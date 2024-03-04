https://sputnikarabic.ae/20240304/أول-رد-من-إيران-على-مزاعم-طلبها-من-السودان-إنشاء-قاعدة-في-البحر-الأحمر-1086640499.html
أول رد من إيران على مزاعم طلبها من السودان إنشاء قاعدة في البحر الأحمر
أول رد من إيران على مزاعم طلبها من السودان إنشاء قاعدة في البحر الأحمر
سبوتنيك عربي
ردت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الإثنين، على إحدى التقارير التي ظهرت مؤخرا حول طلب طهران إنشاء قاعدة بحرية في السودان على البحر الأحمر. 04.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-04T13:11+0000
2024-03-04T13:11+0000
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ونفى المتحدّث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في مؤتمر صحفي، هذه الإدّعاءات، معتبراً أنه "ادّعاء لا أساس له من الصحة وله دوافع سياسية"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وكان وزير الخارجية السوداني علي الصادق أفاد، خلال مقابلة مع سبوتنيك، أمس الأحد، بأن السودان لم يتلق أي طلبات من إيران بخصوص إنشاء قاعدة بحرية دائمة على ساحل البحر الأحمر، قائلا: "قرأت المقال في صحيفة أمريكية اليوم، هذا الخبر غير صحيح".وظهرت إحدى التقارير الصحفية مؤخرا، بأن "إيران عرضت تصدير طائرات مسيرة إلى السودان مقابل بناء قاعدة في هذا البلد على البحر الأحمر".ويشهد السودان، منذ منتصف أبريل/ نيسان الماضي، حربًا بين الجيش وقوات الدعم السريع أودت بحياة أكثر من 13 ألف شخص، وفق منظمة "مشروع بيانات مواقع الصراعات المسلحة وأحداثها".كما تسبب النزاع المسلح الذي تشهده العاصمة السودانية والمناطق المحيطة بها نزوح نحو 7.5 ملايين شخص داخل البلاد وخارجها، بحسب الأمم المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20230708/إيران-تعلن-الاتفاق-مع-السودان-على-إعادة-العلاقات-الدبلوماسية-وفتح-السفارات-في-القريب-العاجل-1078854853.html
https://sputnikarabic.ae/20240303/وزير-الخارجية-السوداني-لسبوتنيك-إيران-لم-تطلب-من-حكومتنا--إنشاء-قاعدة-على-أراضيه-1086625683.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, أخبار العالم الآن, العالم
أول رد من إيران على مزاعم طلبها من السودان إنشاء قاعدة في البحر الأحمر
ردت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الإثنين، على إحدى التقارير التي ظهرت مؤخرا حول طلب طهران إنشاء قاعدة بحرية في السودان على البحر الأحمر.
ونفى المتحدّث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في مؤتمر صحفي، هذه الإدّعاءات، معتبراً أنه "ادّعاء لا أساس له من الصحة وله دوافع سياسية"، حسب وكالة
"تسنيم" الإيرانية.
وكان وزير الخارجية السوداني
علي الصادق أفاد، خلال مقابلة مع سبوتنيك، أمس الأحد، بأن السودان لم يتلق أي طلبات من إيران بخصوص إنشاء قاعدة بحرية دائمة على ساحل البحر الأحمر، قائلا: "قرأت المقال في صحيفة أمريكية اليوم، هذا الخبر غير صحيح".
وظهرت إحدى التقارير الصحفية مؤخرا، بأن "إيران عرضت تصدير طائرات مسيرة إلى السودان مقابل بناء قاعدة في هذا البلد على البحر الأحمر".
ويشهد السودان
، منذ منتصف أبريل/ نيسان الماضي، حربًا بين الجيش وقوات الدعم السريع أودت بحياة أكثر من 13 ألف شخص، وفق منظمة "مشروع بيانات مواقع الصراعات المسلحة وأحداثها".
كما تسبب النزاع المسلح الذي تشهده العاصمة السودانية والمناطق المحيطة بها نزوح نحو 7.5 ملايين شخص داخل البلاد وخارجها، بحسب الأمم المتحدة.