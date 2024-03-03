https://sputnikarabic.ae/20240303/القوات-الروسية-تكبد-الجيش-الأوكراني-نحو-1000-عسكري-خلال-24-ساعة-1086618233.html
القوات الروسية تكبد الجيش الأوكراني نحو 1000 عسكري خلال 24 ساعة
القوات الروسية تكبد الجيش الأوكراني نحو 1000 عسكري خلال 24 ساعة
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن القوات الروسية صدت عدة هجمات للجيش الأوكراني وكبدته نحو 1000 عسكري في نطاق العملية العسكرية الخاصة خلال الساعات... 03.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-03T12:03+0000
2024-03-03T12:03+0000
2024-03-03T12:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وأضاف بيان الدفاع الروسية، أنه "على محور كوبيانسك، تم صد 5 هجمات للعدو وقصف تجمعات للقوات الأوكرانية ومقتل نحو 35 عسكريًا أوكرانيًا وتدمير مركبتين و3 مدافع".وعلى محور دونيتسك، قصفت القوات الروسية تجمعات للقوات الأوكرانية وتم تحييد نحو 240 عسكريًا أوكرانيًا وتدمير ناقلتي جند مدرعتين و3 مركبات ومدفع ومستودع ذخيرة.وعلى محور جنوب دونيتسك، قصفت القوات الروسية تجمعات للقوات الأوكرانية ودحرت أكثر من 250 عسكريًا أوكرانيًا وتدمير 3 مركبات ووحدات مدفعية.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.جنود أوكرانيون يوضحون الحالة التي أصيبوا بها أثناء الانسحاب من أفدييفكا
https://sputnikarabic.ae/20240303/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-143-مسيرة-تابعة-لكييف-منها-بيرقدار-1086617927.html
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روسيا, رصد عسكري
القوات الروسية تكبد الجيش الأوكراني نحو 1000 عسكري خلال 24 ساعة
12:03 GMT 03.03.2024 (تم التحديث: 12:13 GMT 03.03.2024)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن القوات الروسية صدت عدة هجمات للجيش الأوكراني وكبدته نحو 1000 عسكري في نطاق العملية العسكرية الخاصة خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وأضاف بيان الدفاع الروسية، أنه "على محور كوبيانسك، تم صد 5 هجمات للعدو وقصف تجمعات للقوات الأوكرانية ومقتل نحو 35 عسكريًا أوكرانيًا وتدمير مركبتين و3 مدافع".
وعلى محور دونيتسك، قصفت القوات الروسية تجمعات للقوات الأوكرانية وتم تحييد نحو 240 عسكريًا أوكرانيًا وتدمير ناقلتي جند مدرعتين و3 مركبات ومدفع ومستودع ذخيرة.
وعلى محور أفدييفكا، صدت القوات الروسية 13 هجومًا للعدو وحيدت نحو 460 عسكريًا أوكرانيًا وتدمير 3 دبابات و5 مركبات قتال مشاة ومدرعتين و4 سيارات ووحدات مدفعية.
وعلى محور جنوب دونيتسك، قصفت القوات الروسية تجمعات للقوات الأوكرانية ودحرت أكثر من 250 عسكريًا أوكرانيًا وتدمير 3 مركبات ووحدات مدفعية.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن أنظمة الدفاع الروسية أسقطت 143 طائرة من دون طيارة تابعة لقوات كييف، بما فيها طائرة "بيرقدار".
وأضاف بيان الدفاع الروسية: "ضرب الطيران العملياتي التكتيكي والمسيرات والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات الروسية، مستودع ذخيرة جوية، بالإضافة إلى استهداف القوى العاملة والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 106 منطقة".
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.