https://sputnikarabic.ae/20240305/أكبر-طائرة-في-العالم-1086668977.html

أكبر طائرة في العالم

أكبر طائرة في العالم

سبوتنيك عربي

أسهم التطور التكنولوجي الكبير في تطوير طائرات من مختلف الأحجام والقياسات، لتكون قادرة على نقل الأفراد والعتاد في فترة زمنية قصيرة من مكان لآخر حول العالم. 05.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-05T08:30+0000

2024-03-05T08:30+0000

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نتعرف في هذا المقال على أكبر طائرات لنقل الركاب حول العالم.أكبر 10 طائرت ركاب في العالمإيرباص A380هي طائرة ركاب مصنوعة في فرنسا، قادرة على استيعاب 853 راكبًا، يمكن للطائرة أن تحلق لمسافة تصل إلى 8208 ميلًا بحريًا (15200 كيلومتر). تم تحليقها لأول مرة في 27 أبريل/نيسان 2005، ومنذ 30 سبتمبر/أيلول 2020، تم إنتاج 242 طائرة، ولكن بسبب ضعف المبيعات، أعلنت شركة إيرباص أنها ستحيل هذا الطراز للتقاعد في عام 2021.قبل الوباء، قيل إن الأسطول العالمي المكون من 250 طائرة إيرباص A380 يشغل 330 رحلة يوميًا، ويخدم أكثر من 70 وجهة. ومع ذلك، في 27 أبريل 2020، وفي الذكرى السنوية الخامسة عشرة لأول رحلة من طراز A380 ، أقلعت طائرة واحدة فقط - من لوس أنجلوس إلى قوانغتشو، وفقًا لتقارير Flightradar24.قامت بعض شركات الطيران بإيقاف تشغيل طائراتها من طراز A380 أثناء الوباء. وأصبحت الخطوط الجوية الفرنسية من أوائل الشركات التي أعلنت عن تقاعد أسطولها بالكامل من طائرات A380. وفي صيف عام 2020، أكدت خطوط "كانتاس" أن طائراتها الـ12 من طراز إيرباص A380 ستبقى على الأرض طوال السنوات الثلاث المقبلة.بوينغ 747هي طائرة ركاب تم تصنيعها في الولايات المتحدة، ويمكن أن تستوعب 700 راكب، ويبلغ مدى طيران الطائرة 8000 ميل بحري (14816 كيلومترًا).ومع ذلك، حتى عام 2020، تلقت الشركة 47 طلبًا فقط لإنتاج هذه الطائرة، بدلاً من 300 طلب متوقع. وكانت لوفتهانزا (LHAB) (LHA) أول من طلب إنتاج طائرة 747-8 في عام 2006، ومن شركات الطيران الأخرى التي فعلت الشيء نفسه كانت الخطوط الجوية الكورية والخطوط الجوية الصينية. أبلغت "بوينغ" الموردين بالفعل أن العمل على آخر طائرة 747-8 سيكتمل في عام 2022. وفي عام 2017، تم استلام الطلب الأخير لنسخة الركاب من طائرة 747-8، والتي ستكون بمثابة طائرة الرئاسة للرئيس الأمريكي، ومن المتوقع تسليم الطائرة في عام 2024.وتخطط بوينغ لاستبدال الطائرة 747-8 بطائرة بوينغ 777X الجديدة كلياً، في 31 يوليو/تموز 2020، طلبت ثماني شركات طيران شراء 350 طائرة من طراز 777X، بما في ذلك خطوط أول نيبون الجوية وقطر ولوفتهانزا (LHAB) (LHA).أنتونوف آن-225 مريا طائرة روسية، عالية الجناح ذات ستة محركات نفاثة مع جناح مائل. تم تجهيز "Mriya" بمحركات نفاثة D-18T تم تطويرها في Zaporozhye IKB "Progress" (تم تثبيت نفس المحركات على "Ruslan"). يبلغ ارتفاعها ثلاثة أمتار وعرضها 2.8 متر ووزنها أكثر من أربعة أطنان. يقدم كل محرك في وضع الإقلاع قوة دفع تبلغ 23.4 طن، يصل الدفع الإجمالي 140.5 طن.لوكهيد سي-5 جالاكسيتم إطلاق طائرة Lockheed C-5 Galaxy لأول مرة في عام 1968، وهي أكبر طائرة نقل في أمريكا وواحدة من أكبر الطائرات في العالم. وعلى الرغم من مرور السنين، إلا أن هذه الآلات، بعد العديد من التحسينات، لا تزال في الخدمة، ومن المحتمل أن يتم استخدامها لعدة عقود.