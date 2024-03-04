https://sputnikarabic.ae/20240304/مجلس-الأمن-الروسي-يجب-طرد-سفراء-الاتحاد-الأوروبي-الذين-رفضوا-لقاء-لافروف-من-روسيا-1086659563.html

مجلس الأمن الروسي: يجب طرد سفراء الاتحاد الأوروبي الذين رفضوا لقاء لافروف من روسيا

مجلس الأمن الروسي: يجب طرد سفراء الاتحاد الأوروبي الذين رفضوا لقاء لافروف من روسيا

سبوتنيك عربي

دعا نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، اليوم الإثنين، إلى طرد سفراء الاتحاد الأوروبي الذين رفضوا الاجتماع مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قبل... 04.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-04T19:48+0000

2024-03-04T19:48+0000

2024-03-04T19:49+0000

روسيا

العالم

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وقال مدفيديف، عبر حسابه على منصة إكس "رفض سفراء دول الاتحاد الأوروبي لدى روسيا الاجتماع مع وزير الخارجية الروسي. وهذا يتعارض تماماً مع فكرة وجود البعثات الدبلوماسية وتعيين السفراء".وأضاف: "في الواقع، يجب طرد كل هؤلاء السفراء من روسيا، ويجب خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية".وتابع: "وقبل يومين من الحدث المقرر، تم إرسال مذكرة مضمونها "قررنا عدم الذهاب" قبل اللقاء.. هل تتخيلون العلاقات مع دول على مستوى دبلوماسي يخشى سفراؤها الحضور إلى لقاء مع وزير الدولة المعتمدين لديها؟ هل رأيتم شيئاً كهذا؟".هذا، وتدهورت العلاقات بين موسكو والعواصم الغربية إلى أدنى مستوياتها، على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، التي انطلقت، يوم 24 شباط/فبراير 2022، حين أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري إلى نظام كييف.

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