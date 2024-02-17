https://sputnikarabic.ae/20240217/شركات-مصرية-تبدي-استعدادها-لإقامة-مصانع-جديدة-في-ليبيا-1086158307.html

شركات مصرية تبدي استعدادها لإقامة مصانع جديدة في ليبيا

شركات مصرية تبدي استعدادها لإقامة مصانع جديدة في ليبيا

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا، أمس الجمعة، أن عددا من الشركات المصرية، أبدت اهتمامها بإقامة مصانع لاستغلال الثروة... 17.02.2024, سبوتنيك عربي

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وقالت بوابة "الوسط الليبية"، إن ذلك جاء خلال لقاء وزير الاقتصاد والتجارة الليبي، محمد الحويج، مع مدراء شركات مصرية، في السفارة الليبية في القاهرة.وأوضحت السفارة الليبية أن "مسؤولي الشركات أكدوا اهتمامهم بإقامة مصانع داخل ليبيا، في مجال الأثاث والملابس القطنية والمقاولات والمبيدات الزراعية العضوية الصديقة للبيئة".وعقد الاجتماع برئاسة الحويج في السفارة الليبية بالقاهرة، بحضور كبرى الشركات المصرية في مختلف المجالات التجارية والصناعية والزراعية والخدمية المهتمة بالساحة الليبية.وأشاد الوزير الليبي بالشركات المصرية، التي شاركت في معرض الغذاء، في يناير/ كانون الثاني الماضي، داعيا إياها إلى المشاركة في معرض طرابلس الدولي بنسخته الـ50، في مايو/ أيار المقبل.ووصف الحويج الاجتماع بأنه "خطوة مهمة لتشجيع الشركات المصرية، على دخول السوق الليبي من خلال إقامة مصانع داخل أراضي الدولة الليبية، لتحقيق الشراكة الاقتصادية، وفق الفرص المتاحة"، مشددا على أن "ليبيا تتمتع بإمكانات وموقع هما أساس للانطلاق للعمق الأفريقي، وهو ما يتطلب إقامة شراكة ليبية - مصرية، طويلة المدى تخدم مصالح البلدين، وتحقق التكامل الاقتصادي".يذكر أن شركة الخدمات الملاحية والنفطية المصرية (ماريدايف)، كانت قد أعلنت، في يناير الماضي، إسناد عقد استكشافات نفطية في ليبيا، لشركة "الميز" لخدمات النفط والغاز المشتركة، وهي شركة تابعة لها في ليبيا، بنسبة 49%.ونقلت بوابة "الوسط" الليبية عن شركة "ماريدايف"، ما ذكرته في إفصاح للبورصة المصرية، حيث أوضحت أن "الميز" أُسندت إليها أعمال دعم استكشاف وإنتاج البترول بحقلي البوري وبحر السلام في ليبيا.وأضافت الشركة المصرية أن إسناد عقد الاستكشافات النفطية مدته ثلاث سنوات بقيمة 29.72 مليون يورو، وهو لصالح شركة "مليتة" الليبية للنفط والغاز، ومن المقرر بدء سريان عقد الاستكشافات، خلال الربع الأول من العام الحالي، وفق البيان.

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