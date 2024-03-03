https://sputnikarabic.ae/20240303/وفاة-15-طفلا-بسبب-الجفاف-بمستشفى-كمال-عدوان-في-غزة-1086630544.html

وفاة 15 طفلا بسبب الجفاف بمستشفى كمال عدوان في غزة

وفاة 15 طفلا بسبب الجفاف بمستشفى كمال عدوان في غزة

سبوتنيك عربي

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة أشرف القدرة، اليوم الأحد، وفاة 15 طفلا بمستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة، وذلك بسبب معاناتهم من الجفاف وسوء التغذية. 03.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-03T21:39+0000

2024-03-03T21:39+0000

2024-03-03T21:39+0000

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ونقلت وكالة "صفا" عن القدرة بيانا قال فيه "استشهد 15 طفلا نتيجة سوء التغذية والجفاف في مستشفى كمال عدوان"، معربا عن خشيته على حياة 6 أطفال يرقدون في العناية المركزة يعانون من سوء التغذية بنفس المستشفى، نتيجة توقف المولد الكهربائي والأكسجين، وضعف الإمكانيات الطبية.من جانبها، قالت منسقة أطباء بلا حدود في غزة إن "المروع حقًا في غزة هو الغياب الصارخ للمساحة الإنسانية ونقص الإمدادات، فإذا لم يُقتل الناس بالقنابل في غزة فإنّهم يعانون الحرمان من الغذاء والمياه ويموتون بسبب نقص الرعاية الطبية".وأضافت المنسقة أن توفير المساعدات لغزة بات شبه مستحيل بسبب الحصار الإسرائيلي وتجاهلها لحماية البعثات الإنسانية ومنع الناس من الوصول للمساعدات.وفي وقت سابق، قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الأحد، إن "الأطفال في قطاع غزة يموتوت ببطء تحت أنظار العالم".جاء ذلك في منشور عبر منصة "إكس"، تعليقا على البيان الصادر عن منظمة "اليونسيف"، في أعقاب مقتل عشرة أطفال جراء الجفاف وسوء التغذية في مستشفى كمال عدوان بقطاع غزة.وكانت المديرة الإقليمية لمنظمة اليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أديل خضر قالت إن "وفيات الأطفال التي كنا نخشى وقوعها أصبحت حقيقة واقعة، بينما يجتاح سوء التغذية قطاع غزة"، مؤكدة وفاة 10 أطفال على الأقل بسبب الجفاف وسوء التغذية في مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة في الأيام الأخيرة.وأدت الحرب المتواصلة في قطاع غزة، منذ ما يزيد على 4 أشهر، إلى مقتل أكثر من 30 ألف فلسطينيا، معظمهم من الأطفال والنساء، حسب وزارة الصحة المحلية في القطاع المحاصر.

https://sputnikarabic.ae/20240303/إعلام-الأونروا-تستعد-للتحقيق-في-سوء-معاملة-سكان-غزة-من-قبل-إسرائيل-1086626648.html

https://sputnikarabic.ae/20240303/سلطات-قطاع-غزة-الجسر-الجوي-للمساعدات-الإنسانية-غير-فعال-1086624463.html

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