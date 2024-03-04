https://sputnikarabic.ae/20240304/الخارجية-الفلسطينية-اجتماع-الفصائل-في-موسكو-مهم-ويعكس-موقف-روسيا-الجدي-في-تجاوز-الخلافات-1086632260.html

الخارجية الفلسطينية: اجتماع الفصائل في موسكو مهم ويعكس موقف روسيا الجدي بشأن تجاوز الخلافات

الخارجية الفلسطينية: اجتماع الفصائل في موسكو مهم ويعكس موقف روسيا الجدي بشأن تجاوز الخلافات

سبوتنيك عربي

صرح وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، أن اجتماع الفصائل الفلسطينية الأسبوع الماضي في موسكو يعكس جدية رغبة روسيا في تجاوز الخلافات، مؤكدًا أنها إشارة مهمة... 04.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-04T05:45+0000

2024-03-04T05:45+0000

2024-03-04T06:21+0000

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وقال المالكي في تصريحات لـ"سبوتنيك": "لم تتوقف روسيا أبدا عن المساعدة في تجاوز الخلافات بين الفصائل الفلسطينية".وانعقدت المباحثات بين الفصائل الفلسطينية في موسكو، يومي 29 شباط/ فبراير و1 آذار/ مارس، بهدف تقريب وجهات النظر لإنهاء الانقسام الفلسطيني واستعادة الوحدة الوطنية على قاعدة يتوافق عليها الجميع.

https://sputnikarabic.ae/20240304/وزير-الخارجية-الفلسطيني-يعرب-عن-أمله-بالتوصل-لوقف-إطلاق-النار-في-غزة-قبل-بداية-شهر-رمضان-1086632004.html

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