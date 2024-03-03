https://sputnikarabic.ae/20240303/الشركة-المصنعة-للمسيرات-الروسية-الغول-تدمير-دبابة-أبرامز-أخرى-بالقرب-من-أفدييفكا-1086627577.html
الشركة المصنعة للمسيرات الروسية "الغول": تدمير دبابة أبرامز أخرى بالقرب من أفدييفكا
الشركة المصنعة للمسيرات الروسية "الغول": تدمير دبابة أبرامز أخرى بالقرب من أفدييفكا
سبوتنيك عربي
أفاد ممثل الشركة المصنعة للطائرات المسيرة "الغول" لوكالة سبوتنيك، اليوم الأحد، بتدمير دبابة أبرامز أمريكية أخرى بواسطة طائرات بدون طيار، وتم تعطيل الدبابة بشكل... 03.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-03T19:16+0000
2024-03-03T19:16+0000
2024-03-03T19:16+0000
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وأوضح ممثل عن الشركة المصنعة: "اليوم، تم تدمير دبابة أبرامز بواسطة طائرات الغول بدون طيار بالقرب من أفدييفكا، حيث تم تدميرها من قبل مقاتلي مجموعة المركز، عندما اقتربت الدبابة الأمريكية من مواقعنا، ضربها جنود المشاة بقاذفة قنابل آر بي جي -7. ومن ثم تم حرقها بواسطة الطائرات بدون طيار الكاميكازي "الغول" من إنتاجنا".وأكد المتحدث أن دبابة أبرامز هذه ليست الأولى التي يتم تدميرها بواسطة هذه الطائرة، مشيرا إلى أنها خرجت عن الخدمة فور استهدافها.وأفادت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، في ملخص سير العملية العسكرية للفترة من 24 فبراير/شباط إلى 1 مارس/آذار الجاري، بأن القوات الروسية سيطرت على اتجاه أفدييفكا على بلدات لاستوشكينو وسيفيرنوي وبيتروفسكوي.وقالت الدفاع الروسية في بيان: "على اتجاه أفدييفكا، حررت وحدات القوات الروسية بلدات لاستوشكينو وسيفيرنوي وبتروفسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية وواصلت التقدم في الاتجاه الغربي".وأضافت الدفاع: "تم صد 48 هجومًا مضادًا للمجموعات المهاجمة في مناطق نوفغورودسكوي ولينينسكوي وتونينكو وأورلوفكا وبيرفومايسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".
https://sputnikarabic.ae/20240303/القوات-الروسية-تكبد-الجيش-الأوكراني-نحو-1000-عسكري-خلال-24-ساعة-1086618233.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, سلاح روسيا, رصد عسكري
روسيا, أخبار أوكرانيا, سلاح روسيا, رصد عسكري
الشركة المصنعة للمسيرات الروسية "الغول": تدمير دبابة أبرامز أخرى بالقرب من أفدييفكا
أفاد ممثل الشركة المصنعة للطائرات المسيرة "الغول" لوكالة سبوتنيك، اليوم الأحد، بتدمير دبابة أبرامز أمريكية أخرى بواسطة طائرات بدون طيار، وتم تعطيل الدبابة بشكل مشترك من قبل مقاتلي مجموعة "المركز".
وأوضح ممثل عن الشركة المصنعة: "اليوم، تم تدمير دبابة أبرامز بواسطة طائرات الغول بدون طيار بالقرب من أفدييفكا، حيث تم تدميرها من قبل مقاتلي مجموعة المركز، عندما اقتربت الدبابة الأمريكية من مواقعنا، ضربها جنود المشاة بقاذفة قنابل آر بي جي -7. ومن ثم تم حرقها بواسطة الطائرات بدون طيار الكاميكازي "الغول" من إنتاجنا".
وأكد المتحدث أن دبابة أبرامز هذه ليست الأولى التي يتم تدميرها بواسطة هذه الطائرة، مشيرا إلى أنها خرجت عن الخدمة فور استهدافها.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، في ملخص سير العملية العسكرية للفترة من 24 فبراير/شباط إلى 1 مارس/آذار الجاري، بأن القوات الروسية سيطرت على اتجاه أفدييفكا على بلدات لاستوشكينو وسيفيرنوي وبيتروفسكوي.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "على اتجاه أفدييفكا، حررت وحدات القوات الروسية بلدات لاستوشكينو وسيفيرنوي وبتروفسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية وواصلت التقدم في الاتجاه الغربي".
وأضافت الدفاع: "تم صد 48 هجومًا مضادًا للمجموعات المهاجمة في مناطق نوفغورودسكوي ولينينسكوي وتونينكو وأورلوفكا وبيرفومايسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".