https://sputnikarabic.ae/20240304/جماعة-أنصار-الله-تدرس-خيارات-للرد-على-أمريكا-وبريطانيا-1086631198.html

جماعة "أنصار الله" تدرس "خيارات" للرد على أمريكا وبريطانيا

جماعة "أنصار الله" تدرس "خيارات" للرد على أمريكا وبريطانيا

سبوتنيك عربي

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، اليوم الاثنين، أنها تدرس خيارات للرد على الولايات المتحدة وبريطانيا اللتين تشنان ضربات على مواقع الجماعة على خلفية... 04.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-04T03:07+0000

2024-03-04T03:07+0000

2024-03-04T03:07+0000

أنصار الله

العالم العربي

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القاهرة - سبوتنيك. وقال عضو المجلس السياسي الأعلى المشكل من "أنصار الله" محمد علي الحوثي، عبر منصة "إكس": "خيارات تدرس ومفاجآت قادمة من أجل المظلومين في غزة".يأتي ذلك غداة تحميل الخارجية البريطانية، الجماعة، المسؤولية الكاملة عن غرق سفينة الشحن البريطانية "روبي مار" المحملة بكميات كبيرة من الأسمدة في البحر الأحمر، وذلك بعد 12 يومًا من جنوحها إثر تعرضها لقصف صاروخي لـ "أنصار الله".واعتبرت الخارجية البريطانية في بيان، أن هجمات "أنصار الله" غير مقبولة، داعيةً الجماعة إلى وقف هذه الهجمات.وأعلنت "أنصار الله"، في 19 شباط/فبراير الماضي، إصابة السفينة البريطانية بعد استهدافها بعدد من الصواريخ خلال إبحارها في خليج عدن، قبل أن تعلن الجماعة في وقت لاحق غرقها جراء تعرضها إلى أضرار كبيرة.وكشف زعيم الجماعة، عبد الملك الحوثي، يوم الخميس الماضي، أن قوات جماعته استهدفت، منذ عملية طوفان الأقصى في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، 54 سفينة في البحر الأحمر وباب المندب، خلال تنفيذ الجماعة قرارها بمنع السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها من المرور في البحرين الأحمر والعربي، رداً على عمليات الجيش الإسرائيلي ضد المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.وكانت جماعة أنصار الله، قد أعلنت في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أنها ستساند المقاومة الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخلت الولايات المتحدة عسكرياً بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.وبين الحين والآخر تعلن الجماعة أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران وسوريا وحزب الله اللبناني وفصائل المقاومة الفلسطينية، مؤكدة استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب المقاومة الفلسطينية.

https://sputnikarabic.ae/20240303/أنصار-الله-تنفي-إغراقها-السفينة-روبي-مار-وتعتبر-أمريكا-المتهم-الأول-في-استهدافها-1086614433.html

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