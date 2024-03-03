https://sputnikarabic.ae/20240303/حزب-الله-اللبناني-يستهدف-5-مواقع-للجيش-الإسرائيلي-1086629492.html

حزب الله اللبناني يستهدف 5 مواقع للجيش الإسرائيلي

حزب الله اللبناني يستهدف 5 مواقع للجيش الإسرائيلي

سبوتنيك عربي

أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الأحد، استهداف مواقع للجيش الإسرائيلي وتموضعات لجنوده بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية. 03.03.2024, سبوتنيك عربي

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وقال "حزب الله" في بيان، اليوم الأحد، أن عناصره: "قصفوا منظومة ‏المراقبة في موقع المطلة الإسرائيلي، وانتشارا لجنود الجيش الإسرائيلي في جبل نذر، وموقع جل ‏العلام بصاروخ بركان، كما قصفوا موقع ‏السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة، كما استهدفوا بعد رصد ‌‏دقيق ‌ قوة عسكرية إسرائيلية مقابل قرية الوزاني محققين ‏إصابات ‏مباشرة، ما دفع قوات الجيش الإسرائيلي لإطلاق قذائف دخانية للتغطية على عملية سحب ‏القتلى والجرحى ‏بالمروحيات من موقع الاستهداف". وقال مصدر ميداني في جنوب لبنان لسبوتنيك: "الجيش الإسرائيلي قصف بالمدفعية الثقيلة أطراف بلدة الخيام واستخدم القذائف الفوسفورية باستهدافه للحي الجنوبي منها".وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن صاروخ بركان استهدف موقع للجيش الإسرائيلي في الجليل الغربي.وتشهد حدود لبنان الجنوبية تبادل إطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي. وتصاعدت وتيرة القصف الإسرائيلي للقرى والبلدات الحدودية اللبنانية، حيث استهدفت العديد من المنازل ما أدى إلى مقتل مدنيين بينهم أطفال، وبالمقابل وسع حزب الله من عملياته على مواقع ومستوطنات إسرائيلية.وأكد الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، أن هدف إسرائيل من استهداف المدنيين هو الضغط على المقاومة لتتوقف عن مساندة غزة.وقال نصر الله إن "الحدود البرية الجنوبية مرسمة وأي مفاوضات ستكون فقط على قاعدة إخراج الإسرائيلي منها، وأن المقاومة في لبنان تمتلك صواريخ دقيقة كماً ونوعاً تستطيع أن تمتد من كريات شمونة إلى إيلات".أعلن الحزب، أمس السبت، عن استهدف 6 مواقع، كما أعلن عن مقتل 6 عناصر من مقاتليه في جنوب لبنان.المدفعية الإسرائيلية تقصف بلدات لبنانية عدة على الحدود بين البلدين

https://sputnikarabic.ae/20240303/الخارجية-الفلسطينية-إسرائيل-توسع-حرب-الإبادة-لتشمل-رفح-ومنطقتها-بالتدريج-1086628092.html

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