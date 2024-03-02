https://sputnikarabic.ae/20240302/استشهاد-10-فلسطينيا-في-قصف-إسرائيلي-على-خيام-النازحين-في-رفح-1086594895.html

مقتل 11 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على خيام النازحين في رفح

مقتل 11 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على خيام النازحين في رفح

سبوتنيك عربي

قتل 11 فلسطينيا على الأقل، اليوم السبت، في غارة إسرائيلية أصابت خيمة في مدينة رفح الفلسطينية. 02.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-02T13:37+0000

2024-03-02T13:37+0000

2024-03-02T13:52+0000

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وقالت السلطات الصحية في قطاع غزة، في بيان لها، إن "الضربة وقعت في منطقة يحتمي بها النازحون خارج المستشفى الإماراتي، في حي تل السلطان، برفح جنوب قطاع غزة"، مشيرة إلى إصابة 50 آخرين بجروح".وأضافت أن مسعفًا يعمل في المستشفى كان من بين القتلى، مؤكدة أن الجيش الإسرائيلي يتعمد استهداف سيارات الإسعاف والمستشفيات والأطقم الطبية منذ بداية حربه على القطاع في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع منذ أكثر من 4 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 مليون من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية، بحسب الأمم المتحدة.وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شنّ مقاتلون من حركة حماس هجوما على جنوبي إسرائيل، أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.ورداً على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة أودى بحياة أكثر من 30 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.

https://sputnikarabic.ae/20240302/لافروف-خطوات-تطبيع-العلاقات-بين-تركيا-وسوريا-مستحيلة-الآن-بسبب-الوضع-في-غزة-1086591897.html

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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, حركة حماس