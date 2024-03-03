https://sputnikarabic.ae/20240303/الولايات-المتحدة-تسقط-جوا-38-ألف-وجبة-غذائية-فوق-غزة-فيديو-وصور-1086612281.html

الولايات المتحدة تسقط جوا 38 ألف وجبة غذائية فوق غزة... فيديو وصور

الولايات المتحدة تسقط جوا 38 ألف وجبة غذائية فوق غزة... فيديو وصور

سبوتنيك عربي

أسقطت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس السبت، جوا 38 ألف وجبة غذائية على قطاع غزة. 03.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-03T06:46+0000

2024-03-03T06:46+0000

2024-03-03T06:46+0000

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وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، بأن الولايات المتحدة سجلت بنجاح عملية إنزال لعدد ما يقارب الـ 38 ألف وجبة غذائية على قطاع غزة عن طريق الجو.وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد أكد، أمس السبت، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستنفذ، خلال الأيام المقبلة، عمليات إسقاط جوي لمساعدات إنسانية وإغاثية على سكان قطاع غزة.وأشار إلى أن المساعدات ليست كافية، وأنه يأمل في التوصل لوقف إطلاق النار، خلال الأسابيع المقبلة.وقال بايدن في تغريدة إن الولايات المتحدة "ستقوم في الأيام المقبلة، بتنفيذ عمليات إسقاط جوي للمساعدات لغزة، ومضاعفة الجهود لفتح ممر بحري، وتوسيع عمليات التسليم عن طريق البر"، مشيرا إلى أن "المساعدات التي تتدفق إلى غزة ليست كافية على الإطلاق، ونحن بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد وسوف تفعل الولايات المتحدة المزيد".ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عن مقتل نحو 30 ألف قتيل وأكثر 70 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

https://sputnikarabic.ae/20240302/مصر-تواصل-الإسقاط-الجوي-لأطنان-من-المواد-الغذائية-والاحتياجات-الإنسانية-العاجلة-لقطاع-غزة-فيديو-1086588933.html

https://sputnikarabic.ae/20240303/الرئيس-التونسي-الغاز-في-بحر-غزة-يقدر-بنحو-14-تريليون-قدم-مكعب-1086612000.html

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