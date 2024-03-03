https://sputnikarabic.ae/20240303/50-هدفا-في-6-دقائق-الجيش-الإسرائيلي-يشن-هجوما-واسعا-غربي-خان-يونس-1086619318.html
"50 هدفا في 6 دقائق".. الجيش الإسرائيلي يشن هجوما واسعا غربي خان يونس
"50 هدفا في 6 دقائق".. الجيش الإسرائيلي يشن هجوما واسعا غربي خان يونس
سبوتنيك عربي
شن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، هجوما واسعا على غربي مدينة خان يونس في قطاع غزة، حيث دمر 50 هدفا في 6 دقائق فقط. 03.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-03T12:56+0000
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وأفادت القناة الـ 14 الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، بأن الجيش الإسرائيلي قام بعمليات عسكرية مكثفة في مدينة خان يونس، ودمر عدة أماكن للبنية التحتية لحركة حماس في المدينة، ونقاط تجمع لقوات حركة حماس كانت متواجدة في المدينة نفسها.وأكدت أن قوات الجيش الإسرائيلي بدأت في الهجوم على بعض الأهداف من الجو، وتبعتها قوات برية مفاجئة مداهمة بعض أهداف حركة حماس في خان يونس.وأوضحت القناة أن الجيش الإسرائيلي قام بقتل العشرات من عناصر الحركة داخل المدينة ووسط قطاع غزة، وعثروا على مجموعة من الأسلحة.ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع منذ أكثر من 4 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.في 7 أكتوبر، شنّ مقاتلون من حماس هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.ورداً على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة أودى بحياة نحو 30 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى نساء وأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.وتقول إسرائيل إن 130 أسيراً ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصا خطفوا في 7 أكتوبر.وفي غضون ذلك تتواصل مساعي إقليمية ودولية للتوصل إلى صفقة لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
https://sputnikarabic.ae/20240303/الجيش-الإسرائيلي-تعليقا-على-مجزرة-دوار-النابلسي-معظم-الفلسطينيين-قتلوا-أو-أصيبوا-نتيجة-التدافع-1086618584.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, حركة حماس, طوفان الأقصى
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, حركة حماس, طوفان الأقصى
"50 هدفا في 6 دقائق".. الجيش الإسرائيلي يشن هجوما واسعا غربي خان يونس
شن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، هجوما واسعا على غربي مدينة خان يونس في قطاع غزة، حيث دمر 50 هدفا في 6 دقائق فقط.
وأفادت القناة الـ 14 الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، بأن الجيش الإسرائيلي قام بعمليات عسكرية مكثفة في مدينة خان يونس، ودمر عدة أماكن للبنية التحتية لحركة حماس في المدينة، ونقاط تجمع لقوات حركة حماس كانت متواجدة في المدينة نفسها.
وأكدت أن قوات الجيش الإسرائيلي بدأت في الهجوم على بعض الأهداف من الجو، وتبعتها قوات برية مفاجئة مداهمة بعض أهداف حركة حماس في خان يونس.
وأوضحت القناة أن الجيش الإسرائيلي قام بقتل العشرات من عناصر الحركة داخل المدينة ووسط قطاع غزة، وعثروا على مجموعة من الأسلحة.
ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع منذ أكثر من 4 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.
في 7 أكتوبر، شنّ مقاتلون من حماس
هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.
ورداً على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة أودى بحياة نحو 30 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى نساء وأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.
وتقول إسرائيل إن 130 أسيراً ما زالوا محتجزين في غزة
، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصا خطفوا في 7 أكتوبر.
وفي غضون ذلك تتواصل مساعي إقليمية ودولية للتوصل إلى صفقة لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.