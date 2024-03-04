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https://sputnikarabic.ae/20240304/أسرع-قطار-في-العالمفيديو-1086651926.html
أسرع قطار في العالم...فيديو
أسرع قطار في العالم...فيديو
سبوتنيك عربي
تعتبر القطارات السريعة عنصرا مهما في البنية التحتية الحديثة للنقل، باعتبارها وسيلة مريحة وفعالة وسريعة للسفر لمسافات طويلة. 04.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-04T14:47+0000
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مجتمع
قطار سريع
قطار صاروخي
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بفضل التقنيات المبتكرة وتطوير أنظمة السكك الحديدية في جميع أنحاء العالم، أصبحت القطارات السريعة ذات شعبية متزايدة، ما يتيح للناس فرصة توفير الوقت والسفر بسهولة داخل البلد أو بين المدن المختلفة.إن قدرة السكك الحديدية على نقل أعداد كبيرة من الأشخاص بسرعة تجعلها أكثر كفاءة بكثير من المفاهيم غير المثبتة ومنخفضة السعة مثل "Hyperloop".منذ ثمانينيات القرن العشرين، تم استثمار مئات المليارات من الدولارات في السكك الحديدية الجديدة العالية السرعة والسعة في أوروبا وآسيا، والتي كانت رائدة فيها شركة "شينكانسن" اليابانية وشركة قطارات "غراند فيتيس" الفرنسية (TGV).وفي العقد الماضي، أصبحت الصين رائدة العالم بلا منازع، حيث قامت ببناء شبكة طولها 38 ألف كيلومتر من السكك الحديدية الجديدة تصل إلى كل ركن من أركان البلاد تقريبا.واليوم تتمتع القطارات السريعة بانتشار جغرافي مثير للإعجاب وتتيح للناس السفر حول العالم وتمضية الوقت والاستمتاع بالراحة أثناء الرحلة. يبدو مستقبل هذه القطارات واعدًا، مع التحسينات التكنولوجية المستمرة وتطوير أنظمة السكك الحديدية العالية السرعة الجديدة، التي توفر خيارات سفر أكثر كفاءة وملاءمة للجمهور.
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نادي الفيديو, قطار سريع, قطار صاروخي
نادي الفيديو, قطار سريع, قطار صاروخي

أسرع قطار في العالم...فيديو

14:47 GMT 04.03.2024 (تم التحديث: 14:52 GMT 04.03.2024)
© AFP 2023 / JIJI PRESSأسرع قطار "طلقة" "ألفا- اكس"
أسرع قطار طلقة ألفا- اكس - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2024
© AFP 2023 / JIJI PRESS
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تعتبر القطارات السريعة عنصرا مهما في البنية التحتية الحديثة للنقل، باعتبارها وسيلة مريحة وفعالة وسريعة للسفر لمسافات طويلة.
بفضل التقنيات المبتكرة وتطوير أنظمة السكك الحديدية في جميع أنحاء العالم، أصبحت القطارات السريعة ذات شعبية متزايدة، ما يتيح للناس فرصة توفير الوقت والسفر بسهولة داخل البلد أو بين المدن المختلفة.
إن قدرة السكك الحديدية على نقل أعداد كبيرة من الأشخاص بسرعة تجعلها أكثر كفاءة بكثير من المفاهيم غير المثبتة ومنخفضة السعة مثل "Hyperloop".
منذ ثمانينيات القرن العشرين، تم استثمار مئات المليارات من الدولارات في السكك الحديدية الجديدة العالية السرعة والسعة في أوروبا وآسيا، والتي كانت رائدة فيها شركة "شينكانسن" اليابانية وشركة قطارات "غراند فيتيس" الفرنسية (TGV).
وفي العقد الماضي، أصبحت الصين رائدة العالم بلا منازع، حيث قامت ببناء شبكة طولها 38 ألف كيلومتر من السكك الحديدية الجديدة تصل إلى كل ركن من أركان البلاد تقريبا.
واليوم تتمتع القطارات السريعة بانتشار جغرافي مثير للإعجاب وتتيح للناس السفر حول العالم وتمضية الوقت والاستمتاع بالراحة أثناء الرحلة. يبدو مستقبل هذه القطارات واعدًا، مع التحسينات التكنولوجية المستمرة وتطوير أنظمة السكك الحديدية العالية السرعة الجديدة، التي توفر خيارات سفر أكثر كفاءة وملاءمة للجمهور.
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