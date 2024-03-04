https://sputnikarabic.ae/20240304/وزير-الخارجية-الفلسطيني-يعرب-عن-أمله-بالتوصل-لوقف-إطلاق-النار-في-غزة-قبل-بداية-شهر-رمضان-1086632004.html
وزير الخارجية الفلسطيني يعرب عن أمله بالتوصل لوقف إطلاق النار في غزة قبل بداية شهر رمضان
وزير الخارجية الفلسطيني يعرب عن أمله بالتوصل لوقف إطلاق النار في غزة قبل بداية شهر رمضان
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، رياض المالكي، أنه يأمل في التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة قبل بداية شهر رمضان. 04.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-04T05:02+0000
2024-03-04T05:02+0000
2024-03-04T05:02+0000
العالم
طوفان الأقصى
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وقال المالكي في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، في إشارة إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة: "هذا شيء تعكف عليه بالفعل الولايات المتحدة وقطر ومصر وإسرائيل. نأمل في نجاح الأمر لأنه مهم جدًا بالنسبة لنا أن نتوصل إلى اتفاق قبل بداية شهر رمضان".ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وتجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من كانون الأول/ ديسمبر 2023، بعد انتهاء الهدنة التي امتدت بالمجمل لـ7 أيام.
https://sputnikarabic.ae/20240303/مصر-تعلن-انتهاء-اليوم-الأول-من-مباحثات-القاهرة-بشأن-الهدنة-في-قطاع-غزة-1086629946.html
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العالم, طوفان الأقصى
وزير الخارجية الفلسطيني يعرب عن أمله بالتوصل لوقف إطلاق النار في غزة قبل بداية شهر رمضان
أعلن وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، رياض المالكي، أنه يأمل في التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة قبل بداية شهر رمضان.
وقال المالكي في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، في إشارة إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة: "هذا شيء تعكف عليه بالفعل الولايات المتحدة وقطر ومصر وإسرائيل. نأمل في نجاح الأمر لأنه مهم جدًا بالنسبة لنا أن نتوصل إلى اتفاق قبل بداية شهر رمضان".
وأضاف المالكي: "حتى يمكننا أن نبدأ بدون وقوع إصابات أو قتلى".
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
وتجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من كانون الأول/ ديسمبر 2023، بعد انتهاء الهدنة التي امتدت بالمجمل لـ7 أيام.