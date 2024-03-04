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https://sputnikarabic.ae/20240304/استقالات-جماعية-لكبار-المسؤولين-في-إحدى-أخطر-وحدات-الجيش-الإسرائيلي-1086632914.html
استقالات جماعية لكبار المسؤولين في إحدى أخطر وحدات الجيش الإسرائيلي
استقالات جماعية لكبار المسؤولين في إحدى أخطر وحدات الجيش الإسرائيلي
سبوتنيك عربي
كشف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، المقدم دانيال هاغاري، عن وجود استقالات جماعية تقدم بها عدد كبير من كبار المسؤولين في نظام المعلومات في الجيش الإسرائيلي،... 04.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-04T07:51+0000
2024-03-04T07:51+0000
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ونقلت القناة 14 الإسرائيلية تفاصيل عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أشار فيها إلى أن "عددا كبيرا من الضباط أعلنوا استقالتهم من الوحدة المسؤولة عن نظام المعلومات في الجيش الإسرائيلي".ولفتت القناة إلى أنه من بين الذين أعلنوا استقالتهم الكولونيل ريتشارد هيشت، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لشؤون الإعلام الأجنبي.وقدم الكولونيل شلوميت ميلر بوتبول، استقالته أيضا، وهو يعتبر الرجل الثاني في قسم المتحدثين باسم الجيش الإسرائيلي بعد هاغاري، بالإضافة إلى تقديم عدد كبير من الضباط المسؤولين في قسم المعلومات بالجيش استقالتهم. وأشارت القناة إلى أن رئيسة دائرة الاتصالات في وحدة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي موران كاتز ستترك وظيفتها أيضا.وفي هذا الصدد، أوضحت المصادر أن هذه الاستقالات الجماعية جاءت نتيجة احتجاج الضباط على سير الأمور العملياتية والشخصية، وهي تعكس ما وصف بـ"حالة اضطراب" في وحدة المعلومات.وحدثت هذه الموجة بعد نشر هيئة البث الإسرائيلية تسجيلا صوتيا لمحتجزين إسرائيليين قتلا على يد الجيش الإسرائيلي في غزة عن طريق الخطأ.
https://sputnikarabic.ae/20240303/الأونروا-الأطفال-في-قطاع-غزة-يموتون-ببطء-تحت-أنظار-العالم-1086622900.html
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طوفان الأقصى, العالم
طوفان الأقصى, العالم

استقالات جماعية لكبار المسؤولين في إحدى أخطر وحدات الجيش الإسرائيلي

07:51 GMT 04.03.2024
© AFP 2023 / Jalaa Mareyانتشار قوات الجيش الإسرائيلي على طول طريق بالقرب من بلدة كريات شمونة على الحدود مع لبنان، 31 أكتوبر 2023
انتشار قوات الجيش الإسرائيلي على طول طريق بالقرب من بلدة كريات شمونة على الحدود مع لبنان، 31 أكتوبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2024
© AFP 2023 / Jalaa Marey
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كشف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، المقدم دانيال هاغاري، عن وجود استقالات جماعية تقدم بها عدد كبير من كبار المسؤولين في نظام المعلومات في الجيش الإسرائيلي، احتجاجا على طريقة سير الأمور العملياتية والشخصية.
ونقلت القناة 14 الإسرائيلية تفاصيل عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أشار فيها إلى أن "عددا كبيرا من الضباط أعلنوا استقالتهم من الوحدة المسؤولة عن نظام المعلومات في الجيش الإسرائيلي".
ولفتت القناة إلى أنه من بين الذين أعلنوا استقالتهم الكولونيل ريتشارد هيشت، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لشؤون الإعلام الأجنبي.
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أمس, 14:52 GMT
وقدم الكولونيل شلوميت ميلر بوتبول، استقالته أيضا، وهو يعتبر الرجل الثاني في قسم المتحدثين باسم الجيش الإسرائيلي بعد هاغاري، بالإضافة إلى تقديم عدد كبير من الضباط المسؤولين في قسم المعلومات بالجيش استقالتهم. وأشارت القناة إلى أن رئيسة دائرة الاتصالات في وحدة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي موران كاتز ستترك وظيفتها أيضا.
وفي هذا الصدد، أوضحت المصادر أن هذه الاستقالات الجماعية جاءت نتيجة احتجاج الضباط على سير الأمور العملياتية والشخصية، وهي تعكس ما وصف بـ"حالة اضطراب" في وحدة المعلومات.
وحدثت هذه الموجة بعد نشر هيئة البث الإسرائيلية تسجيلا صوتيا لمحتجزين إسرائيليين قتلا على يد الجيش الإسرائيلي في غزة عن طريق الخطأ.
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