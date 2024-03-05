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https://sputnikarabic.ae/20240305/الرئيس-المجري-يصادق-على-انضمام-السويد-إلى-الناتو-1086690734.html
الرئيس المجري يصادق على انضمام السويد إلى الناتو
الرئيس المجري يصادق على انضمام السويد إلى الناتو
سبوتنيك عربي
أفاد المكتب الصحفي للرئيس المجري تاماس سوليوك، في أول يوم له في منصبه، أنه وقع على التصديق على عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي (الناتو). 05.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-05T15:55+0000
2024-03-05T15:55+0000
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وذكرت الخدمة الصحفية، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن "رئيس الجمهورية تاماس سوليوك وقع اليوم على القرار البرلماني الصادر في 26 شباط/فبراير 2024 بشأن انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي". وأشار إلى أن هذا كان القرار الأول لسوليوك كرئيس.وصادق البرلمان المجري، في وقت سابق، على طلب السويد بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، في الاجتماع الأول لدورة الربيع، وكانت نتيجة التصويت النهائي، أن أيّده 188 نائبا، وعارضه ستة، وأربعة نواب امتنعوا عن التصويت. وأيّد 188 نائبا، خلال التصويت النهائي، التصديق على طلب السويد وعارضه 6 نواب، بينما امتنع أربعة نواب عن التصويت، وتم بث الاجتماع على موقع البرلمان.بعد أن صادقت تركيا على عضوية السويد في التحالف في يناير/ كانون الثاني الماضي، ظلت المجر آخر الدول الحليفة التي لم تفعل ذلك بعد، وبعد التصديق، تصبح السويد رسميا العضو 32 في الناتو.عادة ما يتم حفل انضمام حليف جديد لحلف شمال الأطلسي في مقر الناتو في بروكسل، حيث يتم توقيع الوثائق ذات الصلة في الحفل ورفع علم العضو الجديد في التحالف، ثم يتم إيداع وثيقة الانضمام لدى الولايات المتحدة، ما يعني في الواقع الانتهاء من الإجراء الرسمي للانضمام إلى الناتو.
https://sputnikarabic.ae/20240226/البرلمان-المجري-يصادق-على-طلب-السويد-الانضمام-إلى-الناتو-1086429316.html
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العالم, المجر, السويد
العالم, المجر, السويد

الرئيس المجري يصادق على انضمام السويد إلى الناتو

15:55 GMT 05.03.2024
© Photo / Tony Websterالعلم السويدي
العلم السويدي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2024
© Photo / Tony Webster
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أفاد المكتب الصحفي للرئيس المجري تاماس سوليوك، في أول يوم له في منصبه، أنه وقع على التصديق على عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وذكرت الخدمة الصحفية، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن "رئيس الجمهورية تاماس سوليوك وقع اليوم على القرار البرلماني الصادر في 26 شباط/فبراير 2024 بشأن انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي".
وأشار إلى أن هذا كان القرار الأول لسوليوك كرئيس.
مبنى البرلمان المجري في بودابست - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2024
البرلمان المجري يصادق على طلب السويد الانضمام إلى الناتو
26 فبراير, 16:15 GMT
وصادق البرلمان المجري، في وقت سابق، على طلب السويد بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، في الاجتماع الأول لدورة الربيع، وكانت نتيجة التصويت النهائي، أن أيّده 188 نائبا، وعارضه ستة، وأربعة نواب امتنعوا عن التصويت.
وأيّد 188 نائبا، خلال التصويت النهائي، التصديق على طلب السويد وعارضه 6 نواب، بينما امتنع أربعة نواب عن التصويت، وتم بث الاجتماع على موقع البرلمان.
بعد أن صادقت تركيا على عضوية السويد في التحالف في يناير/ كانون الثاني الماضي، ظلت المجر آخر الدول الحليفة التي لم تفعل ذلك بعد، وبعد التصديق، تصبح السويد رسميا العضو 32 في الناتو.
عادة ما يتم حفل انضمام حليف جديد لحلف شمال الأطلسي في مقر الناتو في بروكسل، حيث يتم توقيع الوثائق ذات الصلة في الحفل ورفع علم العضو الجديد في التحالف، ثم يتم إيداع وثيقة الانضمام لدى الولايات المتحدة، ما يعني في الواقع الانتهاء من الإجراء الرسمي للانضمام إلى الناتو.
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