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الولايات المتحدة تسقط جوا 38 ألف وجبة غذائية فوق غزة... فيديو وصور
الولايات المتحدة تسقط جوا 38 ألف وجبة غذائية فوق غزة... فيديو وصور
سبوتنيك عربي
أسقطت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس السبت، جوا 38 ألف وجبة غذائية على قطاع غزة. 03.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-03T06:46+0000
2024-03-03T06:46+0000
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وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، بأن الولايات المتحدة سجلت بنجاح عملية إنزال لعدد ما يقارب الـ 38 ألف وجبة غذائية على قطاع غزة عن طريق الجو.وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد أكد، أمس السبت، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستنفذ، خلال الأيام المقبلة، عمليات إسقاط جوي لمساعدات إنسانية وإغاثية على سكان قطاع غزة.وأشار إلى أن المساعدات ليست كافية، وأنه يأمل في التوصل لوقف إطلاق النار، خلال الأسابيع المقبلة.وقال بايدن في تغريدة إن الولايات المتحدة "ستقوم في الأيام المقبلة، بتنفيذ عمليات إسقاط جوي للمساعدات لغزة، ومضاعفة الجهود لفتح ممر بحري، وتوسيع عمليات التسليم عن طريق البر"، مشيرا إلى أن "المساعدات التي تتدفق إلى غزة ليست كافية على الإطلاق، ونحن بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد وسوف تفعل الولايات المتحدة المزيد".ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عن مقتل نحو 30 ألف قتيل وأكثر 70 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
https://sputnikarabic.ae/20240302/مصر-تواصل-الإسقاط-الجوي-لأطنان-من-المواد-الغذائية-والاحتياجات-الإنسانية-العاجلة-لقطاع-غزة-فيديو-1086588933.html
https://sputnikarabic.ae/20240303/الرئيس-التونسي-الغاز-في-بحر-غزة-يقدر-بنحو-14-تريليون-قدم-مكعب-1086612000.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار, حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار, حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل

الولايات المتحدة تسقط جوا 38 ألف وجبة غذائية فوق غزة... فيديو وصور

06:46 GMT 03.03.2024
© AFP 2023 / Eyad Babaرجل يفرغ مساعدات إنسانية على قافلة شاحنات تدخل قطاع غزة من مصر عبر معبر رفح الحدودي في 21 أكتوبر 2023
رجل يفرغ مساعدات إنسانية على قافلة شاحنات تدخل قطاع غزة من مصر عبر معبر رفح الحدودي في 21 أكتوبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2024
© AFP 2023 / Eyad Baba
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أسقطت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس السبت، جوا 38 ألف وجبة غذائية على قطاع غزة.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، بأن الولايات المتحدة سجلت بنجاح عملية إنزال لعدد ما يقارب الـ 38 ألف وجبة غذائية على قطاع غزة عن طريق الجو.
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد أكد، أمس السبت، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستنفذ، خلال الأيام المقبلة، عمليات إسقاط جوي لمساعدات إنسانية وإغاثية على سكان قطاع غزة.
فلسطينيون ينتظرون المساعدات الإنسانية على شاطئ البحر في مدينة غزة، قطاع غزة، 25 فبراير 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2024
مصر تواصل الإسقاط الجوي لأطنان من المواد الغذائية والاحتياجات الإنسانية العاجلة لقطاع غزة... فيديو
أمس, 10:13 GMT
وأشار إلى أن المساعدات ليست كافية، وأنه يأمل في التوصل لوقف إطلاق النار، خلال الأسابيع المقبلة.
وقال بايدن في تغريدة إن الولايات المتحدة "ستقوم في الأيام المقبلة، بتنفيذ عمليات إسقاط جوي للمساعدات لغزة، ومضاعفة الجهود لفتح ممر بحري، وتوسيع عمليات التسليم عن طريق البر"، مشيرا إلى أن "المساعدات التي تتدفق إلى غزة ليست كافية على الإطلاق، ونحن بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد وسوف تفعل الولايات المتحدة المزيد".
ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
الرئيس التونسي، قيس سعيد - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2024
الرئيس التونسي: الغاز في بحر غزة يقدر بنحو 1.4 تريليون قدم مكعب
06:26 GMT
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عن مقتل نحو 30 ألف قتيل وأكثر 70 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
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