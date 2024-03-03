https://sputnikarabic.ae/20240303/فصائل-عراقية-تتبنى-هجوما-على-محطة-مواد-كيميائية-في-ميناء-حيفا-الإسرائيلي-1086623244.html

فصائل عراقية تتبنى هجوما على محطة مواد كيميائية في ميناء حيفا الإسرائيلي

فصائل عراقية تتبنى هجوما على محطة مواد كيميائية في ميناء حيفا الإسرائيلي

سبوتنيك عربي

تبنت فصائل عراقية مسلحة، اليوم الأحد، هجوما على محطة مواد كيميائية في ميناء حيفا الإسرائيلي، كان قد وقع يوم الجمعة الماضي. 03.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-03T14:59+0000

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بغداد- سبوتنيك. وأعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، مسؤوليتها عن الهجوم في بيان، قائلة إنه "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلاميـة فـي العـراق مساء يوم الجمعة الموافق 1 - 3 - 2024، بواسطة الطيران المسيّر، محطة المواد الكيميائية في ميناء حيفا بأراضينا المحتلة".وكان مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، قد أكد، الشهر الماضي، على"موقف حكومة بلاده الواضح والصريح بالإدانة لأي انتهاك للسيادة العراقية، ورفض العراق أن تكون أراضيه ساحة لتصفية الحسابات".وتابع الأعرجي، مشيرا خلال كلمة له في الاجتماع الدولي لفعاليات "اليوم العالمي لمكافحة التطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب" والمنعقد في نيويورك، إلى أن "العراق لا يشكل خطرا على أي بلد، وهو بذات الوقت يريد أن ينأى بنفسه عن أي صراع، وعلى الجميع المساعدة في هذا التوجه"، وفقا لموقع "السومرية نيوز".وأضاف أن "العراق تبنى مشروع إقرار اليوم العالمي لمكافحة التطرف العنيف المؤدي إلى الارهاب، وذلك إيمانا وحرصا منه على إحلال السلام والتعايش السلمي على المستوى العالمي والإقليمي".يذكر أنه في وقت سابق، أعلنت فصائل عراقية مسلحة، مطلع فبراير الماضي استهداف ميناء حيفا في إسرائيل بطائرات مسيرة.كما تتبنى الفصائل تلك، بين الحين والآخر، قصف قواعد أمريكية في سوريا والعراق، ردا على العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث أعلنت تلك الفصائل دعمها "المقاومة الفلسطينية".

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