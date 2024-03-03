https://sputnikarabic.ae/20240303/الأمن-الليبي-يعلن-تحرير-مصري-مخطوف-في-مدينة-المرج-1086630322.html
الأمن الليبي يعلن تحرير مصري مخطوف في مدينة المرج
الأمن الليبي يعلن تحرير مصري مخطوف في مدينة المرج
سبوتنيك عربي
أعلنت مديرية أمن مدينة المرج الليبية، اليوم الأحد، تحرير وافد مصري كان مخطوفا بأحد المنازل في المدينة، حيث طلب الخاطفون فدية قدرها 150 ألف دينار. 03.03.2024, سبوتنيك عربي
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ونقلت بوابة "الوسط" الليبية عن مديرية الأمن بيانا أوضحت فيه إنها تلقت معلومات تفيد بوجود شخص، مصري الجنسية، مخطوف ومحتجز بأحد المنازل بمدينة المرج، بينما تواصل أعضاء القسم مع أقارب الشخص المخطوف، الذين أفادوا بأن الخاطف طلب فدية.وأضافت مديرية الأمن أن المخطوف تمكن من إرسال مكان وجوده عبر برنامج تحديد المواقع بالخريطة، قبل انقطاع الاتصال به، ثم تم تتبع الموقع عبر برنامج "جي بي إس".وكشف البيان عن أن الخاطف يدعى "م ا ج" وهو من سكان حي السنغافورية، وهو محكوم عليه غيابيا 25 سنة في واقعة غرق قارب هجرة غير نظامية، التي حدثت بمنطقة طلميثة، وترتب على أثرها وفاة مجموعة من المهاجرين المصريين، وتنطبق عليه الأوصاف نفسها.راقبت عناصر الشرطة الليبية المنزل وضبطت المتهم عند خروجه، وبالتحقيق معه حول الواقعة، أفاد بمكان وجود الشخص المخطوف. وذكر أنه طلب فدية من ذويه من أجل إطلاقه، وأن المخطوف دخل البلاد خلسة، وعن طريقه.ونجحت عملية تحرير المحتجز، وكان برفقته ثلاثة أشخاص مصريين آخرين، وجرى الانتقال بهم لقسم الشرطة، وأوضح المخطوف أن المتهم ضربه، وأخذ هاتفه بعدما قام بإرسال موقعه بالخريطة، وهدده بمسدس؛ فيما تمت عملية ضبط الخاطفين دون أي خسائر.
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العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, مصر, أخبار مصر الآن
العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, مصر, أخبار مصر الآن
الأمن الليبي يعلن تحرير مصري مخطوف في مدينة المرج
أعلنت مديرية أمن مدينة المرج الليبية، اليوم الأحد، تحرير وافد مصري كان مخطوفا بأحد المنازل في المدينة، حيث طلب الخاطفون فدية قدرها 150 ألف دينار.
ونقلت بوابة
"الوسط" الليبية عن مديرية الأمن بيانا أوضحت فيه إنها تلقت معلومات تفيد بوجود شخص، مصري الجنسية، مخطوف ومحتجز بأحد المنازل بمدينة المرج، بينما تواصل أعضاء القسم مع أقارب الشخص المخطوف، الذين أفادوا بأن الخاطف طلب فدية.
وأضافت مديرية الأمن أن المخطوف تمكن من إرسال مكان وجوده عبر برنامج تحديد المواقع بالخريطة، قبل انقطاع الاتصال به، ثم تم تتبع الموقع عبر برنامج "جي بي إس".
وكشف البيان عن أن الخاطف يدعى "م ا ج" وهو من سكان حي السنغافورية، وهو محكوم عليه غيابيا 25 سنة في واقعة غرق قارب هجرة غير نظامية، التي حدثت بمنطقة طلميثة، وترتب على أثرها وفاة مجموعة من المهاجرين المصريين، وتنطبق عليه الأوصاف نفسها.
راقبت عناصر الشرطة الليبية المنزل وضبطت المتهم عند خروجه، وبالتحقيق معه حول الواقعة، أفاد بمكان وجود الشخص المخطوف. وذكر أنه طلب فدية من ذويه من أجل إطلاقه، وأن المخطوف دخل البلاد خلسة، وعن طريقه.
ونجحت عملية تحرير المحتجز، وكان برفقته ثلاثة أشخاص مصريين آخرين، وجرى الانتقال بهم لقسم الشرطة، وأوضح المخطوف أن المتهم ضربه، وأخذ هاتفه بعدما قام بإرسال موقعه بالخريطة، وهدده بمسدس؛ فيما تمت عملية ضبط الخاطفين دون أي خسائر.