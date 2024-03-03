https://sputnikarabic.ae/20240303/سياسي-فرنسي-يصف-تصريح-ماكرون-حول-إرسال-قوات-إلى-أوكرانيا-بـالأرعن-1086613292.html

سياسي فرنسي يصف تصريح ماكرون حول إرسال قوات إلى أوكرانيا بـ"الأرعن"

سياسي فرنسي يصف تصريح ماكرون حول إرسال قوات إلى أوكرانيا بـ"الأرعن"

سبوتنيك عربي

صرح السياسي الفرنسي ورئيس منطقة رون ألب الفرنسية، لوران فوكييه، بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أظهر "رعونة لاتطاق" عندما ذكر احتمال إرسال قوات إلى... 03.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-03T07:44+0000

2024-03-03T07:44+0000

2024-03-03T07:44+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وكتب السياسي الفرنسي ذلك في مقال في صحيفة "تريبيون" الفرنسية، وأضاف: "الإشارة إلى إرسال قوات لأراضي أوكرانيا، والذي يعني ضمناً دخول فرنسا ودول غربية أخرى في الحرب، ويدل هذا على أن الرئيس أظهر طيشاً لا يطاق".ومن وجهة نظره، فإن رئيس فرنسا "فقد مصداقيته" الآن لأنه لكي يؤخذ التهديد على محمل الجد، يجب أن "يبدو جدياً" على الأقل. وقال فوكييه إنه بعد أن رفض الحلفاء على الفور تصريحات الجانب الفرنسي، فإنها الآن "تقدم لجميع أعداء الغرب مشهدا من الانقسام والعجز".وقال ماكرون، خلال مؤتمر صحافي عقب مؤتمر "دعم أوكرانيا" في العاصمة الفرنسية باريس: "لقد تمت مناقشة كل شيء اليوم بطريقة حرة ومباشرة. اليوم لا يوجد إجماع على إرسال قوات برية (إلى أوكرانيا) بطريقة رسمية، ولكن مع تطور الوضع، لا يمكن استبعاد أي شيء".وفي السياق نفسه، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الكرملين اطّلع على كلام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول موضوع إرسال عسكريين إلى أوكرانيا والذي نوقش في أوروبا.وأشار إلى أن عددا من الدول المشاركة في اجتماع باريس تحافظ على "تقييم رصين إلى حد ما للمخاطر المحتملة لمثل هذا العمل والخطر المحتمل للتورط المباشر في صراع ساخن"، مؤكدا أن "هذا بالطبع ليس في مصلحة هذه الدول على الإطلاق. يجب أن يدركوا ذلك".إعلام غربي: فرنسا تستكشف إمكانية السماح للقوات الخاصة بعبور الحدود الأوكرانية

https://sputnikarabic.ae/20240303/خبير-عسكري-الجيش-الروسي-فضح-أساطير-تفوق-أسلحة-الناتو-1086612198.html

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