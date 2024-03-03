https://sputnikarabic.ae/20240303/الرئيس-التونسي-الغاز-في-بحر-غزة-يقدر-بنحو-14-تريليون-قدم-مكعب-1086612000.html

الرئيس التونسي: الغاز في بحر غزة يقدر بنحو 1.4 تريليون قدم مكعب

الرئيس التونسي: الغاز في بحر غزة يقدر بنحو 1.4 تريليون قدم مكعب

سبوتنيك عربي

جدد الرئيس التونسي، قيس سعيد، تأكيده على الوقوف الكامل مع الشعب الفلسطيني في مواجهة إسرائيل، "حتى يسترد حقه كاملا غير منقوص في إقامة دولته المستقلة على كل أرض... 03.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-03T06:26+0000

2024-03-03T06:26+0000

2024-03-03T06:26+0000

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وأكد سعيد، أمس السبت، خلال كلمته في افتتاح القمة السابعة لرؤساء الدول والحكومات لمنتدى الدول المصدرة للغاز في الجزائر، أن "الشعب الفلسطيني مسلوب من خيرات بحره، وخاصة في الغاز الموجود في بحر غزة، والمقدر بـ1.4 تريليون قدم مكعب، وفقا لوكالة أنباء تونس أفريقيا.وأضاف أن "موضوع الطاقة هو من بين التحديات وليست أقلها، وهو موضوع فرض علينا طوق الحصار، وكان طوقا في مستوى الاستكشاف والتنقيب، فضلا عن الشطحات المدبرة والمجنونة للأسعار".وأكد أن "إرادة الشعوب التي تحررت من الاستعمار وكانت ولا تزال تعمل على أن تفرض سيادتها كاملة على مواردها الطبيعية"، لافتا إلى أن قمة المنتدى "ما هي إلا دليل ومثال على هذه الإرادة في السيطرة الكاملة والسيادة الكاملة على الموارد الطبيعية".وتابع أن "من كسر طوق الحصار إلى وضع طوق النجاة طوق السيادة الكاملة، فكلما كنا أحرارا في أراضينا وأسيادا في بلداننا كلما زادت طاقاتنا في تدفق كل أنواع الطاقة ولن تشح الطاقات ما دامت هناك إرادة واحدة تجمعنا لوضع الطوق تلو الطوق للتحرر والنجاة".واستضافت الجزائر، أمس السبت، أعمال القمة السابعة لـ"منتدى الدول المصدرة للغاز" على مستوى الوزراء، التي يشارك فيها كل من الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، ورئيس جمهورية السنغال، ماكي سال، ورئيس الجمهورية الموريتانية، محمد ولد الشيخ الغزواني.وتتناول القمة التنسيق المشترك بين الدول المنتجة الرئيسية بهدف ضمان استقرار أسواق الغاز العالمية ومواجهة التحديات، التي قد تواجه الطلب على هذا المصدر من الطاقة النظيفة خلال المرحلة المقبلة. ويضم منتدى الدول المصدرة للغاز 12 عضوا دائما (الجزائر، بوليفيا، مصر، غينيا الاستوائية، إيران، ليبيا، نيجيريا، قطر، روسيا، ترينيداد وتوباغو، الإمارات العربية المتحدة، فنزويلا) و7 أعضاء مراقبين (أنغولا، أذربيجان، العراق، ماليزيا، موريتانيا، موزامبيق، بيرو).ويعد المنتدى منظمة حكومية دولية تمثل أهم الدول المصدرة للغاز في العالم، يشكلون معا 70 في المئة من احتياطيات الغاز العالمية المؤكدة، وأكثر من 40 في المئة من الإنتاج المسوق، و47 في المئة من الصادرات عبر الأنابيب، وما يفوق نصف صادرات الغاز الطبيعي المسال على المستوى العالمي.

https://sputnikarabic.ae/20240302/نص-إعلان-الجزائر-عقب-قمة-الغاز-نؤكد-الحقوق-المطلقة-للدول-الأعضاء-على-مواردها-1086594625.html

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تونس, أخبار تونس اليوم, قيس سعيد, أخبار فلسطين اليوم, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, العالم العربي