https://sputnikarabic.ae/20240305/الرئيس-المجري-يصادق-على-انضمام-السويد-إلى-الناتو-1086690734.html

الرئيس المجري يصادق على انضمام السويد إلى الناتو

الرئيس المجري يصادق على انضمام السويد إلى الناتو

سبوتنيك عربي

أفاد المكتب الصحفي للرئيس المجري تاماس سوليوك، في أول يوم له في منصبه، أنه وقع على التصديق على عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي (الناتو). 05.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-05T15:55+0000

2024-03-05T15:55+0000

2024-03-05T15:55+0000

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وذكرت الخدمة الصحفية، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن "رئيس الجمهورية تاماس سوليوك وقع اليوم على القرار البرلماني الصادر في 26 شباط/فبراير 2024 بشأن انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي". وأشار إلى أن هذا كان القرار الأول لسوليوك كرئيس.وصادق البرلمان المجري، في وقت سابق، على طلب السويد بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، في الاجتماع الأول لدورة الربيع، وكانت نتيجة التصويت النهائي، أن أيّده 188 نائبا، وعارضه ستة، وأربعة نواب امتنعوا عن التصويت. وأيّد 188 نائبا، خلال التصويت النهائي، التصديق على طلب السويد وعارضه 6 نواب، بينما امتنع أربعة نواب عن التصويت، وتم بث الاجتماع على موقع البرلمان.بعد أن صادقت تركيا على عضوية السويد في التحالف في يناير/ كانون الثاني الماضي، ظلت المجر آخر الدول الحليفة التي لم تفعل ذلك بعد، وبعد التصديق، تصبح السويد رسميا العضو 32 في الناتو.عادة ما يتم حفل انضمام حليف جديد لحلف شمال الأطلسي في مقر الناتو في بروكسل، حيث يتم توقيع الوثائق ذات الصلة في الحفل ورفع علم العضو الجديد في التحالف، ثم يتم إيداع وثيقة الانضمام لدى الولايات المتحدة، ما يعني في الواقع الانتهاء من الإجراء الرسمي للانضمام إلى الناتو.

https://sputnikarabic.ae/20240226/البرلمان-المجري-يصادق-على-طلب-السويد-الانضمام-إلى-الناتو-1086429316.html

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