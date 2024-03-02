https://sputnikarabic.ae/20240302/الجيش-الأمريكي-يشن-ضربة-ضد-صاروخ-لـأنصار-الله-كان-معدا-للإطلاق-نحو-البحر-الأحمر-1086582263.html

الجيش الأمريكي يعلن شنه لضربة ضد صاروخ لـ"أنصار الله" كان معدا للإطلاق نحو البحر الأحمر

الجيش الأمريكي يعلن شنه لضربة ضد صاروخ لـ"أنصار الله" كان معدا للإطلاق نحو البحر الأحمر

سبوتنيك عربي

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتاكوم)، اليوم السبت، أنها نفذت ضربة "دفاعًا عن النفس" ضد صاروخ "أرض - جو" تابع لجماعة "أنصار الله" اليمنية، كان مُعدًا... 02.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-02T04:42+0000

2024-03-02T04:42+0000

2024-03-02T04:42+0000

أنصار الله

العالم العربي

غزة

قطاع غزة

وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

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وقالت "سنتاكوم"، في بيان لها: "في 1 مارس (آذار الجاري)، في حوالي الساعة 12:40 ظهرًا (بتوقيت صنعاء)، نفذت قوات القيادة المركزية الأمريكية ضربة دفاعا عن النفس ضد صاروخ "أرض - جو" لـ"أنصار الله" المدعومين من إيران، كان جاهزًا للإطلاق من المناطق التي يسيطرون عليها (أنصار الله) في اليمن، باتجاه البحر الأحمر".وأضاف البيان: "حددت قوات القيادة المركزية الأمريكية الصاروخ وقررت أنه يمثل تهديدًا وشيكًا للطائرات الأمريكية في المنطقة".ويوم الاثنين الماضي، أعلنت الحكومة اليمنية طلبها المساعدة الفنية واللوجستية العاجلة من الهيئة الإقليمية للحفاظ على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، وكذا المكتب الإقليمي للأمم المتحدة للبيئة، من أجل سحب السفينة الراسية على بُعد نحو 11 ميلًا من الساحل اليمني، بشكل آمن من المياه الإقليمية اليمنية، وتجنب كارثة بيئية حال غرقها أو تسرب كميات من الأسمدة والزيوت والوقود المحملة بها.وجاء عرض "أنصار الله"، بعد ساعات، من اتهام القيادة المركزية الأمريكية، الجماعة بالتسبب في تسرب بقعة زيت بطول 18 ميلًا بحريًا، وكارثة بيئية محتملة في البحر الأحمر، جراء استهدافها بالصواريخ لسفينة "روبي مار" المحملة بأكثر من 41 ألف طن من الأسمدة، مؤكدة أن "السفينة راسية ولكن الماء أصبح يتسلل إلى داخلها ببطء".ويوم الاثنين الماضي، أعلنت "أنصار الله"، إصابة السفينة البريطانية "روبي مار" بعد استهدافها بعدد من الصواريخ خلال إبحارها في خليج عدن، قبل أن تعلن الجماعة، في وقت لاحق، غرقها جراء تعرضها إلى أضرار كبيرة.وكانت جماعة "أنصار الله"، قد أعلنت في العاشر من أكتوبر الماضي، أنها ستساند الفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، في حال تدخل الولايات المتحدة عسكريًا بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

https://sputnikarabic.ae/20240302/جماعة-أنصار-الله-تجدد-عرضها-السماح-بقطر-سفينة-بريطانية-جانحة-مقابل-إدخال-مساعدات-لغزة-1086581466.html

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أنصار الله, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل