https://sputnikarabic.ae/20240302/مستشار-للـدعم-السريع-زيارة-حميدتي-إلى-ليبيا-هدفها-إيجاد-حل-لأزمة-السودان-1086585426.html

مستشار للـ"دعم السريع": زيارة حميدتي إلى ليبيا هدفها إيجاد حل لأزمة السودان

مستشار للـ"دعم السريع": زيارة حميدتي إلى ليبيا هدفها إيجاد حل لأزمة السودان

سبوتنيك عربي

أكدت قوات الدعم السريع في السودان، أن "زيارة قائد قوات الدعم محمد حمدان دقلو (حميدتي) إلى ليبيا، تهدف إلى إيجاد حل للأزمة السودانية الحالية". 02.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-02T07:19+0000

2024-03-02T07:19+0000

2024-03-02T07:19+0000

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وقال مصطفى إبراهيم، عضو المكتب الاستشاري لقائد قوات الدعم السريع في السودان، لوكالة "أنباء العالم العربي"، إن "زيارة دقلو، لليبيا جاءت نتيجة للدعوة التي قدمها رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية له، من أجل التباحث وإيجاد حل للأزمة السودانية الحالية، خاصة وأن الحرب امتدت لحوالي 11 شهرا وسببت معاناة كبيرة للشعب السوداني".وأضاف إبراهيم: "من هنا جاءت موافقة قائد قوات الدعم السريع على تلبية الدعوة للتباحث حول كيفية إيقاف هذه الحرب"، مشيرا إلى أن "زيارات حميدتي الخارجية ترمي إلى البحث عن السلام وليس السلاح".واتهم عضو المكتب الاستشاري لقائد قوات الدعم السريع في السودان، "رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، بأنه كان يبحث عن السلاح في كل زياراته لدول الجوار ولكثير من الدول"، بحسب قوله.وقدم رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، مبادرة إلى قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، مبادرة للهدنة في السودان، والتي لاقت ترحيبا من طرفي الصراع هناك.وقال المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية الليبية، محمد حمودة، في تصريحات لـ"سبوتنيك": "نأمل أن تكلل هذه المساعي الحميدة لخطوات إيجابية لصالح السودان والشعب السوداني".وأضاف أن "الدبيبة وجّه دعوة رسمية، منذ أيام، إلى حميدتي والبرهان، من أجل دعم الجهود لإنهاء الصراع بالسودان والسماع لهما مباشرة وتقريب وجهات النظر لإحلال السلام"، مشيرا إلى أن "ليبيا دولة جارة للسودان، وتربطنا علاقات تاريخية وأخوية بدولة السودان وشعبه".وتابع: "ليبيا تقاسم حدودا كبيرة ممتدة مع دولة السودان، ومن هذا المنطلق لا بد من وجود دور إيجابي وواضح لليبيا لدعم إخوتنا في السودان، وخاصة الظروف الإنسانية التي يمر بها الشعب السوداني جراء ما يحدث في الصراع".وأكد أن "ليبيا دولة ليست لديها أي مصالح في السودان، لكنها تعمل على توحيد الشعب السوداني والوصول إلى إنهاء الصراع بين الأطراف".يشار إلى أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، استقبل اليوم قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، والوفد المرافق له، في العاصمة الليبية طرابلس.ويأتي لقاء الدبيبة وحميدتي بعد أيام من زيارة رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق عبدالفتاح البرهان، إلى طرابلس ولقائه برئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، يوم الاثنين الماضي.

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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, أخبار ليبيا اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي