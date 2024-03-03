https://sputnikarabic.ae/20240303/أبرز-قتلى-الحرس-الثوري-في-سوريا-منذ-اندلاع-حرب-غزة-1086621999.html
أبرز قتلى الحرس الثوري في سوريا منذ اندلاع حرب غزة
أبرز قتلى الحرس الثوري في سوريا منذ اندلاع حرب غزة
سبوتنيك عربي
صعدت إسرائيل من ضرباتها على أهداف إيرانية في سوريا، منذ هجوم حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في وقت، أعلنت إيران مقتل عدد من... 03.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-03T14:12+0000
2024-03-03T14:12+0000
2024-03-03T14:12+0000
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انفوجرافيك, الحرس الثوري الإيراني, أخبار سوريا اليوم, أخبار إيران, إيران, инфографика
انفوجرافيك, الحرس الثوري الإيراني, أخبار سوريا اليوم, أخبار إيران, إيران, инфографика
أبرز قتلى الحرس الثوري في سوريا منذ اندلاع حرب غزة
صعدت إسرائيل من ضرباتها على أهداف إيرانية في سوريا، منذ هجوم حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في وقت، أعلنت إيران مقتل عدد من مستشاريها العسكريين في سوريا خلال الشهور الماضية.