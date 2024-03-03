https://sputnikarabic.ae/20240303/البرلمان-الباكستاني-ينتخب-رئيس-وزراء-جديد-للبلاد-اليوم-1086609919.html
البرلمان الباكستاني ينتخب رئيس وزراء جديد للبلاد اليوم
البرلمان الباكستاني ينتخب رئيس وزراء جديد للبلاد اليوم
سبوتنيك عربي
من المقرر أن ينتخب أعضاء المجلس الوطني الباكستاني (البرلمان) المنتخب حديثا، رئيس وزراء جديد للبلاد اليوم الأحد، وذلك بعد الانتخابات العامة التي عقدت في 8... 03.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-03T00:46+0000
2024-03-03T00:46+0000
2024-03-03T01:46+0000
باكستان
رئيس وزراء باكستان
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إسلام أباد -سبوتنيك. ونشر المجلس الوطني الباكستاني عبر حسابه على موقع "إكس"، جدول أعمال جلسة اليوم، والتي تضمن جلسة مخصصة لانتخاب رئيس وزراء جديد للبلاد، حيث تم تقديم أوراق الترشح وتدقيقها يوم السبت.ومن أجل الفوز بمنصب رئيس الوزراء يجب أن يحصل المشرح على أغلبية الأصوات في البرلمان الباكستاني المكون من 336 عضواً، وبالتالي يجب عليه الحصول على 169 صوتاً فما فوق.ووفقا لوسائل إعلام باكستانية، فإن المرشحين الوحيدين المتنافسين على المنصب هما شهباز شريف مرشح تحالف حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية – جناح نواز شريف وعمر أيوب مرشح مجلس الاتحاد السني وعضو حزب انصاف الباكستاني.وقد دعم كل من حزب الشعب الباكستاني والحركة القومية المتحدة وحزب استقلال باكستان مرشح حزب الرابطة شهباز شريف، وهو ما يعني حصول شهباز أغلبية الأصوات حسب التوقعات.وكان مرشح حزب الرابطة لمنصب رئيس البرلمان قد فاز بالمنصب بعد تصويت أعضاء البرلمان في منافسة مرشح مجلس الاتحاد السني المدعوم من حزب انصاف، بينما فاز مرشح حزب الشعب لمنصب نائب الرئيس.ومن المقرر أيضا أن يتم انتخاب رئيس جديد للبلاد خلفاً لعارف علوي المدعوم من حزب انصاف يوم 9 مارس الجاري وذلك من خلال التصويت في البرلمان الاتحادي والبرلمانات الإقليمية.
https://sputnikarabic.ae/20240208/انطلاق-الانتخابات-العامة-في-باكستان-وسط-مخاوف-أمنية-1085859936.html
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باكستان, رئيس وزراء باكستان, حكومة باكستان, العالم
باكستان, رئيس وزراء باكستان, حكومة باكستان, العالم
البرلمان الباكستاني ينتخب رئيس وزراء جديد للبلاد اليوم
00:46 GMT 03.03.2024 (تم التحديث: 01:46 GMT 03.03.2024)
من المقرر أن ينتخب أعضاء المجلس الوطني الباكستاني (البرلمان) المنتخب حديثا، رئيس وزراء جديد للبلاد اليوم الأحد، وذلك بعد الانتخابات العامة التي عقدت في 8 فبراير/ شباط الماضي.
إسلام أباد -سبوتنيك. ونشر المجلس الوطني الباكستاني عبر حسابه على موقع "إكس"، جدول أعمال جلسة اليوم، والتي تضمن جلسة مخصصة لانتخاب رئيس وزراء جديد للبلاد، حيث تم تقديم أوراق الترشح وتدقيقها يوم السبت.
وتجري عملية التصويت في البرلمان حيث يقدم كل حزب أو تكتل سياسي داخل البرلمان مرشحه، وتتم عملية التصويت من قبل الأعضاء وبإشراف رئيس البرلمان.
ومن أجل الفوز بمنصب رئيس الوزراء يجب أن يحصل المشرح على أغلبية الأصوات
في البرلمان الباكستاني المكون من 336 عضواً، وبالتالي يجب عليه الحصول على 169 صوتاً فما فوق.
ووفقا لوسائل إعلام باكستانية، فإن المرشحين الوحيدين المتنافسين على المنصب هما شهباز شريف مرشح تحالف حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية – جناح نواز شريف وعمر أيوب مرشح مجلس الاتحاد السني وعضو حزب انصاف الباكستاني.
وقد دعم كل من حزب الشعب الباكستاني والحركة القومية المتحدة وحزب استقلال باكستان مرشح حزب الرابطة شهباز شريف، وهو ما يعني حصول شهباز أغلبية الأصوات حسب التوقعات.
وكان مرشح حزب الرابطة لمنصب رئيس البرلمان قد فاز بالمنصب بعد تصويت أعضاء البرلمان في منافسة مرشح مجلس الاتحاد السني المدعوم من حزب انصاف، بينما فاز مرشح حزب الشعب لمنصب نائب الرئيس.
ومن المقرر أيضا أن يتم انتخاب رئيس جديد للبلاد خلفاً لعارف علوي المدعوم من حزب انصاف يوم 9 مارس الجاري وذلك من خلال التصويت في البرلمان الاتحادي والبرلمانات الإقليمية.