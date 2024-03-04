https://sputnikarabic.ae/20240304/أنظمة-الدفاع-الجوي-الروسية-تسقط-81-مسيرة-أوكرانية-على-محاور-عدة-1086639803.html

أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط 81 مسيرة أوكرانية على محاور عدة

أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط 81 مسيرة أوكرانية على محاور عدة

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 81 طائرة من دون طيار تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في كل من دونيتسك... 04.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-04T12:18+0000

2024-03-04T12:18+0000

2024-03-04T12:18+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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وأضافت الدفاع الروسية في بيان لها، أن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 81 مسيرة أوكرانية خلال 24 ساعة في مناطق أورلينسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتشيرفونوجوركا، سامويلوفكا في مقاطعة زابوروجيه، وجلادكوفكا وكرينكي في مقاطعة خيرسون".وضرب الطيران العملياتي التكتيكي والمسيرات والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية نقطتي تحكم للطائرات من دون طيار للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نوفوكالينوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية، وأنتونوفكا في مقاطعة خيرسون.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.

https://sputnikarabic.ae/20240304/القوات-الروسية-تدمر--أبرامز-أمريكية-ثالثة-على-محور-أفدييفكا----1086639254.html

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روسيا, رصد عسكري