غزة، في بيان لها
، إن "الضربة وقعت في منطقة يحتمي بها النازحون خارج المستشفى الإماراتي، في حي تل السلطان، برفح جنوب قطاع غزة"، مشيرة إلى إصابة 50 آخرين بجروح".
وأضافت أن مسعفًا يعمل في المستشفى كان من بين القتلى، مؤكدة أن الجيش الإسرائيلي يتعمد استهداف سيارات الإسعاف والمستشفيات والأطقم الطبية منذ بداية حربه على القطاع في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع منذ أكثر من 4 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 مليون من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية، بحسب الأمم المتحدة
.
وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شنّ مقاتلون من حركة حماس هجوما على جنوبي إسرائيل، أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.
ورداً على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة أودى بحياة أكثر من 30 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.