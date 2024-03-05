https://sputnikarabic.ae/20240305/استطلاع-يوضح-خوف-الأوكرانيين-من-عمل-مكتب-زيلينسكي-1086692686.html
استطلاع يوضح خوف الأوكرانيين من عمل مكتب زيلينسكي
استطلاع يوضح خوف الأوكرانيين من عمل مكتب زيلينسكي
سبوتنيك عربي
أظهرت نتائج استطلاع أجرته مؤسسة أوكرانية بأن ما يقرب من 60% من السكان الأوكرانيين يقيمون بشكل سلبي عمل مكتب فلاديمير زيلينسكي. 05.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-05T16:22+0000
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وجاء في البيان المنشور على الموقع الإلكتروني الأوكراني "socis": "على مدى السنوات الخمس الماضية، قيم الأوكرانيون عمل مكتب زيلينسكي بأنه إيجابي بنسبة 27.6%، وبنسبة 58.3% بأنه سلبي، ويقيم المواطنون عمل البرلمان الأوكراني بنسبة (77.1%) والمحاكم بنسبة (68.4%) الأكثر سلبية". بالإضافة إلى ذلك، يعتبر 48.3% من المشاركين أن عمل زيلينسكي غير فعال أو غير فعال على الإطلاق. ويقيم المواطنون عمل مجلس الوزراء الأوكراني بشكل سلبي للغاية بنسبة 73.7% ويعتبرونه غير فعال أو غير فعال على الإطلاق، و16.8% فقط يعتبرون عمل الحكومة فعالاً.يذكر أنه تم إجراء الاستطلاع في الفترة من 22 فبراير/شباط، إلى 1 مارس/آذار 2024، مع المواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا.
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أخبار أوكرانيا, العالم
استطلاع يوضح خوف الأوكرانيين من عمل مكتب زيلينسكي
أظهرت نتائج استطلاع أجرته مؤسسة أوكرانية بأن ما يقرب من 60% من السكان الأوكرانيين يقيمون بشكل سلبي عمل مكتب فلاديمير زيلينسكي.
وجاء في البيان المنشور على الموقع الإلكتروني الأوكراني "socis": "على مدى السنوات الخمس الماضية، قيم الأوكرانيون عمل مكتب زيلينسكي بأنه إيجابي بنسبة 27.6%، وبنسبة 58.3% بأنه سلبي، ويقيم المواطنون عمل البرلمان الأوكراني بنسبة (77.1%) والمحاكم بنسبة (68.4%) الأكثر سلبية".
بالإضافة إلى ذلك، يعتبر 48.3% من المشاركين أن عمل زيلينسكي غير فعال أو غير فعال على الإطلاق.
ويقيم المواطنون عمل مجلس الوزراء الأوكراني بشكل سلبي للغاية بنسبة 73.7% ويعتبرونه غير فعال أو غير فعال على الإطلاق، و16.8% فقط يعتبرون عمل الحكومة فعالاً.
يذكر أنه تم إجراء الاستطلاع في الفترة من 22 فبراير/شباط، إلى 1 مارس/آذار 2024، مع المواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا.