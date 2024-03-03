عربي
Военнослужащие полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240303/الشركة-المصنعة-للمسيرات-الروسية-الغول-تدمير-دبابة-أبرامز-أخرى-بالقرب-من-أفدييفكا-1086627577.html
الشركة المصنعة للمسيرات الروسية "الغول": تدمير دبابة أبرامز أخرى بالقرب من أفدييفكا
الشركة المصنعة للمسيرات الروسية "الغول": تدمير دبابة أبرامز أخرى بالقرب من أفدييفكا
سبوتنيك عربي
أفاد ممثل الشركة المصنعة للطائرات المسيرة "الغول" لوكالة سبوتنيك، اليوم الأحد، بتدمير دبابة أبرامز أمريكية أخرى بواسطة طائرات بدون طيار، وتم تعطيل الدبابة بشكل... 03.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-03T19:16+0000
2024-03-03T19:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
سلاح روسيا
رصد عسكري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102201/25/1022012569_0:105:4204:2470_1920x0_80_0_0_bd814a3c8cf49188e266baffc50f7d60.jpg
وأوضح ممثل عن الشركة المصنعة: "اليوم، تم تدمير دبابة أبرامز بواسطة طائرات الغول بدون طيار بالقرب من أفدييفكا، حيث تم تدميرها من قبل مقاتلي مجموعة المركز، عندما اقتربت الدبابة الأمريكية من مواقعنا، ضربها جنود المشاة بقاذفة قنابل آر بي جي -7. ومن ثم تم حرقها بواسطة الطائرات بدون طيار الكاميكازي "الغول" من إنتاجنا".وأكد المتحدث أن دبابة أبرامز هذه ليست الأولى التي يتم تدميرها بواسطة هذه الطائرة، مشيرا إلى أنها خرجت عن الخدمة فور استهدافها.وأفادت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، في ملخص سير العملية العسكرية للفترة من 24 فبراير/شباط إلى 1 مارس/آذار الجاري، بأن القوات الروسية سيطرت على اتجاه أفدييفكا على بلدات لاستوشكينو وسيفيرنوي وبيتروفسكوي.وقالت الدفاع الروسية في بيان: "على اتجاه أفدييفكا، حررت وحدات القوات الروسية بلدات لاستوشكينو وسيفيرنوي وبتروفسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية وواصلت التقدم في الاتجاه الغربي".وأضافت الدفاع: "تم صد 48 هجومًا مضادًا للمجموعات المهاجمة في مناطق نوفغورودسكوي ولينينسكوي وتونينكو وأورلوفكا وبيرفومايسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".
https://sputnikarabic.ae/20240303/القوات-الروسية-تكبد-الجيش-الأوكراني-نحو-1000-عسكري-خلال-24-ساعة-1086618233.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102201/25/1022012569_386:0:3818:2574_1920x0_80_0_0_8ba1a5c0322ea861adf5091bbe626eb5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار أوكرانيا, سلاح روسيا, رصد عسكري
روسيا, أخبار أوكرانيا, سلاح روسيا, رصد عسكري

الشركة المصنعة للمسيرات الروسية "الغول": تدمير دبابة أبرامز أخرى بالقرب من أفدييفكا

19:16 GMT 03.03.2024
© AFP 2023 / JANEK SKARZYNSKI دبابات "أبرامز"
دبابات أبرامز - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2024
© AFP 2023 / JANEK SKARZYNSKI
تابعنا عبر
أفاد ممثل الشركة المصنعة للطائرات المسيرة "الغول" لوكالة سبوتنيك، اليوم الأحد، بتدمير دبابة أبرامز أمريكية أخرى بواسطة طائرات بدون طيار، وتم تعطيل الدبابة بشكل مشترك من قبل مقاتلي مجموعة "المركز".
وأوضح ممثل عن الشركة المصنعة: "اليوم، تم تدمير دبابة أبرامز بواسطة طائرات الغول بدون طيار بالقرب من أفدييفكا، حيث تم تدميرها من قبل مقاتلي مجموعة المركز، عندما اقتربت الدبابة الأمريكية من مواقعنا، ضربها جنود المشاة بقاذفة قنابل آر بي جي -7. ومن ثم تم حرقها بواسطة الطائرات بدون طيار الكاميكازي "الغول" من إنتاجنا".
وأكد المتحدث أن دبابة أبرامز هذه ليست الأولى التي يتم تدميرها بواسطة هذه الطائرة، مشيرا إلى أنها خرجت عن الخدمة فور استهدافها.
عمل طاقم مدفع 2أ3بي غياتسينت-بي عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تكبد الجيش الأوكراني نحو 1000 عسكري خلال 24 ساعة
12:03 GMT
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، في ملخص سير العملية العسكرية للفترة من 24 فبراير/شباط إلى 1 مارس/آذار الجاري، بأن القوات الروسية سيطرت على اتجاه أفدييفكا على بلدات لاستوشكينو وسيفيرنوي وبيتروفسكوي.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "على اتجاه أفدييفكا، حررت وحدات القوات الروسية بلدات لاستوشكينو وسيفيرنوي وبتروفسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية وواصلت التقدم في الاتجاه الغربي".
وأضافت الدفاع: "تم صد 48 هجومًا مضادًا للمجموعات المهاجمة في مناطق نوفغورودسكوي ولينينسكوي وتونينكو وأورلوفكا وبيرفومايسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. سلطات قطاع غزة: الجسر الجوي للمساعدات الإنسانية غير فعال19:22 GMTРабота расчетов РСЗО Град ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:36 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала