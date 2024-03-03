https://sputnikarabic.ae/20240303/القوات-الروسية-تكبد-الجيش-الأوكراني-نحو-1000-عسكري-خلال-24-ساعة-1086618233.html

القوات الروسية تكبد الجيش الأوكراني نحو 1000 عسكري خلال 24 ساعة

القوات الروسية تكبد الجيش الأوكراني نحو 1000 عسكري خلال 24 ساعة

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن القوات الروسية صدت عدة هجمات للجيش الأوكراني وكبدته نحو 1000 عسكري في نطاق العملية العسكرية الخاصة خلال الساعات... 03.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-03T12:03+0000

2024-03-03T12:03+0000

2024-03-03T12:13+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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وأضاف بيان الدفاع الروسية، أنه "على محور كوبيانسك، تم صد 5 هجمات للعدو وقصف تجمعات للقوات الأوكرانية ومقتل نحو 35 عسكريًا أوكرانيًا وتدمير مركبتين و3 مدافع".وعلى محور دونيتسك، قصفت القوات الروسية تجمعات للقوات الأوكرانية وتم تحييد نحو 240 عسكريًا أوكرانيًا وتدمير ناقلتي جند مدرعتين و3 مركبات ومدفع ومستودع ذخيرة.وعلى محور جنوب دونيتسك، قصفت القوات الروسية تجمعات للقوات الأوكرانية ودحرت أكثر من 250 عسكريًا أوكرانيًا وتدمير 3 مركبات ووحدات مدفعية.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.جنود أوكرانيون يوضحون الحالة التي أصيبوا بها أثناء الانسحاب من أفدييفكا

https://sputnikarabic.ae/20240303/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-143-مسيرة-تابعة-لكييف-منها-بيرقدار-1086617927.html

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روسيا, رصد عسكري