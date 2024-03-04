صور رائعة للمشاركين بمهرجان الشباب العالمي في سوتشي

المشاركون في مهرجان الشباب العالمي خلال عرض "فقط في روسيا" في "سيريوس".
المشاركون في مهرجان الشباب العالمي خلال عرض "فقط في روسيا" في "سيريوس".
المشاركون في مهرجان الشباب العالمي خلال عرض في "سيريوس".
المشاركون في مهرجان الشباب العالمي خلال عرض في "سيريوس".
المشاركون في مهرجان الشباب العالمي خلال عرض في "سيريوس".
المشاركون في مهرجان الشباب العالمي خلال عرض في "سيريوس".
المشاركون في مهرجان الشباب العالمي خلال عرض في "سيريوس".
المشاركون في مهرجان الشباب العالمي خلال عرض في "سيريوس".
المشاركون في مهرجان الشباب العالمي خلال عرض في "سيريوس".
المشاركون في مهرجان الشباب العالمي خلال عرض في "سيريوس".
المشاركون في مهرجان الشباب العالمي خلال عرض في "سيريوس".
المشاركون في مهرجان الشباب العالمي خلال عرض في "سيريوس".
المشاركون في مهرجان الشباب العالمي خلال عرض في "سيريوس".
المشاركون في مهرجان الشباب العالمي خلال عرض في "سيريوس".
العرض الترحيبي "مدينة شباب العالم" كجزء من مهرجان الشباب العالمي في "سيريوس".
العرض الترحيبي "مدينة شباب العالم" كجزء من مهرجان الشباب العالمي في "سيريوس".
مشاركة في مهرجان الشباب العالمي خلال عرض في "سيريوس".
مشاركة في مهرجان الشباب العالمي خلال عرض في "سيريوس".
زوار الحفل الموسيقي لمهرجان موسكو لموسيقى الجاز مشروع "مسرح الجاز للمستقبل" في ساحة "روح روسيا" في "سيريوس".
زوار الحفل الموسيقي لمهرجان موسكو لموسيقى الجاز مشروع "مسرح الجاز للمستقبل" في ساحة "روح روسيا" في "سيريوس".
المشاركون في مهرجان الشباب العالمي خلال عرض في "سيريوس".
المشاركون في مهرجان الشباب العالمي خلال عرض في "سيريوس".
العرض الترحيبي "مدينة شباب العالم" كجزء من مهرجان الشباب العالمي في "سيريوس".
العرض الترحيبي "مدينة شباب العالم" كجزء من مهرجان الشباب العالمي في "سيريوس".
مشاركة في مهرجان الشباب العالمي خلال عرض في "سيريوس".
مشاركة في مهرجان الشباب العالمي خلال عرض في "سيريوس".
المشاركات في مهرجان الشباب العالمي خلال عرض في "سيريوس".
المشاركات في مهرجان الشباب العالمي خلال عرض في "سيريوس".
حفل موسيقي خلال مهرجان الشباب العالمي في سيريوس.
حفل موسيقي خلال مهرجان الشباب العالمي في سيريوس.