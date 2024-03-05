https://sputnikarabic.ae/20240305/حقوقيون-مغاربة-يطالبون-باستحداث-آليات-لمواجهة-الاعتداء-الجنسي-على-التلاميذ-1086701855.html

حقوقيون مغاربة يطالبون باستحداث آليات لمواجهة الاعتداء الجنسي على التلاميذ

حقوقيون مغاربة يطالبون باستحداث آليات لمواجهة الاعتداء الجنسي على التلاميذ

سبوتنيك عربي

طالب حقوقيون مغاربة بمرافقة تشديد العقوبات بحق مرتكبي جرائم الاعتداء الجنسي على التلاميذ بمناهج علمية جديدة، وتوعية الطلبة بضرورة التصدي لمثل هذه المحاولات. 05.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-05T22:52+0000

2024-03-05T22:52+0000

2024-03-05T22:52+0000

حصري

العالم العربي

أخبار المغرب اليوم

الأخبار

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/03/05/1086701698_0:91:2001:1216_1920x0_80_0_0_18d8f2e3ceed3aacac0a89c4e680b576.jpg

رغم أن بعض الأحكام وصلت إلى 30 عاما بحق بعض الجناة لكنها لم تمنع وقوع جرائم مشابهة، الأمر الذي طرح تساؤلات عدة بشأن الآليات اللازمة لمكافحة الظاهرة.إحصاءات رسميةفي نهاية العام 2023 كشف تقرير رسمي صادر عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في المغرب أرقام هامة بشأن التحرش الجنسي بالتلاميذ.وفق التقرير "إن 9% من تلامذة السنة السادسة ابتدائي و17% من تلامذة السـنة الثالثة إعدادي كانوا ضحايا التحرش الجنسي من طرف زملائهم، و8% و13% على التوالي، كانوا ضحايا التحرش الجنسي من طرف مدرسـيهم، مقابـل 7% و11% صرحوا بتعرضهم للتحرش الجنسي من طرف أطر الإدارة التربوية".وأوضح التقرير "أن 10% من تلامذة الابتدائي و20% مـن تلامذة الإعدادي صرحوا بأنهـم كانوا ضحيـة لتلك الجرائم، وتبقى هـذه النسب نفسها تقريبا فيما يخص التحرش الجنسي عبـر الأنترنت".وأصدرت محكمة مغربية حكما بسجن معلم لغة فرنسية عمل في مدرسة خاصة، بتهمة الاعتداء واغتصاب عدد من التلميذات القاصرات، إذ حكم عليه بالسجن لمدة 30 سنة وفرض غرامة مالية تقدر بنحو 200 ألف درهم مغربي.نص القانونوينص الفصل الـ484 من القانون الجنائي المغربي على أنه "يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس من هتك من دون عنف أو حاول هتك عرض قاصر يقل عمره عن 15 سنة، سواء كان ذكراً أو أنثى".كما ينص الفصل الـ485 من القانون الجنائي المغربي على أنه "يعاقب بالسجن من خمس إلى 10 سنوات من هتك أو حاول هتك عرض شخص ذكراً كان أم أنثى مع استعمال العنف، وإذا كان المجني عليه قاصرا يقل عمره عن 15 سنة يعاقب الجاني بالسجن من 10 إلى 20 سنة".مطالب حقوقيةتقول فاطمة بوغنبور المستشارة الحقوقية المغربية، إن العنف الجنسي داخل المؤسسات التعليمية عاد مجددا للواجهة، بسبب زيادة الحالات وعدم ردع العقوبات للجناة.وأضافت في حديثها مع "سبوتنيك"، أن الجريمة تترك الكثير من الآثار الجسمية والنفسية على شخصية الطفل طوال حياته، إذ يصعب معالجتها في كثير من الحالات، خاصة، خاصة عندما يكون الاعتداء الجنسي مصاحبا بالعنف أو التهديد أو التعذيب.ولفتت إلى أن العقوبة بحق عدد من مرتكبيها وصلت في بعضها حتى 30 سنة، لكن الحد منها يتطلب تكثيف الجهود من كل الجهات لمحاربة الظاهرة.وشددت على ضرورة تكاتف الجهود بين الأسرة والمؤسسة التربوية، ومنظمات المجتمع المدني، وكافة المؤسسات المعنية، بما يحد من انتشارها، والتصدي لها بكل السبل الممكنة.آليات واجبةقال الحقوقي المغربي، الطيب بوشيبة، إن الاعتداءات الجنسية على الأطفال تتسبب في انعكاسات خطيرة على التلاميذ.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن التلاميذ يصابون بأمراض نفسية خطيرة تلازمهم طوال حياتهم نتيجة التعدي عليهم جنسيا.ويرى بوشيبة أن "العنف الجنسي والتطبيع مع الاغتصاب يؤدي إلى الهشاشة في شخصية الأطفال، كما أن مؤسسات المدنية يجب أن تقوم بحملات توعية من أجل التصدي للظاهرة بشكل كبير".وشدد الحقوقي المغربي على ضرورة توعية الأطفال للتصدي للمحاولات التي يمكن أن يتعرضوا لها خلال العمليات في المراحل التعليمية.ووفق بوشيبة فإن إخال المناهج الجديدة لفائدة الأطفال ليست أقل أهمية من تشديد العقوبات، بل يجب أن تحظى بأهمية وأولوية ترافق عمليات تشديد العقوبة والرقابة.وفق دراسة سابقة لجمعية "أمان" المغربية ومنظمة "عايدة" الإسبانية فإن العنف الجنسي يمثل 25.3 % من العنف الممارس على الأطفال في المغرب، وبلغت نسبة العنف الجنسي المسلط على البنات 61 %، بينما الأطفال الذكور 39%.

https://sputnikarabic.ae/20240218/تعديل-حكومي-مرتقب-في-المغرب-ما-القطاعات-المعنية-بالتغيير-1086199682.html

https://sputnikarabic.ae/20240217/في-ذكرى-تأسيسه-هل-تلاشت-فرص-عودة-اتحاد-المغرب-العربي-للعمل-1086168629.html

https://sputnikarabic.ae/20240215/هل-رفضت-الرباط-التدخل-في-ملف-رهائن-من-أصل-مغربي-لدى-حماس-1086110800.html

أخبار المغرب اليوم

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, العالم العربي, أخبار المغرب اليوم, الأخبار