https://sputnikarabic.ae/20240305/ضابط-أوكراني-سابق-القوات-الروسية-اختارت-تكتيكا-قويا-جديدا-1086694164.html
ضابط أوكراني سابق: القوات الروسية اختارت تكتيكا قويا جديدا
ضابط أوكراني سابق: القوات الروسية اختارت تكتيكا قويا جديدا
سبوتنيك عربي
أفاد الجنرال المتقاعد من القوات المسلحة الأوكرانية، سيرغي كريفونوس، بأن القوات الروسية اختارت تكتيكًا قويًا جديدًا وتمضي قدمًا. 05.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-05T17:06+0000
2024-03-05T17:06+0000
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روسيا
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وقال كريفونوس خلال مقابلة: "علينا أن ننتبه إلى أن الجيش الروسي يغير باستمرار تكتيكات قواته لقد تحول إلى تكتيكات قوية، واستطلاع منظم جيدًا، وهو يعرف نقاط التقاطع بين الوحدات العسكرية، إنه يحاول التقدم إلى الأمام".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظامكييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240305/الدفاع-الروسية-تعلن-محاولة-انتهاك-3-طائرات-فرنسية-الحدود-في-البحر-الأسود--1086693683.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار العالم الآن
ضابط أوكراني سابق: القوات الروسية اختارت تكتيكا قويا جديدا
أفاد الجنرال المتقاعد من القوات المسلحة الأوكرانية، سيرغي كريفونوس، بأن القوات الروسية اختارت تكتيكًا قويًا جديدًا وتمضي قدمًا.
وقال كريفونوس خلال مقابلة: "علينا أن ننتبه إلى أن الجيش الروسي يغير باستمرار تكتيكات قواته لقد تحول إلى تكتيكات قوية، واستطلاع منظم جيدًا، وهو يعرف نقاط التقاطع بين الوحدات العسكرية، إنه يحاول التقدم إلى الأمام".
وأوضح كريفونوس، أن الجيش الروسي يستخدم بشكل نشط الطائرات دون طيار وقذائف الهاون بكميات كبيرة على خط المواجهة، في حين أن القوات الأوكرانية تعاني من نقص ليس فقط في الموارد البشرية، ولكن أيضًا في الذخيرة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظامكييف
لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.