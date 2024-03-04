https://sputnikarabic.ae/20240304/رجل-مسلح-يأخذ-مرضى-المستشفى-كرهائن-في-ألمانيا-1086657963.html
رجل مسلح يأخذ مرضى مستشفى كرهائن في ألمانيا... فيديو
رجل مسلح يأخذ مرضى مستشفى كرهائن في ألمانيا... فيديو
سبوتنيك عربي
ذكرت صحيفة ألمانية، اليوم الإثنين، أن رجلا مسلحا مجهولا قام باحتجاز عدد من المرضى كرهائن في مستشفى بمدينة آخنفي بألمانيا. 04.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-04T18:38+0000
2024-03-04T18:38+0000
2024-03-04T18:42+0000
العالم
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وأضافت صحيفة "بيلد" الألمانية، أن "الشرطة وإدارة الإطفاء يقومان بعملية لإنقاذ الرهائن، وقام ضباط إنفاذ القانون بإغلاق جميع الشوارع المجاورة للمستشفى، وانتقلت قوات خاصة من كولونيا إلى مكان الحادث". وأفادت وزارة الداخلية الألمانية في بيان، يوم الخميس 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، بقيام الشرطة الألمانية بحملة مداهمات ضد "المركز الإسلامي في هامبورغ" وخمس جمعيات تابعة له للاشتباه في صلتها مع "حزب الله" اللبناني. وأشارت الداخلية في بيانها إلى تنامي مشاعر الخوف لدى اليهود و"التحريض المعادي للسامية ولإسرائيل"، موضحةً أن عمليات التفتيش والمداهمة طالت 54 موقعا موزعين في عناوين مختلفة من البلاد. وفي وقت سابق من هذا العام، تم اعتقال أربعة مشتبه بهم في ألمانيا بتهمة الإعداد لهجوم إرهابي، وبحسب المحققين فإنهم مرتبطون بحركة "حماس" الفلسطينية، ومن بين المعتقلين مواطنون من مصر وهولندا وألمانيا وكانوا في الماضي مشاركين في أعمال إرهابية في الخارج.
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العالم
رجل مسلح يأخذ مرضى مستشفى كرهائن في ألمانيا... فيديو
18:38 GMT 04.03.2024 (تم التحديث: 18:42 GMT 04.03.2024)
ذكرت صحيفة ألمانية، اليوم الإثنين، أن رجلا مسلحا مجهولا قام باحتجاز عدد من المرضى كرهائن في مستشفى بمدينة آخنفي بألمانيا.
وأضافت صحيفة "بيلد" الألمانية، أن "الشرطة وإدارة الإطفاء يقومان بعملية لإنقاذ الرهائن، وقام ضباط إنفاذ القانون بإغلاق جميع الشوارع المجاورة للمستشفى، وانتقلت قوات خاصة من كولونيا إلى مكان الحادث".
وأفادت وزارة الداخلية الألمانية في بيان، يوم الخميس 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، بقيام الشرطة الألمانية بحملة مداهمات ضد "المركز الإسلامي في هامبورغ" وخمس جمعيات تابعة له للاشتباه في صلتها مع "حزب الله" اللبناني.
وأشارت الداخلية في بيانها إلى تنامي مشاعر الخوف لدى اليهود و"التحريض المعادي للسامية ولإسرائيل"، موضحةً أن عمليات التفتيش والمداهمة طالت 54 موقعا موزعين في عناوين مختلفة من البلاد.
وأوضحت وزيرة الداخلية نانسي فيزر: "في الوقت الذي يشعر العديد من اليهود بالتهديد، لن تتسامح ألمانيا مع الدعاية الإسلامية أو التحريض المعادي للسامية والمعادي لإسرائيل".
وفي وقت سابق من هذا العام، تم اعتقال أربعة مشتبه بهم في ألمانيا بتهمة الإعداد لهجوم إرهابي، وبحسب المحققين فإنهم مرتبطون بحركة "حماس" الفلسطينية، ومن بين المعتقلين مواطنون من مصر وهولندا وألمانيا وكانوا في الماضي مشاركين في أعمال إرهابية في الخارج.