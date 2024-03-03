https://sputnikarabic.ae/20240303/إعلام-الأونروا-تستعد-للتحقيق-في-سوء-معاملة-سكان-غزة-من-قبل-إسرائيل-1086626648.html
"أونروا" تستعد للتحقيق في سوء معاملة سكان غزة من قبل إسرائيل
"أونروا" تستعد للتحقيق في سوء معاملة سكان غزة من قبل إسرائيل
سبوتنيك عربي
أفادت صحيفة أمريكية، اليوم الأحد، بإعداد وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) تقريرا عن سوء معاملة سكان قطاع غزة... 03.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-03T18:14+0000
2024-03-03T18:14+0000
2024-03-03T18:23+0000
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
اسرائيل
العالم العربي
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وأوضحت الصحيفة: "يدعي معدو التقرير أن المعتقلين، بمن فيهم ما لا يقل عن ألف مدني، أطلق سراحهم في وقت لاحق دون تهمة ، كانوا محتجزين في ثلاث منشآت عسكرية في إسرائيل. ويقول التقرير إن بين المعتقلين رجال ونساء تتراوح أعمارهم بين 6 و82 عاما، بعضهم كما يقول التقرير ، ماتوا في الحجز".وأشارت صحيفة "نيويورك تايمز" إلى أن التقرير تضمن قصص أكثر من مئة معتقل بأنهم: "تعرضوا للضرب ، والتجريد من ملابسهم ، والسرقة ، ومعصوب العينين ، والاعتداء الجنسي ، وحرموا من الوصول إلى المحامين والأطباء"، وفي كثير من الأحيان لأكثر من شهر. ووفقا للتقرير، استخدمت هذه المعاملة للحصول على معلومات واعترافات، فضلا عن المعاقبة والترهيب.وأضافت الصحيفة أنها لا تستطيع تأكيد جميع التهم المذكورة الواردة في التقرير، لكنها تتطابق جزئيا مع شهادة السجناء السابقين الذين قابلهم صحفيون في المنشور. وردا على طلب الصحيفة بالتعليق، أكدت الأونروا وجود التقرير ، لكنها ذكرت أن صياغته لم توضع بعد في صيغتها النهائية للنشر.وفي وقت سابق، دعا خبراء في الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق مستقل في ما وصفوه بـ"ادعاءات موثوقة بشأن انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان" ضد نساء وفتيات فلسطينيات في غزة والضفة الغربية، على يد القوات الإسرائيلية.وتشمل قائمة الادعاءات، القتل خارج نطاق القانون، والاحتجاز التعسفي والمعاملة المهينة والاغتصاب والعنف الجنسي، بحسب بيان مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الذي صدر يوم أمس الاثنين. ولم يذكر البيان بالتفصيل كيف قام الخبراء بتقصي الحقائق، لكنهم أشاروا إلى صور محتجزات فلسطينيات في ظروف مهينة، قيل إن القوات الإسرائيلية التقطتها ونشرتها على الإنترنت.
https://sputnikarabic.ae/20240303/سلطات-قطاع-غزة-الجسر-الجوي-للمساعدات-الإنسانية-غير-فعال-1086624463.html
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التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, اسرائيل, العالم العربي
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, اسرائيل, العالم العربي
"أونروا" تستعد للتحقيق في سوء معاملة سكان غزة من قبل إسرائيل
18:14 GMT 03.03.2024 (تم التحديث: 18:23 GMT 03.03.2024)
أفادت صحيفة أمريكية، اليوم الأحد، بإعداد وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) تقريرا عن سوء معاملة سكان قطاع غزة المحتجزين في منشآت عسكرية في إسرائيل.
وأوضحت الصحيفة: "يدعي معدو التقرير أن المعتقلين، بمن فيهم ما لا يقل عن ألف مدني، أطلق سراحهم في وقت لاحق دون تهمة ، كانوا محتجزين في ثلاث منشآت عسكرية في إسرائيل. ويقول التقرير إن بين المعتقلين رجال ونساء تتراوح أعمارهم بين 6 و82 عاما، بعضهم كما يقول التقرير ، ماتوا في الحجز".
وأشارت صحيفة "نيويورك تايمز" إلى أن التقرير تضمن قصص أكثر من مئة معتقل بأنهم: "تعرضوا للضرب ، والتجريد من ملابسهم ، والسرقة ، ومعصوب العينين ، والاعتداء الجنسي ، وحرموا من الوصول إلى المحامين والأطباء"، وفي كثير من الأحيان لأكثر من شهر. ووفقا للتقرير، استخدمت هذه المعاملة للحصول على معلومات واعترافات، فضلا عن المعاقبة والترهيب.
وأضافت الصحيفة أنها لا تستطيع تأكيد جميع التهم المذكورة الواردة في التقرير، لكنها تتطابق جزئيا مع شهادة السجناء السابقين الذين قابلهم صحفيون في المنشور.
وردا على طلب الصحيفة بالتعليق، أكدت الأونروا وجود التقرير ، لكنها ذكرت أن صياغته لم توضع بعد في صيغتها النهائية للنشر.
وفي وقت سابق، دعا خبراء في الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق مستقل
في ما وصفوه بـ"ادعاءات موثوقة بشأن انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان" ضد نساء وفتيات فلسطينيات في غزة والضفة الغربية، على يد القوات الإسرائيلية.
وتشمل قائمة الادعاءات، القتل خارج نطاق القانون، والاحتجاز التعسفي والمعاملة المهينة والاغتصاب والعنف الجنسي، بحسب بيان مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الذي صدر يوم أمس الاثنين. ولم يذكر البيان بالتفصيل كيف قام الخبراء بتقصي الحقائق، لكنهم أشاروا إلى صور محتجزات فلسطينيات في ظروف مهينة، قيل إن القوات الإسرائيلية التقطتها ونشرتها على الإنترنت.