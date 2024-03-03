https://sputnikarabic.ae/20240303/خبير-عسكري-الجيش-الروسي-فضح-أساطير-تفوق-أسلحة-الناتو-1086612198.html

خبير عسكري: الجيش الروسي فضح أساطير "تفوق أسلحة الناتو"

خبير عسكري: الجيش الروسي فضح أساطير "تفوق أسلحة الناتو"

سبوتنيك عربي

ذكر الخبير والمحلل العسكري، دراغو بوسنيك، أن الجيش الروسي دمر أحدث أسلحة حلف شمال الأطلسي في أوكرانيا. 03.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-03T06:48+0000

2024-03-03T06:48+0000

2024-03-03T06:48+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وفي مقال له على موقع "إنفو بريكس"، أضاف الخبير: "إن الجيش الروسي بارع في فضح الأساطير حول "تفوق أسلحة الناتو"، لقد شهدنا هذه الظاهرة بشكل متزايد في الأسابيع الأخيرة، حيث تم تدمير المئات من أفضل المركبات المدرعة والمدفعية وأنظمة الدفاع الجوي الغربية وما إلى ذلك".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.خبير ألماني: بسالة القوات الروسية ونقص الذخيرة الأوكرانية أجبرتا قوات كييف على الانسحاب من مناطق عدة

https://sputnikarabic.ae/20240303/جنود-أوكرانيون-يوضحون-الحالة-التي-أصيبوا-بها-أثناء-الانسحاب-من-أفدييفكا-1086611852.html

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