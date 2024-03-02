https://sputnikarabic.ae/20240302/الممثل-التركي-الخاص-لتسوية-العلاقات-مع-أرمينيا-لـسبوتنيك-قررنا-عقد-اجتماع-لتطبيع-العلاقات-1086590000.html
الممثل التركي الخاص لتسوية العلاقات مع أرمينيا لـ"سبوتنيك": قررنا عقد اجتماع لتطبيع العلاقات
الممثل التركي الخاص لتسوية العلاقات مع أرمينيا لـ"سبوتنيك": قررنا عقد اجتماع لتطبيع العلاقات
سبوتنيك عربي
صرح الممثل التركي الخاص لتسوية العلاقات مع يريفان، سردار كيليتش، أن تركيا وأرمينيا، قررتا عقد اجتماع بشأن تطبيع العلاقات بينهما، وسيتم الاتفاق على الموعد... 02.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-02T11:07+0000
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وقال كيليتش، لـ"سبوتنيك"، اليوم السبت: "سيكون هناك اجتماع. لقد اتخذنا قرارا، وسنقرر التاريخ والمكان".وفي 12 فبراير/ شباط 2023، قدم رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، تعازيه ودعمه للشعب التركي في محادثة هاتفية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إثر الزلزال الذي ضرب تركيا.وفي الوقت ذاته، أرسلت أرمينيا 27 من عمال الإنقاذ إلى تركيا المنكوبة بالزلازل للمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ، حسبما أعلنت وزارة الشؤون الداخلية في البلا. والجدير بالذكر أن المرة الأخيرة التي استخدمت فيها بوابة "أليكان" الحدودية كانت في زلزال 1988، الذي ضرب أرمينيا، حيث عبر الهلال الأحمر التركي البوابة الحدودية لإيصال المساعدات إلى المناطق المنكوبة.ولا تربط تركيا بأرمينيا أي علاقات دبلوماسية أو تجارية، منذ تسعينيات القرن العشرين.والبلدان على خلاف لأسباب أهمها أن 1.5 مليون شخص أرميني يقولون إن "الإمبراطورية العثمانية قتلتهم عام 1915"، وتقول يريفان إن "عمليات القتل تصل إلى حد الإبادة الجماعية، وهو اتهام تنفيه تركيا".لكن في فبراير/ شباط الماضي، فتحت البوابة الحدودية بين الدولتين الجارتين للمرة الأولى، منذ 35 عامًا، للسماح بدخول المساعدات لضحايا الزلازل المدمر جنوبي تركيا.
https://sputnikarabic.ae/20240302/إعلام-تركي-يلوح-بلقاء-مرتقب-بين-الأسد-وأردوغان-في-موسكو-بمساع-روسية--1086585664.html
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العالم, أخبار تركيا اليوم, أرمينيا
العالم, أخبار تركيا اليوم, أرمينيا
الممثل التركي الخاص لتسوية العلاقات مع أرمينيا لـ"سبوتنيك": قررنا عقد اجتماع لتطبيع العلاقات
11:07 GMT 02.03.2024 (تم التحديث: 11:13 GMT 02.03.2024)
صرح الممثل التركي الخاص لتسوية العلاقات مع يريفان، سردار كيليتش، أن تركيا وأرمينيا، قررتا عقد اجتماع بشأن تطبيع العلاقات بينهما، وسيتم الاتفاق على الموعد والمكان.
وقال كيليتش، لـ"سبوتنيك"، اليوم السبت: "سيكون هناك اجتماع. لقد اتخذنا قرارا، وسنقرر التاريخ والمكان".
وذكر كيليتش أنه "لم يتم إحراز أي تقدم في فتح الحدود التركية الأرمينية، لمواطني دولة ثالثة حتى الآن"، مؤكدا، بالقول: "نحن نعمل على هذا".
وفي 12 فبراير/ شباط 2023، قدم رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، تعازيه ودعمه للشعب التركي في محادثة هاتفية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إثر الزلزال الذي ضرب تركيا.
وفي الوقت ذاته، أرسلت أرمينيا 27 من عمال الإنقاذ إلى تركيا المنكوبة بالزلازل للمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ، حسبما أعلنت وزارة الشؤون الداخلية في البلا. والجدير بالذكر أن المرة الأخيرة التي استخدمت فيها بوابة "أليكان" الحدودية كانت في زلزال 1988، الذي ضرب أرمينيا، حيث عبر الهلال الأحمر التركي البوابة الحدودية لإيصال المساعدات إلى المناطق المنكوبة.
ولا تربط تركيا بأرمينيا أي علاقات دبلوماسية أو تجارية، منذ تسعينيات القرن العشرين.
والبلدان على خلاف لأسباب أهمها أن 1.5 مليون شخص أرميني يقولون إن "الإمبراطورية العثمانية قتلتهم عام 1915"، وتقول يريفان إن "عمليات القتل تصل إلى حد الإبادة الجماعية، وهو اتهام تنفيه تركيا".
لكن في فبراير/ شباط الماضي، فتحت البوابة الحدودية
بين الدولتين الجارتين للمرة الأولى، منذ 35 عامًا، للسماح بدخول المساعدات لضحايا الزلازل المدمر جنوبي تركيا.