https://sputnikarabic.ae/20240302/لافروف-خطوات-تطبيع-العلاقات-بين-تركيا-وسوريا-مستحيلة-الآن-بسبب-الوضع-في-غزة-1086591897.html

لافروف: خطوات تطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا مستحيلة الآن بسبب الوضع في غزة

لافروف: خطوات تطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا مستحيلة الآن بسبب الوضع في غزة

سبوتنيك عربي

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن الخطوات العملية لتطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا أصبحت الآن مستحيلة بسبب الوضع في قطاع غزة. 02.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-02T13:03+0000

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وأوضح لافروف، في مؤتمر صحفي بمنتدى "أنطاليا الدبلوماسي"، اليوم السبت: "نؤكد اهتمامنا بتعزيز تطبيع العلاقات بين سوريا وتركيا.. لقد عملنا على ذلك، وفي الواقع، نواصل العمل، ولكن الخطوات العملية الآن مستحيلة بسبب حقيقة أن ما يحدث في قطاع غزة...الأراضي الفلسطينية يؤثر بشكل مباشر على جميع المشاركين في هذه العملية".وذكرت صحيفة "أيدنليك"، نقلًا عن الصحفي سيتينر تشين، القول: "صفحة جديدة تفتح في علاقاتنا مع دمشق. تعقد وزارة خارجيتنا اجتماعات في منتدى أنطاليا الدبلوماسي لمناقشة موضوعات سياسية ودبلوماسية، وتحاول الدبلوماسية التركية من وراء الكواليس حل المشاكل الأخرى بخطوات حاسمة، وقريبا سيأتي بوتين إلى تركيا، وبناء على النتائج سيتم تحديد موعد وتنظيم لقاء بين أردوغان، وبشار الأسد، في موسكو".وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في 5 من أيلول/ سبتمبر الماضي، إن نظيره السوري بشار الأسد، "يتابع من بعيد الخطوات المتخذة ضمن الصيغة التركية - الروسية - الإيرانية - السورية، فيما يتعلق بالتطبيع بين أنقرة ودمشق".ومنذ ذلك الحين تدهورت علاقات أنقرة مع دمشق، لكن في الآونة الأخيرة، بدأ الطرفان، وكذلك وسائل الإعلام، التي تهتم بالعلاقات بين البلدين، تتحدث عن إمكانية التطبيع التدريجي.وفي ديسمبر/ كانون الأول 2022، استضافت روسيا، أول محادثات منذ أكثر من 11 عامًا، بين تركيا وسوريا على مستوى وزيري الدفاع.لافروف بشأن انضمام السويد وفنلندا للناتو: سنوات حسن الجوار الطويلة ذهبت سدى

https://sputnikarabic.ae/20240302/لافروف-بشأن-انضمام-السويد-وفنلندا-للناتو-سنوات-حسن-الجوار-الطويلة-مع-روسيا-ذهبت-سدى-1086591233.html

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