تم تقديم النموذج الأولي للطائرة الجديدة بسرعة كبيرة، بالفعل في 2 مارس/آذار 1968. قامت بأول رحلة في 30 يونيو/حزيران 1968. وتبين خلال الاختبارات أن خصائص الطائرة وسلوكها في الجو بعيدة كل البعد عن الافتراضات وحتى الحسابات التصميمية. ومع ذلك، استمر العمل. وفي عام 1969، خلال اختبارات التحمل، اتضح أن هيكل الجناح لا يستطيع تحمل حمولة تصل إلى 128 في المئة، من الحد الأقصى (كان من المفترض أن تتحمل الأجنحة 150 في المئة من الحمل الأقصى).بوينغ 777تتميز أول طائرة بوينغ 777 ذات المحركين للمسافات الطويلة في العالم بالعديد من الأنواع، يمكن لكل منها حمل حوالي 300 راكب، اعتمادًا على التصنيع. ومع ذلك، في عام 2020، قدمت بوينغ عائلة B777 جديدة - B777X، وأطلق على الطائرة B777-9 لقب "ميني جامبو" لأنها ضخمة تقريبًا مثل الطائرة الأسطورية B747.تم تصميم الطائرة B777-9 لاستيعاب ما يصل إلى 426 شخصًا في تكوين من ثلاث درجات والعديد من المقاعد في الدرجة الاقتصادية. ومع ذلك، فإن أول طائرة من طراز B777-9 لن تظهر قبل عام 2025، والطائرة الأصغر من طراز B777-8 حتى في وقت لاحق.إيرباص A340كانت طائرة A340 أول طائرة إيرباص طويلة المدى وأول طائرة ذات أربعة محركات. تم تقديمها في عام 1994، مع طائرة A330.يحتوي الطراز الأكبر من طائرة A340 عادةً على ما بين 320 و370 مقعدًا، في حين أن الحد الأقصى بالكامل يبلغ 440 مقعدًا.لا يزال عدد قليل جدًا من طائرات A340 في الخدمة، حيث تحولت معظم شركات الطيران إلى نماذج ذات محركين أكثر كفاءة مثل A350 وB777.بوينغ 787 دريملاينرتم إنشاء الطائرة B787 الجديدة لتحل محل B767، وتم تقديمها في عام 2011. لديها ثلاثة تعديلات، وأكبرها، بوينغ 787-10، تتسع لـ 330 شخصا في تكوين من درجتين و 440 راكبا في الدرجة الاقتصادية.إن استخدام المواد الحديثة وتقنيات التصنيع المتقدمة جعل طائرة B787 دريملاينر فعالة للغاية، وقد تم بالفعل تسليم أكثر من ألف طائرة من هذا النوع إلى شركات الطيران المختلفة خلال عقد من طرح الطراز.إيرباص A350هي طائرة إيرباص الحديثة ذات التقنية العالية، والتي تم تطويرها كاستجابة لطائرة بوينغ 787 دريملاينر. كما أنها حلت محل طائرة A340 القديمة. ومع ذلك، فإن طائرة A350 أكبر في السعة من كليهما، طائرة A350-1000، الطراز الأكبر، تحمل عادةً ما بين 350 و410 راكبًا ويمكن أن تستوعب ما يصل إلى 480 شخصًا في الدرجة الواحدة.ومع ذلك، لا يزال هناك عدد قليل نسبيًا من طائرات A350-1000 في السماء، حيث دخلت الطائرة الإنتاج في عام 2018 فقط، ولم تحظ بشعبية كبيرة بعد. وقد تلقى شقيقها الأصغر، A350-900، المزيد من الطلبات، حيث تم إنتاج أكثر من 500 وحدة بحلول نهاية عام 2022.بوينغ 767تتمتع طائرة B767 بمدى أطول من طائرة B757، ولكنها تحمل نفس العدد من الركاب. الطراز الأكبر، B767-400ER، يحتوي على 296 مقعدًا في الدرجة الثانية وما يصل إلى 375 مقعدًا في الدرجة الاقتصادية.توقفت بوينغ عن بيع نسخ الركاب من طائرة B767 في أوائل عام 2010، واستبدلتها بالطائرة الأكبر حجمًا B787 Dreamliner. ومع ذلك، لا تزال العديد من طائرات B767 موجودة في أساطيل شركات الطيران حول العالم، على الرغم من أن أعدادها تتناقص تدريجياً.إيرباص A330قدمت إيرباص طائرة A330 في عام 1994. كان هذا بمثابة تحديث للنماذج السابقة - A300 وA310.في أواخر عام 2010، تمت ترقية عائلة A330 بمحركات جديدة وأطلق عليها اسم A330neo. أكبر ممثل لهذه العائلة هو A330-900. يمكن أن تحمل ما بين 260 و 300 راكب في الدرجة الثانية وما يصل إلى 460 راكبًا في الدرجة الاقتصادية.

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