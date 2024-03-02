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Военнослужащие полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240302/خبير-ألماني-بسالة-القوات-الروسية-ونقص-الذخيرة-الأوكرانية-أجبرتا-قوات-كييف-على-الانسحاب-من-مناطق-عدة-1086586089.html
خبير ألماني: بسالة القوات الروسية ونقص الذخيرة الأوكرانية أجبرتا قوات كييف على الانسحاب من مناطق عدة
خبير ألماني: بسالة القوات الروسية ونقص الذخيرة الأوكرانية أجبرتا قوات كييف على الانسحاب من مناطق عدة
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام ألمانية، نقلا عن الخبير في جامعة الجيش الألماني في ميونيخ، كارلو ماسالا، اليوم السبت، أن القوات المسلحة الأوكرانية مجبرة على مغادرة المناطق،... 02.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-02T07:49+0000
2024-03-02T07:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وبحسب صحيفة "فيلت" الألمانية، نقلا عن الخبير في جامعة الجيش الألماني، أنه "في الواقع، بسبب نقص ونفاد الذخيرة، لم تعد أوكرانيا قادرة على الدفاع عن المدن، وعليهم التخلي عن المدن التي يسيطرون عليها تكتيكيًا".وأكد ماسالا أيضًا أن الجيش الروسي يتمتع بميزة، ولهذا السبب تمكن من تحرير المزيد والمزيد من الأراضي الجديدة.وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "قامت وحدات من مجموعة قوات "المركز" بتحرير بلدة بتروفسكي، حيث نجحت بالسيطرة على مواقع أكثر فائدة".وأضافت الوزارة أنه "تم صد 11 هجومًا للمجموعات الهجومية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في بلدات لينينسكوي ونوفغورودسكوي ونوفوباخموتوفكا وتونينكو وأورلوفكا وبيرفومايسكوي"، مشيرة إلى أن "العدو خسر ما يصل إلى 165 جنديا وأربع دبابات وعربتي مشاة قتالية من طراز "برادلي" وناقلة جنود مدرعة من طراز "M113" وخمس مركبات، في هذا الاتجاه".وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20240302/القوات-الروسية-تأسر-جنودا-أوكرانيين-بعد-سيطرتها-على-معاقل-تابعة-لقوات-نظام-كييف-في-زابوروجيه-1086582705.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

خبير ألماني: بسالة القوات الروسية ونقص الذخيرة الأوكرانية أجبرتا قوات كييف على الانسحاب من مناطق عدة

07:49 GMT 02.03.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورالقوات المسلحة الروسية تقصف مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة
القوات المسلحة الروسية تقصف مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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ذكرت وسائل إعلام ألمانية، نقلا عن الخبير في جامعة الجيش الألماني في ميونيخ، كارلو ماسالا، اليوم السبت، أن القوات المسلحة الأوكرانية مجبرة على مغادرة المناطق، التي تسيطر عليها لأنه ليس لديها ما يكفي من الذخيرة للدفاع عن مواقعها.
وبحسب صحيفة "فيلت" الألمانية، نقلا عن الخبير في جامعة الجيش الألماني، أنه "في الواقع، بسبب نقص ونفاد الذخيرة، لم تعد أوكرانيا قادرة على الدفاع عن المدن، وعليهم التخلي عن المدن التي يسيطرون عليها تكتيكيًا".
وأكد ماسالا أيضًا أن الجيش الروسي يتمتع بميزة، ولهذا السبب تمكن من تحرير المزيد والمزيد من الأراضي الجديدة.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الأربعاء 28 شباط/ فبراير الماضي، عن تحرير بلدة بتروفسكي على محور أفدييفكا، والسيطرة على مواقع أكثر فائدة عملياتية.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "قامت وحدات من مجموعة قوات "المركز" بتحرير بلدة بتروفسكي، حيث نجحت بالسيطرة على مواقع أكثر فائدة".
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
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05:00 GMT
وأضافت الوزارة أنه "تم صد 11 هجومًا للمجموعات الهجومية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في بلدات لينينسكوي ونوفغورودسكوي ونوفوباخموتوفكا وتونينكو وأورلوفكا وبيرفومايسكوي"، مشيرة إلى أن "العدو خسر ما يصل إلى 165 جنديا وأربع دبابات وعربتي مشاة قتالية من طراز "برادلي" وناقلة جنود مدرعة من طراز "M113" وخمس مركبات، في هذا الاتجاه".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
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