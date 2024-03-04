https://sputnikarabic.ae/20240304/القوات-الروسية-تدمر--أبرامز-أمريكية-ثالثة-على-محور-أفدييفكا----1086639254.html
القوات الروسية تدمر "أبرامز" أمريكية ثالثة على محور أفدييفكا
القوات الروسية تدمر "أبرامز" أمريكية ثالثة على محور أفدييفكا
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية دمرت دبابة "إبرامز" ثالثة على محور أفدييفكا. 04.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-04T11:42+0000
2024-03-04T11:42+0000
2024-03-04T11:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وأضافت الدفاع الروسية في بيان لها: "فقد العدو أكثر من 490 عسكريًا ودبابتين، من بينها دبابة "أبرامز" أمريكية الصنع، وأربع مركبات مشاة قتالية، من بينها ثلاث مركبات "برادلي" أمريكية الصنع، وثلاث مركبات قتالية مدرعة".وبحسب بيان وزارة الدفاع، فإن هذه هي ثالث أبرامز يتم تدميرها في المنطقة العسكرية الشمالية.وأشارت الوزارة إلى أنه على اتجاه أفدييفكا، واصلت وحدات من مجموعة "المركز"، ونتيجة للعمليات المنسقة، استطاعت القوات الروسية السيطرة على خطوط ومواقع أكثر فائدة، وألحقت النيران أضرارًا بالقوى العاملة ومعدات الألوية "24" و"110" و"71" من القوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع العسكري "103" في مناطق نوفوكالينوفو ومايورسك وبيرديتشي وروزوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وأضاف بيان الدفاع الروسية أنه "على محور كوبيانسك، تم صد 5 هجمات للعدو وقصف تجمعات للقوات الأوكرانية ومقتل نحو 35 عسكريًا أوكرانيًا وتدمير مركبتين و3 مدافع".وعلى محور دونيتسك، قصفت القوات الروسية تجمعات للقوات الأوكرانية، وتم تحييد نحو 240 عسكريًا أوكرانيًا وتدمير ناقلتي جند مدرعتين و3 مركبات ومدفع ومستودع ذخيرة.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.جنود أوكرانيون يوضحون الحالة التي أصيبوا بها أثناء الانسحاب من أفدييفكا
https://sputnikarabic.ae/20240304/روستيخ-تعلن-دخول-دبابة-أرماتا-الخدمة-في-الجيش-الروسي-1086632663.html
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روسيا, رصد عسكري
القوات الروسية تدمر "أبرامز" أمريكية ثالثة على محور أفدييفكا
11:42 GMT 04.03.2024 (تم التحديث: 11:52 GMT 04.03.2024)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية دمرت دبابة "إبرامز" ثالثة على محور أفدييفكا.
وأضافت الدفاع الروسية في بيان لها: "فقد العدو أكثر من 490 عسكريًا ودبابتين، من بينها دبابة "أبرامز" أمريكية الصنع، وأربع مركبات مشاة قتالية، من بينها ثلاث مركبات "برادلي" أمريكية الصنع، وثلاث مركبات قتالية مدرعة".
وبحسب بيان وزارة الدفاع، فإن هذه هي ثالث أبرامز يتم تدميرها في المنطقة العسكرية الشمالية.
وأشارت الوزارة إلى أنه على اتجاه أفدييفكا، واصلت وحدات من مجموعة "المركز"، ونتيجة للعمليات المنسقة، استطاعت القوات الروسية السيطرة على خطوط ومواقع أكثر فائدة، وألحقت النيران أضرارًا بالقوى العاملة ومعدات الألوية "24" و"110" و"71" من القوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع العسكري "103" في مناطق نوفوكالينوفو ومايورسك وبيرديتشي وروزوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الأحد، بأن القوات الروسية صدت عدة هجمات للجيش الأوكراني وكبدته نحو 1000 عسكري في نطاق العملية العسكرية الخاصة خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وأضاف بيان الدفاع الروسية أنه "على محور كوبيانسك، تم صد 5 هجمات للعدو وقصف تجمعات للقوات الأوكرانية ومقتل نحو 35 عسكريًا أوكرانيًا وتدمير مركبتين و3 مدافع".
وعلى محور دونيتسك، قصفت القوات الروسية تجمعات للقوات الأوكرانية، وتم تحييد نحو 240 عسكريًا أوكرانيًا وتدمير ناقلتي جند مدرعتين و3 مركبات ومدفع ومستودع ذخيرة.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.