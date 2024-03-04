https://sputnikarabic.ae/20240304/غروسي-سيتوجه-إلى-سوتشي-غدًا-وسيجري-مشاورات-مع-الوفد-الروسي-حول-محطة-زابوروجيه-النووية--1086656025.html
غروسي سيتوجه إلى سوتشي غدًا وسيجري مشاورات مع الوفد الروسي حول محطة زابوروجيه النووية
غروسي سيتوجه إلى سوتشي غدًا وسيجري مشاورات مع الوفد الروسي حول محطة زابوروجيه النووية
سبوتنيك عربي
أكد الممثل الروسي لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف، اليوم الإثنين، أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي سيتوجه إلى سوتشي... 04.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-04T18:06+0000
2024-03-04T18:06+0000
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روسيا
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وقال أوليانوف في حديث لوكالة "سبوتنيك": "يمكنني أن أؤكد أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي سيتوجه، غدًا 5 مارس/ آذار، إلى سوتشي، وستبدأ الزيارة فعليًا في 6 مارس/ آذار، وفي صباح هذا اليوم (الأربعاء) من المقرر إجراء مشاورات مكثفة بشأن محطة زابوروجيه النووية لـ(غروسي) ولفريقه مع الوفد الروسي المشترك بين الإدارات".وتابع أوليانوف: "أما بالنسبة للاجتماع المحتمل بين رافائيل غروسي والرئيس الروسي فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين، وفقًا لممارستنا، يجب أن تأتي المعلومات حول هذا الأمر من الدائرة الصحفية للرئيس، متى رأت أنه من المناسب وفي الوقت المناسب إصدار مثل هذا الإعلان".وصرح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، في مقابلة إعلامية، يوم الاثنين 19 فبراير/ شباط الفائت، بأن الرأي العام يشير إلى أن العقوبات الغربية المحتملة ضد "روساتوم" ستكون غير عملية وستضع الصناعة النووية في العديد من البلدان في طريق مسدود.وأوضح غروسي لصحيفة غربية: "تعتمد العديد من الشركات في الغرب على الإمدادات من روسيا أو اليورانيوم المخصب أو الوقود، والمتفق عليه هو أن فرض عقوبات على "روساتوم" سيكون غير واقعي وغير عملي، وسوف يضع الصناعة النووية في طريق مسدود في العديد من البلدان".وشددت "روساتوم"، في وقت سابق، على أنها أوفت بجميع بالتزاماتها التعاقدية بتصدير اليورانيوم بالكامل وفي الوقت المحدد وستواصل القيام بذلك في المستقبل. وأشارت المؤسسة الحكومية إلى أنه يجب حماية صناعة الطاقة النووية من الاضطرابات الجيوسياسية والقيود الحمائية.
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روسيا, العالم
غروسي سيتوجه إلى سوتشي غدًا وسيجري مشاورات مع الوفد الروسي حول محطة زابوروجيه النووية
أكد الممثل الروسي لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف، اليوم الإثنين، أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي سيتوجه إلى سوتشي في 5 آذار/مارس، وقد حدد موعد المشاورات مع الوفد الروسي بشأن محطة زابوروجيه النووية صباح الأربعاء 6 مارس/ آذار.
وقال أوليانوف في حديث لوكالة "سبوتنيك": "يمكنني أن أؤكد أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي سيتوجه، غدًا 5 مارس/ آذار، إلى سوتشي، وستبدأ الزيارة فعليًا في 6 مارس/ آذار، وفي صباح هذا اليوم (الأربعاء) من المقرر إجراء مشاورات مكثفة بشأن محطة زابوروجيه النووية لـ(غروسي) ولفريقه مع الوفد الروسي المشترك بين الإدارات".
وتابع أوليانوف: "أما بالنسبة للاجتماع المحتمل بين رافائيل غروسي والرئيس الروسي فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين، وفقًا لممارستنا، يجب أن تأتي المعلومات حول هذا الأمر من الدائرة الصحفية للرئيس، متى رأت أنه من المناسب وفي الوقت المناسب إصدار مثل هذا الإعلان".
وصرح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، في مقابلة إعلامية، يوم الاثنين 19 فبراير/ شباط الفائت، بأن الرأي العام يشير إلى أن العقوبات الغربية المحتملة ضد "روساتوم" ستكون غير عملية وستضع الصناعة النووية في العديد من البلدان في طريق مسدود.
وأوضح غروسي لصحيفة غربية: "تعتمد العديد من الشركات في الغرب على الإمدادات من روسيا أو اليورانيوم المخصب أو الوقود، والمتفق عليه هو أن فرض عقوبات على "روساتوم" سيكون غير واقعي وغير عملي، وسوف يضع الصناعة النووية في طريق مسدود في العديد من البلدان".
يدعو الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على الصناعة النووية الروسية منذ ما يقرب من عامين. ومع ذلك، فإن فرض مثل هذه العقوبات لا يدعمه عدد من الدول الأوروبية التي تستخدم الطاقة النووية.
وشددت "روساتوم"، في وقت سابق، على أنها أوفت بجميع بالتزاماتها التعاقدية بتصدير اليورانيوم بالكامل وفي الوقت المحدد وستواصل القيام بذلك في المستقبل. وأشارت المؤسسة الحكومية إلى أنه يجب حماية صناعة الطاقة النووية من الاضطرابات الجيوسياسية والقيود الحمائية.