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https://sputnikarabic.ae/20240302/خبير-عسكري-العمليات-العسكرية-النوعية-التي-تقوم-بها-القسام-تؤكد-تماسكها-حتى-في-شمال-قطاع-غزة-1086597262.html
خبير عسكري: العمليات العسكرية النوعية التي تقوم بها "القسام" تؤكد تماسكها حتى في شمال قطاع غزة
خبير عسكري: العمليات العسكرية النوعية التي تقوم بها "القسام" تؤكد تماسكها حتى في شمال قطاع غزة
سبوتنيك عربي
قال الخبير العسكري والاستراتيجي أحمد النحاس، إن الهدف الاستراتيجي الإسرائيلي المعلن من العمليات في قطاع غزة وهو القضاء على حركة "حماس" لم يتحقق حتى الآن. 02.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-02T15:02+0000
2024-03-02T15:02+0000
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وأوضح، في تصريح لراديو "سبوتنيك"، اليوم السبت، أن هناك خلافا كبيرا بين المستوى السياسي والعسكري في إسرائيل، يتوسطه كثير من التصريحات التي تخاطب الداخل الإسرائيلي من أجل تهدئة الرأي العام، المُطالب بعودة الأسرى في غزة.وذكر النحاس أن أحد مفاهيم النصر هو الاستيلاء على الأرض بشكل كامل ومنع المقاومة فيه، وهذا لم يحدث في القطاع الشمالي الذي تم تهجير السكان منه إلى جنوب غزة، ما يعني عدم قدرة إسرائيل حتى الآن على الادعاء بأنها تسيطر بشكل كامل على شمال قطاع غزة.وأضاف أن "العمليات النوعية وغير النمطية التي تقوم بها كتائب القسام تؤكد أنها لا تزال متمسكة بالأرض حتى في الأراضي التي تدعي إسرائيل بأنها تسيطر عليها في شمال قطاع غزة".وبيّن أنه "بشكل تاريخي لم تستطع إسرائيل القضاء على حركة حماس رغم العمليات العديدة والحروب التي شنتها على قطاع غزة في الأعوام الماضية"، مشيرا إلى أن هذا الأمر "عقائدي"، ما يعني أنه "يدافع عن أرضه"، وهذا يؤكد أن هذا التفكير لن يتغير داخل الأوساط الشعبية في فلسطين وليست فصائل المقاومة فقط.ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عن مقتل نحو 30 ألف قتيل وأكثر 70 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
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حصري, العالم العربي, أخبار العالم الآن, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, حركة حماس
حصري, العالم العربي, أخبار العالم الآن, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, حركة حماس

خبير عسكري: العمليات العسكرية النوعية التي تقوم بها "القسام" تؤكد تماسكها حتى في شمال قطاع غزة

15:02 GMT 02.03.2024
© MAHMUD HAMSعناصر من كتائب القسام في قطاع غزة
عناصر من كتائب القسام في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2024
© MAHMUD HAMS
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حصري
قال الخبير العسكري والاستراتيجي أحمد النحاس، إن الهدف الاستراتيجي الإسرائيلي المعلن من العمليات في قطاع غزة وهو القضاء على حركة "حماس" لم يتحقق حتى الآن.
وأوضح، في تصريح لراديو "سبوتنيك"، اليوم السبت، أن هناك خلافا كبيرا بين المستوى السياسي والعسكري في إسرائيل، يتوسطه كثير من التصريحات التي تخاطب الداخل الإسرائيلي من أجل تهدئة الرأي العام، المُطالب بعودة الأسرى في غزة.
كتائب عزالدين القسام، الجناح العسكري التابع لحركة حماس في قطاع غزة، فلسطين 19 يناير/ كانون الثاني 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2024
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أمس, 16:47 GMT
وذكر النحاس أن أحد مفاهيم النصر هو الاستيلاء على الأرض بشكل كامل ومنع المقاومة فيه، وهذا لم يحدث في القطاع الشمالي الذي تم تهجير السكان منه إلى جنوب غزة، ما يعني عدم قدرة إسرائيل حتى الآن على الادعاء بأنها تسيطر بشكل كامل على شمال قطاع غزة.
وأضاف أن "العمليات النوعية وغير النمطية التي تقوم بها كتائب القسام تؤكد أنها لا تزال متمسكة بالأرض حتى في الأراضي التي تدعي إسرائيل بأنها تسيطر عليها في شمال قطاع غزة".
وبيّن أنه "بشكل تاريخي لم تستطع إسرائيل القضاء على حركة حماس رغم العمليات العديدة والحروب التي شنتها على قطاع غزة في الأعوام الماضية"، مشيرا إلى أن هذا الأمر "عقائدي"، ما يعني أنه "يدافع عن أرضه"، وهذا يؤكد أن هذا التفكير لن يتغير داخل الأوساط الشعبية في فلسطين وليست فصائل المقاومة فقط.
فلسطينيون ينتظرون المساعدات الإنسانية على شاطئ البحر في مدينة غزة، قطاع غزة، 25 فبراير 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2024
مصر تواصل الإسقاط الجوي لأطنان من المواد الغذائية والاحتياجات الإنسانية العاجلة لقطاع غزة... فيديو
10:13 GMT
ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عن مقتل نحو 30 ألف قتيل وأكثر 70 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
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