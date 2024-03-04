عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
https://sputnikarabic.ae/20240304/صور-رائعة-للمشاركين-بمهرجان-الشباب-العالمي-في-سوتشي-1086641308.html
صور رائعة للمشاركين بمهرجان الشباب العالمي في سوتشي
صور رائعة للمشاركين بمهرجان الشباب العالمي في سوتشي
سبوتنيك عربي
تشهد مدينة سوتشي فعاليات مهرجان الشباب العالمي، بحضور 20 ألف شاب وشابة من 188 دولة. 04.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-04T05:58+0000
2024-03-04T14:05+0000
وسائط متعددة
صور
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/03/04/1086641481_0:131:2808:1711_1920x0_80_0_0_36a530de68a622b9aa336d60a63a7c9f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/03/04/1086641481_79:0:2808:2047_1920x0_80_0_0_c3c178bb716e1f9b5a8663efb902155f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото, صور
фото, صور

صور رائعة للمشاركين بمهرجان الشباب العالمي في سوتشي

05:58 GMT 04.03.2024 (تم التحديث: 14:05 GMT 04.03.2024)
تابعنا عبر
تشهد مدينة سوتشي فعاليات مهرجان الشباب العالمي، بحضور 20 ألف شاب وشابة من 188 دولة.
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصور

المشاركون في مهرجان الشباب العالمي خلال عرض "فقط في روسيا" في "سيريوس".

المشاركون في مهرجان الشباب العالمي خلال عرض &quot;فقط في روسيا&quot; في &quot;سيريوس&quot;. - سبوتنيك عربي
1/15
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
الانتقال إلى بنك الصور

المشاركون في مهرجان الشباب العالمي خلال عرض "فقط في روسيا" في "سيريوس".

© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصور

المشاركون في مهرجان الشباب العالمي خلال عرض في "سيريوس".

المشاركون في مهرجان الشباب العالمي خلال عرض في &quot;سيريوس&quot;. - سبوتنيك عربي
2/15
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
/
الانتقال إلى بنك الصور

المشاركون في مهرجان الشباب العالمي خلال عرض في "سيريوس".

© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصور

المشاركون في مهرجان الشباب العالمي خلال عرض في "سيريوس".

المشاركون في مهرجان الشباب العالمي خلال عرض في &quot;سيريوس&quot;. - سبوتنيك عربي
3/15
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
الانتقال إلى بنك الصور

المشاركون في مهرجان الشباب العالمي خلال عرض في "سيريوس".

© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصور

المشاركون في مهرجان الشباب العالمي خلال عرض في "سيريوس".

المشاركون في مهرجان الشباب العالمي خلال عرض في &quot;سيريوس&quot;. - سبوتنيك عربي
4/15
© Sputnik . Ramil Sitdikov
/
الانتقال إلى بنك الصور

المشاركون في مهرجان الشباب العالمي خلال عرض في "سيريوس".

© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصور

المشاركون في مهرجان الشباب العالمي خلال عرض في "سيريوس".

المشاركون في مهرجان الشباب العالمي خلال عرض في &quot;سيريوس&quot;. - سبوتنيك عربي
5/15
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
الانتقال إلى بنك الصور

المشاركون في مهرجان الشباب العالمي خلال عرض في "سيريوس".

© Sputnik . Pavel Bednyakov / الانتقال إلى بنك الصور

المشاركون في مهرجان الشباب العالمي خلال عرض في "سيريوس".

المشاركون في مهرجان الشباب العالمي خلال عرض في &quot;سيريوس&quot;. - سبوتنيك عربي
6/15
© Sputnik . Pavel Bednyakov
/
الانتقال إلى بنك الصور

المشاركون في مهرجان الشباب العالمي خلال عرض في "سيريوس".

© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصور

المشاركون في مهرجان الشباب العالمي خلال عرض في "سيريوس".

المشاركون في مهرجان الشباب العالمي خلال عرض في &quot;سيريوس&quot;. - سبوتنيك عربي
7/15
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
/
الانتقال إلى بنك الصور

المشاركون في مهرجان الشباب العالمي خلال عرض في "سيريوس".

© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصور

العرض الترحيبي "مدينة شباب العالم" كجزء من مهرجان الشباب العالمي في "سيريوس".

العرض الترحيبي &quot;مدينة شباب العالم&quot; كجزء من مهرجان الشباب العالمي في &quot;سيريوس&quot;. - سبوتنيك عربي
8/15
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
/
الانتقال إلى بنك الصور

العرض الترحيبي "مدينة شباب العالم" كجزء من مهرجان الشباب العالمي في "سيريوس".

© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصور

مشاركة في مهرجان الشباب العالمي خلال عرض في "سيريوس".

مشاركة في مهرجان الشباب العالمي خلال عرض في &quot;سيريوس&quot;. - سبوتنيك عربي
9/15
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
/
الانتقال إلى بنك الصور

مشاركة في مهرجان الشباب العالمي خلال عرض في "سيريوس".

© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصور

زوار الحفل الموسيقي لمهرجان موسكو لموسيقى الجاز مشروع "مسرح الجاز للمستقبل" في ساحة "روح روسيا" في "سيريوس".

زوار الحفل الموسيقي لمهرجان موسكو لموسيقى الجاز مشروع &quot;مسرح الجاز للمستقبل&quot; في ساحة &quot;روح روسيا&quot; في &quot;سيريوس&quot;. - سبوتنيك عربي
10/15
© Sputnik . Ramil Sitdikov
/
الانتقال إلى بنك الصور

زوار الحفل الموسيقي لمهرجان موسكو لموسيقى الجاز مشروع "مسرح الجاز للمستقبل" في ساحة "روح روسيا" في "سيريوس".

© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصور

المشاركون في مهرجان الشباب العالمي خلال عرض في "سيريوس".

المشاركون في مهرجان الشباب العالمي خلال عرض في &quot;سيريوس&quot;. - سبوتنيك عربي
11/15
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
/
الانتقال إلى بنك الصور

المشاركون في مهرجان الشباب العالمي خلال عرض في "سيريوس".

© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصور

العرض الترحيبي "مدينة شباب العالم" كجزء من مهرجان الشباب العالمي في "سيريوس".

العرض الترحيبي &quot;مدينة شباب العالم&quot; كجزء من مهرجان الشباب العالمي في &quot;سيريوس&quot;. - سبوتنيك عربي
12/15
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
/
الانتقال إلى بنك الصور

العرض الترحيبي "مدينة شباب العالم" كجزء من مهرجان الشباب العالمي في "سيريوس".

© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصور

مشاركة في مهرجان الشباب العالمي خلال عرض في "سيريوس".

مشاركة في مهرجان الشباب العالمي خلال عرض في &quot;سيريوس&quot;. - سبوتنيك عربي
13/15
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
/
الانتقال إلى بنك الصور

مشاركة في مهرجان الشباب العالمي خلال عرض في "سيريوس".

© Sputnik . Pavel Bednyakov / الانتقال إلى بنك الصور

المشاركات في مهرجان الشباب العالمي خلال عرض في "سيريوس".

المشاركات في مهرجان الشباب العالمي خلال عرض في &quot;سيريوس&quot;. - سبوتنيك عربي
14/15
© Sputnik . Pavel Bednyakov
/
الانتقال إلى بنك الصور

المشاركات في مهرجان الشباب العالمي خلال عرض في "سيريوس".

© Sputnik . Pavel Bednyakov / الانتقال إلى بنك الصور

حفل موسيقي خلال مهرجان الشباب العالمي في سيريوس.

حفل موسيقي خلال مهرجان الشباب العالمي في سيريوس. - سبوتنيك عربي
15/15
© Sputnik . Pavel Bednyakov
/
الانتقال إلى بنك الصور

حفل موسيقي خلال مهرجان الشباب العالمي في سيريوس.

العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие израильской армии на позиции в верхней части Галилеи на севере Израиля недалеко от границы с Ливаном - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... أزمة داخل نظام المعلومات التابع للجيش الإسرائيلي 13:16 GMTРазминирование военными инженерами ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:32 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала