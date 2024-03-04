https://sputnikarabic.ae/20240304/وزير-الخارجية-الفلسطيني-يعرب-عن-أمله-بالتوصل-لوقف-إطلاق-النار-في-غزة-قبل-بداية-شهر-رمضان-1086632004.html

وزير الخارجية الفلسطيني يعرب عن أمله بالتوصل لوقف إطلاق النار في غزة قبل بداية شهر رمضان

وزير الخارجية الفلسطيني يعرب عن أمله بالتوصل لوقف إطلاق النار في غزة قبل بداية شهر رمضان

سبوتنيك عربي

أعلن وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، رياض المالكي، أنه يأمل في التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة قبل بداية شهر رمضان. 04.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-04T05:02+0000

2024-03-04T05:02+0000

2024-03-04T05:02+0000

العالم

طوفان الأقصى

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/12/1077165003_28:0:1080:592_1920x0_80_0_0_4bfa075ffe807f160d237ecc4e40bce8.jpg

وقال المالكي في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، في إشارة إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة: "هذا شيء تعكف عليه بالفعل الولايات المتحدة وقطر ومصر وإسرائيل. نأمل في نجاح الأمر لأنه مهم جدًا بالنسبة لنا أن نتوصل إلى اتفاق قبل بداية شهر رمضان".ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وتجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من كانون الأول/ ديسمبر 2023، بعد انتهاء الهدنة التي امتدت بالمجمل لـ7 أيام.

https://sputnikarabic.ae/20240303/مصر-تعلن-انتهاء-اليوم-الأول-من-مباحثات-القاهرة-بشأن-الهدنة-في-قطاع-غزة-1086629946.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, طوفان الأقصى