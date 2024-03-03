https://sputnikarabic.ae/20240303/قائد-القيادة-المركزية-الأمريكية-يجري-زيارة-لمصر-والأردن-وسوريا-وإسرائيل-لبحث-ملف-غزة-وأمن-المنطقة-1086631002.html

قائد القيادة المركزية الأمريكية يجري زيارة لمصر والأردن وسوريا وإسرائيل لبحث ملف غزة وأمن المنطقة

قائد القيادة المركزية الأمريكية يجري زيارة لمصر والأردن وسوريا وإسرائيل لبحث ملف غزة وأمن المنطقة

سبوتنيك عربي

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتاكوم"، اليوم الاثنين، أن قائدها، الجنرال مايكل إريك كوريلا، أجرى زيارة إلى مصر والأردن وسوريا وإسرائيل لتفهم الوضع الأمني... 03.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-03T23:58+0000

2024-03-03T23:58+0000

2024-03-03T23:58+0000

غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

العدوان الإسرائيلي على غزة

قطاع غزة

مصر

الولايات المتحدة الأمريكية

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القاهرة - سبوتنيك. وقالت "سنتاكوم" في بيان لها: "في 27 شباط/فبراير، سافر الجنرال كوريلا إلى العريش ومعبر رفح في مصر حيث التقى ممثلين من العديد من المنظمات الدولية وغير الحكومية ومن الجيش الثاني الميداني المصري، ومسؤولي السفارة الأميركية لمناقشة عملية تقديم المساعدات الإنسانية من مصر إلى غزة. وقد صف المسؤولون التحديات والفرص ومستوى الدعم من المجتمع الدولي لزيادة معدل الإمدادات إلى غزة".وأضاف البيان: "وفي 28 شباط/فبراير، سافر الجنرال كوريلا إلى المملكة الهاشمية الأردنية، حيث التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأردني اللواء يوسف الحنيطي وعدد من المسؤولين العسكريين لمناقشة حرب إسرائيل وحماس والهجمات الحوثية (التي تنفذها جماعة "أنصار الله" اليمنية) في البحر الأحمر، إضافة إلى الأمن الإقليمي. وقد ناقش القادة فرص زيادة المساعدات إلى غزة لتخفيف الأزمة الإنسانية".وتابع: "وفي 28 شباط/فبراير و29 شباط/فبراير، زار الجنرال كوريلا منشآت القيادة المركزية الأميركية في الأردن وسوريا، بما في ذلك موقع البرج 22 وموقع التنف ومهبط الرميلان"، مشيرًا إلى أنه زار في سوريا "معسكرات النازحين في مخيمي روج والهول، حيث التقى المسؤولين وعشرات السكان لمناقشة العودة إلى الوطن وإعادة التأهيل وإعادة دمج كل من محتجزين داعش (الإرهابي المحظور في روسيا وعدة دول أخرى) والسكان المتضررين من النزاع".وأشار بيان "سنتاكوم" إلى أن كوريلا زار إسرائيل في الفترة ما بين 28 شباط/فبراير حتى 2 آذار/مارس "حيث التقى وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس هيئة الأركان المشتركة هرتسي هاليفي، وعدد من مسؤولي الجيش الإسرائيلي. وقد أجرى الثلاثة مناقشات واسعة حول المخاوف الأمنية داخل إسرائيل وخارجها. ركزت المحادثات أيضًا على الفرص لتحسين الوضع الإنساني في غزة".ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن وبحسب أحدث إحصاء صادر عن وزارة الصحة في القطاع اليوم الأحد، عن مقتل 30410 أشخاص وإصابة 71700 آخرين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد، بوقت سابق، أن تسوية أزمة الشرق الأوسط، لا يمكن تحقيقها إلا على أساس صيغة "الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي، وتنص على إنشاء دولة إسرائيلية إلى جانب دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.كما أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال لقائه مع أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية، في 21 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أن روسيا تدعو إلى البدء فوراً باستئناف عملية التفاوض بشأن إقامة دولة فلسطينية، وأنها تشارك منظمة التعاون الإسلامي في تقييمها لضرورة وقف إطلاق النار بقطاع غزة بشكل دائم.

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غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, مصر, الولايات المتحدة الأمريكية