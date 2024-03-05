https://sputnikarabic.ae/20240305/جناح-يلقي-الطعام-وآخر-الموت-جدل-حول-طائرات-المساعدات-الأمريكية-لغزة-صور-وفيديو---1086685521.html
"جناح يلقي الطعام وآخر الموت"... جدل حول طائرات المساعدات الأمريكية لغزة... صور وفيديو
"جناح يلقي الطعام وآخر الموت"... جدل حول طائرات المساعدات الأمريكية لغزة... صور وفيديو
سبوتنيك عربي
تصدر خبر قيام طائرات أمريكية بإلقاء كميات من المساعدات الإنسانية على السواحل الشمالية من قطاع غزة عناوين وسائل الإعلام الأمريكية، لكن وقع هذا الخبر في العالم... 05.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-05T14:19+0000
2024-03-05T14:19+0000
2024-03-05T14:26+0000
العالم العربي
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غزة
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سخرية القدر بالنسبة للفلسطنيين المحاصرين في القطاع الصغير، الذين يعانون في الوقت الحالي من أقسى أزمة غذائية وأمنية شهدها القرن الحالي، كانت في أن جزءا من هذه المساعدات سقطت جنوبي إسرائيل، وتحديدا على سواحل زكيم، أي خارج القطاع.وقع الحدث، أي إسقاط مساعدات أمريكية، لم يمر مرور الكرام بالنسبة للفلسطنيين، حيث رفض الكثيرون تناولها، معتبرين أنها "مقدمة من نفس الدولة التي تساعد إسرائيل على قتلهم".المساعدت الأمريكية "غير صالحة ومصيرها القمامة"وشدد الكثيرون على أنهم لن يقبلوا هذه المساعدات من دولة مثل أمريكا، بل يقبلوها من دولة عربية أو دولة تقف مع الشعب الفلسطيني، مشيرين إلى أن المساعدات الأمريكية "مصيرها أن توضع في كيس أسود وتلقى في القمامة".وشارك مواطنون عينات من المساعدات الأمريكية، مؤكدين أن هذه المساعدات تحتوي على مواد غير صالحة للاستهلاك البشري وأن رائحتها كريهة جدا.قنبلة تتنكر في عباءة الخبزعبّر الكثيرون عن رأيهم بالمساعدات الأمريكية بطريقة ساخرة، من خلال مشاركة صور تظهر قنابل أمريكية قد غلفت بأغطية من الخبز تسقط على الفلسطينيين في غزة.وأكد الكثيرون أن هذه المساعدات لا تصل إلى مستحقيها شمالي قطاع غزة، مع صور تظهر ضحايا المجاعة القاسية التي يعيشها أطفال غزة.وشبّه الكثيرون المساعدات الأمريكية بالقذيفة التي تخترق ظهر طفل من غزة في حين تطعمه واشنطن زجاجة حليب من فمه، وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة.يد تسقط الطعام وألف يد تسقط الموتوعبّر الدكتور عبد الملك الحماطي عن رأيه في هذه المساعدات في منشور شاركه على منصة "إكس"، قال فيه: "أمريكا يد تسقط الطعام وألف يد تسقط أدوات الموت، وحجم ما أسقطته اليوم ثلاث طائرات شحن أمريكية من مساعدات لغزة لا تعادل حمولة شاحنة واحدة".وشارك آخرون صورة تظهر الوجه الحقيقي للمساعدات الأمريكية على غزة، حيث تظهر المظلات على شكل "جماجم الموت" المخيفة في الوقت الذي يهرب منها المواطنون على الأرض.ونشر آخرون صورة تظهر المساعدات الأمريكية والبريطانية معلقة على فوهة مدفع وقد خرج منه صاروخ باتجاه من يحاول التقاطها، في إشارة إلى أنها مجرد "فخ".يقتل القتيل ويمشي في جنازته ونشر آخرون فيديو يظهر فيه "العم سام" الأمريكي وقد وضع ورقة ملاحظات على طاولته، وعلى يمينه كمية قليلة جدا من المساعدات، ويسارة ترسانة من المساعدات العسكرية لضرب سكان غزة.ونشر حساب يحمل اسم بشير أحمد الأفغاني صورة مع تعليق، قال فيه: "المساعدات الأمريكية لغزة مثال حي للمثل المشهور "يقتل القتيل ويمشي في جنازته"… يقتلون أهل غزة ثم يرسلون لهم المساعدات!! الآن يموت أهل غزة جوعا خير لهم من أين يحصلوا على مساعدات أمريكية… والله المستعان وهو على كل شيء قدير".وتظهر الصورة التي شاركها مشهد لقيام طائرة أمريكية بإسقط قذيفة تارة وعبوة مساعدات تارة أخرى.ونفذت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الثلاثاء، 8 إنزالات جوية مشتركة مع دول شقيقة وصديقة هي الأكبر منذ بدء عمليات الإنزال حتى اليوم.وأضاف البيان أن "المساعدات الإغاثية والغذائية استهدفت عدداً من المواقع في شمال غزة، وتضمنت المساعدات مواد مقدمة من برنامج الأغذية العالمي (WFP)".
https://sputnikarabic.ae/20240305/تغطية-مباشرة-لـطوفان-الأقصى-إسرائيل-تكرر-استهداف-الفلسطينيين-لدى-انتظار-المساعدات-1086661598.html
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العالم العربي, طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة
العالم العربي, طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة
"جناح يلقي الطعام وآخر الموت"... جدل حول طائرات المساعدات الأمريكية لغزة... صور وفيديو
14:19 GMT 05.03.2024 (تم التحديث: 14:26 GMT 05.03.2024)
تصدر خبر قيام طائرات أمريكية بإلقاء كميات من المساعدات الإنسانية على السواحل الشمالية من قطاع غزة عناوين وسائل الإعلام الأمريكية، لكن وقع هذا الخبر في العالم العربي، لم يكن على مستوى توقعات "البيت الأبيض"، فقد انتقد الكثيرون هذه المساعدات ورفض بعضهم استخدامها.
