https://sputnikarabic.ae/20240305/الطيران-الحربي-الإسرائيلي-يستهدف-موقعين-في-منطقة-الطيبة-وعرب-اللويزة-بجنوب-لبنان-1086701517.html

الطيران الحربي الإسرائيلي يستهدف موقعين في منطقة الطيبة وعرب اللويزة بجنوب لبنان

الطيران الحربي الإسرائيلي يستهدف موقعين في منطقة الطيبة وعرب اللويزة بجنوب لبنان

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، أن مقاتلاته أغارت قبل قليل على موقع في منطقة الطيبة بجنوب لبنان. 05.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-05T22:14+0000

2024-03-05T22:14+0000

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وأوضح الجيش الإسرائيلي في بيان عبر تليغرام أن المنطقة التي أغار عليها كان قد تم إطلاق القذائف منها باتجاه منطقة كريات شمونا في وقت سابق من مساء الثلاثاء.وأضاف الجيش الإسرائيلي أن إحدى طائراته أغارت على موقع آخر لإطلاق القذائف المضادة للدروع في منطقة عرب اللويزة بعد أن تم إطلاق القذائف منه باتجاه منطقة كريات شمونا أيضاً.يأتي ذلك بعدما قصف الجيش الإسرائيلي في وقت سابق، أمس الثلاثاء، مبنى عسكريا تابعا لحزب الله في منطقة دبين وكذلك بنية تحتية تابعة لحزب الله في منطقة عيتا الشعب.وفي وقت سابق، قال نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني، نعيم قاسم، اليوم الثلاثاء، إنه لسنا أقرب الى الحرب الشاملة في لبنان، ولكننا مستعدون لها لو حصلت غدا، وبنسبة 90 % يتبين أنه لن يكون هناك حرب واسعة في لبنان.وأفادت صحيفة النهار، مساء أمس الثلاثاء، بأن الشيخ نعيم قاسم قد أوضح أن الهدنة في قطاع غزة ستقابل بهدنة في الجنوب اللبناني أيضا.يذكر أنه في يوم الإثنين الماضي، حذر قاسم، إسرائيل من أنه في حال أقدمت على ارتكاب أي حماقة بحق لبنان، فستكون هزيمتها بنسخة مطورة عن هزيمة تموز (يوليو 2006) وستكون مدوية لإسرائيل وانتصارا مدويا للمقاومة.وجاءت تصريحات الشيخ نعيم قاسم خلال كلمة في مؤتمر "البنيان المرصوص" (وعد الحق 6)، الذي انعقد، أمس الاثنين في بيروت، حيث أعرب عن ثقته من أن كل التحديات التي واجهتها المقاومة في غزة والمنطقة هي المقدمة الطبيعية للنصر المؤزّر، مضيفًا أن "طوفان الأقصى حقّ مشروع للفلسطينيين ولا جدال في مشروعيته، وهو شعلة حياة تغذي المقاومة".وتشهد حدود لبنان الجنوبية تبادلا متقطعًا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

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