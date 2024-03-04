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Военнослужащие полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240304/خبير-يكشف-عن-سيناريو-قاتل-للغرب-في-حال-نشوب-الحرب-مع-روسيا-1086632396.html
خبير يكشف عن سيناريو قاتل للغرب في حال نشوب الحرب مع روسيا
خبير يكشف عن سيناريو قاتل للغرب في حال نشوب الحرب مع روسيا
سبوتنيك عربي
أعلن مستشار البنتاغون السابق، دوغلاس ماكغريغور، أن أسطول الغواصات الروسي يمكن أن يغرق السفن التي تنقل الجيش الأمريكي إلى أوروبا في حالة نشوب صراع افتراضي بين... 04.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-04T06:14+0000
2024-03-04T06:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال ماكغريغور خلال مقابلة مع الصحفي ستيفن غاردنر، إنه "يجب أن يفهم الجميع أن روسيا لديها أسطول من الغواصات قادر على إغراق السفن التي يتم إرسالها للقتال معها".وأضاف: "ببساطة لن نكون قادرين على نقل قواتنا البرية إلى أوروبا، لأن الغواصات في المحيط الأطلسي سوف تغرق".وأشار العقيد إلى أن الغواصات النووية الروسية اليوم أكثر فتكا وفعالية من سابقاتها في الحرب العالمية الثانية.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات. وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية. وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20240303/سياسي-فرنسي-يصف-تصريح-ماكرون-حول-إرسال-قوات-إلى-أوكرانيا-بـالأرعن-1086613292.html
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روسيا

خبير يكشف عن سيناريو قاتل للغرب في حال نشوب الحرب مع روسيا

06:14 GMT 04.03.2024
© Sputnik . Vitaly Ankovسفن أسطول المحيط الهادئ الروسي خلال عرض بحري في خليج بيتر الأكبر كجزء من استكمال التدريبات البحرية الروسية-الصينية
سفن أسطول المحيط الهادئ الروسي خلال عرض بحري في خليج بيتر الأكبر كجزء من استكمال التدريبات البحرية الروسية-الصينية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2024
© Sputnik . Vitaly Ankov
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أعلن مستشار البنتاغون السابق، دوغلاس ماكغريغور، أن أسطول الغواصات الروسي يمكن أن يغرق السفن التي تنقل الجيش الأمريكي إلى أوروبا في حالة نشوب صراع افتراضي بين القوتين العظميين.
وقال ماكغريغور خلال مقابلة مع الصحفي ستيفن غاردنر، إنه "يجب أن يفهم الجميع أن روسيا لديها أسطول من الغواصات قادر على إغراق السفن التي يتم إرسالها للقتال معها".
وأضاف: "ببساطة لن نكون قادرين على نقل قواتنا البرية إلى أوروبا، لأن الغواصات في المحيط الأطلسي سوف تغرق".
وأشار العقيد إلى أن الغواصات النووية الروسية اليوم أكثر فتكا وفعالية من سابقاتها في الحرب العالمية الثانية.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سياسي فرنسي يصف تصريح ماكرون حول إرسال قوات إلى أوكرانيا بـ"الأرعن"
أمس, 07:44 GMT
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
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