سخرية القدر بالنسبة للفلسطنيين المحاصرين في القطاع الصغير، الذين يعانون في الوقت الحالي من أقسى أزمة غذائية وأمنية شهدها القرن الحالي، كانت في أن جزءا من هذه المساعدات سقطت جنوبي إسرائيل، وتحديدا على سواحل زكيم، أي خارج القطاع.
وقع الحدث، أي إسقاط مساعدات أمريكية، لم يمر مرور الكرام بالنسبة للفلسطنيين، حيث رفض الكثيرون تناولها، معتبرين أنها "مقدمة من نفس الدولة التي تساعد إسرائيل على قتلهم".
المساعدت الأمريكية "غير صالحة ومصيرها القمامة"
وشدد الكثيرون على أنهم لن يقبلوا هذه المساعدات من دولة مثل أمريكا، بل يقبلوها من دولة عربية أو دولة تقف مع الشعب الفلسطيني، مشيرين إلى أن المساعدات الأمريكية "مصيرها أن توضع في كيس أسود وتلقى في القمامة".
وشارك مواطنون عينات من المساعدات الأمريكية، مؤكدين أن هذه المساعدات تحتوي على مواد غير صالحة للاستهلاك البشري وأن رائحتها كريهة جدا.
قنبلة تتنكر في عباءة الخبز
عبّر الكثيرون عن رأيهم بالمساعدات الأمريكية بطريقة ساخرة، من خلال مشاركة صور تظهر قنابل أمريكية قد غلفت بأغطية من الخبز تسقط على الفلسطينيين في غزة.
وأكد الكثيرون أن هذه المساعدات لا تصل إلى مستحقيها شمالي قطاع غزة، مع صور تظهر ضحايا المجاعة القاسية التي يعيشها أطفال غزة.
وشبّه الكثيرون المساعدات الأمريكية بالقذيفة التي تخترق ظهر طفل من غزة في حين تطعمه واشنطن زجاجة حليب من فمه، وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة.
يد تسقط الطعام وألف يد تسقط الموت
وعبّر الدكتور عبد الملك الحماطي عن رأيه في هذه المساعدات في منشور شاركه على منصة "إكس"، قال فيه: "أمريكا يد تسقط الطعام وألف يد تسقط أدوات الموت، وحجم ما أسقطته اليوم ثلاث طائرات شحن أمريكية من مساعدات لغزة لا تعادل حمولة شاحنة واحدة".
وأضاف: "لو كان بايدن (الرئيس الأمريكي) يرغب في تلميع صورته أمام الناخبين وأمام العالم فليبادر بإدخال مئات الشاحنات براً بدلاً عن لعبة إسقاط وجبات جاهزة على الشاطئ".
وشارك الحماطي صورة مع منشوره تظهر تساقط العشرات من القذائف بينما تسقط قطع خبز صغيرة معهم.
وشارك آخرون صورة تظهر الوجه الحقيقي للمساعدات الأمريكية على غزة، حيث تظهر المظلات على شكل "جماجم الموت" المخيفة في الوقت الذي يهرب منها المواطنون على الأرض.
ونشر آخرون صورة تظهر المساعدات الأمريكية والبريطانية معلقة على فوهة مدفع وقد خرج منه صاروخ باتجاه من يحاول التقاطها، في إشارة إلى أنها مجرد "فخ".
يقتل القتيل ويمشي في جنازته
ونشر آخرون فيديو يظهر فيه "العم سام" الأمريكي وقد وضع ورقة ملاحظات على طاولته، وعلى يمينه كمية قليلة جدا من المساعدات، ويسارة ترسانة من المساعدات العسكرية لضرب سكان غزة.
ونشر حساب يحمل اسم بشير أحمد الأفغاني صورة مع تعليق، قال فيه: "المساعدات الأمريكية لغزة مثال حي للمثل المشهور "يقتل القتيل ويمشي في جنازته"… يقتلون أهل غزة ثم يرسلون لهم المساعدات!! الآن يموت أهل غزة جوعا خير لهم من أين يحصلوا على مساعدات أمريكية… والله المستعان وهو على كل شيء قدير".
وتظهر الصورة التي شاركها مشهد لقيام طائرة أمريكية بإسقط قذيفة تارة وعبوة مساعدات تارة أخرى.
ونفذت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الثلاثاء، 8 إنزالات جوية مشتركة مع دول شقيقة وصديقة هي الأكبر منذ بدء عمليات الإنزال حتى اليوم.
وقالت القوات الأردنية، في بيان لها، إن "عمليات الإنزال ضمت 3 طائرات من نوع (C130) تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، و3 طائرات أمريكية، وطائرة مصرية، وطائرة فرنسية"، حسب وكالة الأنباء الأردنية- بترا.
وأضاف البيان أن "المساعدات الإغاثية والغذائية استهدفت عدداً من المواقع في شمال غزة، وتضمنت المساعدات مواد مقدمة من برنامج الأغذية العالمي (WFP)".