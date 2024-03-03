https://sputnikarabic.ae/20240303/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-لن-نوقف-الحرب-بغزة-دون-القضاء-على-حماس-والأمر-سيستغرق-وقتا-طويلا-1086626513.html

وزير الدفاع الإسرائيلي: لن نوقف الحرب بغزة دون القضاء على حماس والأمر سيستغرق وقتا طويلا

وزير الدفاع الإسرائيلي: لن نوقف الحرب بغزة دون القضاء على حماس والأمر سيستغرق وقتا طويلا

سبوتنيك عربي

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم الأحد، أن "إسرئيل لن توقف الحرب في قطاع بغزة دون القضاء على حركة حماس". 03.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-03T18:21+0000

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وقال غالانت، خلال تفقده الفرقة 98 من الشرطة العسكرية على حدود قطاع غزة، إنه "لن يكون هناك أي وضع لبقاء حماس كمنظمة حاكمة في نهاية الحرب"، مؤكدا في الوقت ذاته أن القضاء على حماس سيستغرق وقتا طويلا.وأدت الحرب المتواصلة في قطاع غزة، منذ ما يزيد على 4 أشهر، إلى مقتل أكثر من 30 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، حسب وزارة الصحة المحلية في القطاع المحاصر. كما تسببت في أزمة إنسانية خانقة تواجه خلالها الأغلبية الساحقة من سكان القطاع خطر "المجاعة الجماعية"، حسب الأمم المتحدة.وعلى الجانب الإسرائيلي، أدى هجوم "حماس" إلى مقتل 1200 شخص غالبيتهم من المدنيين، وفق الحكومة الإسرائيلية، واحتجزت الحركة نحو 250 رهينة، تقول إسرائيل إن "130 منهم ما زالوا محتجزين في قطاع غزة، ويعتقد أن 31 منهم لقوا حتفهم".من جهته، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه من المحتمل التوصل إلى وقف لإطلاق النار مطلع الأسبوع المقبل، وهو ما رد عليه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأنه كان تصريحا مفاجئا.وتحاول الدول الوسيطة، قطر ومصر وأمريكا التفاوض بشأن تسوية بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية للتوصل إلى هدنة.

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