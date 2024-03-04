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https://sputnikarabic.ae/20240304/الخارجية-الفلسطينية-اجتماع-الفصائل-في-موسكو-مهم-ويعكس-موقف-روسيا-الجدي-في-تجاوز-الخلافات-1086632260.html
الخارجية الفلسطينية: اجتماع الفصائل في موسكو مهم ويعكس موقف روسيا الجدي بشأن تجاوز الخلافات
الخارجية الفلسطينية: اجتماع الفصائل في موسكو مهم ويعكس موقف روسيا الجدي بشأن تجاوز الخلافات
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، أن اجتماع الفصائل الفلسطينية الأسبوع الماضي في موسكو يعكس جدية رغبة روسيا في تجاوز الخلافات، مؤكدًا أنها إشارة مهمة... 04.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-04T05:45+0000
2024-03-04T06:21+0000
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وقال المالكي في تصريحات لـ"سبوتنيك": "لم تتوقف روسيا أبدا عن المساعدة في تجاوز الخلافات بين الفصائل الفلسطينية".وانعقدت المباحثات بين الفصائل الفلسطينية في موسكو، يومي 29 شباط/ فبراير و1 آذار/ مارس، بهدف تقريب وجهات النظر لإنهاء الانقسام الفلسطيني واستعادة الوحدة الوطنية على قاعدة يتوافق عليها الجميع.
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طوفان الأقصى, العالم العربي
طوفان الأقصى, العالم العربي

الخارجية الفلسطينية: اجتماع الفصائل في موسكو مهم ويعكس موقف روسيا الجدي بشأن تجاوز الخلافات

05:45 GMT 04.03.2024 (تم التحديث: 06:21 GMT 04.03.2024)
© s-palestine.netوزارة الخارجية الفلسطينية
وزارة الخارجية الفلسطينية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2024
© s-palestine.net
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صرح وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، أن اجتماع الفصائل الفلسطينية الأسبوع الماضي في موسكو يعكس جدية رغبة روسيا في تجاوز الخلافات، مؤكدًا أنها إشارة مهمة ويبنى عليها.
وقال المالكي في تصريحات لـ"سبوتنيك": "لم تتوقف روسيا أبدا عن المساعدة في تجاوز الخلافات بين الفصائل الفلسطينية".
وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2024
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وأضاف: "كان الاجتماع الأخير الذي عقد في موسكو بمشاركة جميع الفصائل الفلسطينية انعكاسًا لجدية روسيا والتزامها بضمان بذل كل ما في وسعها للتغلب على الخلافات، وهذا مهم".
وانعقدت المباحثات بين الفصائل الفلسطينية في موسكو، يومي 29 شباط/ فبراير و1 آذار/ مارس، بهدف تقريب وجهات النظر لإنهاء الانقسام الفلسطيني واستعادة الوحدة الوطنية على قاعدة يتوافق عليها الجميع.
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