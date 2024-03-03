https://sputnikarabic.ae/20240303/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-143-مسيرة-تابعة-لكييف-منها-بيرقدار-1086617927.html

الدفاع الجوي الروسي يسقط 143 مسيرة تابعة لكييف بينها "بيرقدار" على عدة محاور

الدفاع الجوي الروسي يسقط 143 مسيرة تابعة لكييف بينها "بيرقدار" على عدة محاور

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن أنظمة الدفاع الروسية أسقطت 143 طائرة من دون طيارة تابعة لقوات كييف، بما فيها طائرة "بيرقدار". 03.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-03T11:13+0000

2024-03-03T11:13+0000

2024-03-03T11:16+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102884/55/1028845583_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_2f056215c3d0917796c960339cb52521.jpg

وأضاف بيان الدفاع الروسية: "ضرب الطيران العملياتي التكتيكي والمسيرات والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات الروسية، مستودع ذخيرة جوية، بالإضافة إلى استهداف القوى العاملة والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 106 منطقة".بالإضافة إلى ذلك، في غضون 24 ساعة، تم تدمير 143 طائرة من دون طيار أوكرانية، بما في ذلك "بيرقدار"، وذلك في مناطق فولوكيتينو ومنطقة سومي وكراسنوغوريفكا وأورلوفكا وفيرخنيتورتسكوي وبيرفومايسكوي وبافلوفكا من جمهورية دونيتسك الشعبية، وسينكوفكا وتوكاريفكا في مقاطعة خاركوف، ونيو شرباكي في مقاطعة زابوروجيه، وتياجينكا، بيريسلاف وسكادوفسك في مقاطعة خيرسون.وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 270 عسكريًا ودبابتين ومركبتي قتال مشاة وثلاث مركبات قتالية مدرعة وسبع مركبات ومدفع ذاتي الحركة من طراز "بالادين" أمريكي الصنع ومدافع "هاوتزر".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.

https://sputnikarabic.ae/20240303/خبير-عسكري-الجيش-الروسي-فضح-أساطير-تفوق-أسلحة-الناتو-1086612198.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, رصد عسكري