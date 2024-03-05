عربي
https://sputnikarabic.ae/20240305/نتنياهو-يعلن-إتاحة-دخول-المسلمين-للمسجد-الأقصى-خلال-شهر-رمضان-1086700684.html
نتنياهو يعلن إتاحة دخول المسلمين للمسجد الأقصى خلال شهر رمضان
نتنياهو يعلن إتاحة دخول المسلمين للمسجد الأقصى خلال شهر رمضان
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن دخول المصلين إلى المسجد الأقصى في القدس الشرقية، سيُتاح خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، الذي يحل الأسبوع... 05.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-05T21:33+0000
2024-03-05T21:33+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
بنيامين نتنياهو
رمضان
أخبار فلسطين اليوم
العالم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101909/22/1019092274_0:174:3892:2363_1920x0_80_0_0_d38a9ae85622126bdc93860e919cb44f.jpg
جاء ذلك بحسب بيان صدر عن مكتب نتنياهو، اليوم الثلاثاء.وقال نتنياهو في بيانه، إنه "قد تقرَّر بعد اجتماع كافّة القوى الأمنية بمشاركته، أن "يُسمح للمصلين بدخول جبل الهيكل (المسجد الأقصى) في الأسبوع الأول من شهر رمضان، كما كانت الأعداد في السنوات الماضية".وأضاف البيان أنه "سيتم كل أسبوع تقييم الوضع من حيث جوانب الأمن والسلامة، وسيتم اتخاذ القرار وفقا لذلك".وذكر البيان أن "رمضان مقدس عند المسلمين، وستحفظ حرمة العيد هذا العام، كما في كل عام".واعتبر وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، أن إعلان نتنياهو بشأن الأقصى، قرار "يعرض مواطني إسرائيل للخطر ويعطي صورة انتصار لحماس".وكان مسؤولون أمنيون في إسرائيل، قد حذروا في وقت سابق، من عواقب تنفيذ وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، بفرض قيود على دخول المصلين العرب من مواطني إسرائيل إلى المسجد الأقصى، خلال شهر رمضان.وأوضح المسؤولون أن "المسجد الأقصى برميل بارود وأي تصريحات سلبية بشأنها أن تشعل الأوضاع في مدينة القدس".
https://sputnikarabic.ae/20240305/بن-غفير-قرارات-حكومة-نتنياهو-بشأن-شهر-رمضان-تعطي-صورة-النصر-لـحماس-1086698189.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101909/22/1019092274_256:0:3637:2536_1920x0_80_0_0_3f28973e41f412fba2a7ed3de5534657.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, رمضان, أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي, الأخبار
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, رمضان, أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي, الأخبار

نتنياهو يعلن إتاحة دخول المسلمين للمسجد الأقصى خلال شهر رمضان

21:33 GMT 05.03.2024
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLIرمضان في فلسطين
رمضان في فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2024
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
تابعنا عبر
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن دخول المصلين إلى المسجد الأقصى في القدس الشرقية، سيُتاح خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، الذي يحل الأسبوع المقبل، دون تغيير عن السنوات الماضية.
جاء ذلك بحسب بيان صدر عن مكتب نتنياهو، اليوم الثلاثاء.
وقال نتنياهو في بيانه، إنه "قد تقرَّر بعد اجتماع كافّة القوى الأمنية بمشاركته، أن "يُسمح للمصلين بدخول جبل الهيكل (المسجد الأقصى) في الأسبوع الأول من شهر رمضان، كما كانت الأعداد في السنوات الماضية".
وأضاف البيان أنه "سيتم كل أسبوع تقييم الوضع من حيث جوانب الأمن والسلامة، وسيتم اتخاذ القرار وفقا لذلك".
وذكر البيان أن "رمضان مقدس عند المسلمين، وستحفظ حرمة العيد هذا العام، كما في كل عام".
واعتبر وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، أن إعلان نتنياهو بشأن الأقصى، قرار "يعرض مواطني إسرائيل للخطر ويعطي صورة انتصار لحماس".
فلسطينيون يحضرون احتفالات عيد الفطر عند قبة الصخرة في ساحة المسجد الأقصى في البلدة القديمة بالقدس، 21 أبريل 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2024
بن غفير: قرارات حكومة نتنياهو بشأن شهر رمضان تعطي صورة "النصر" لـ"حماس"
19:33 GMT
وكان مسؤولون أمنيون في إسرائيل، قد حذروا في وقت سابق، من عواقب تنفيذ وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، بفرض قيود على دخول المصلين العرب من مواطني إسرائيل إلى المسجد الأقصى، خلال شهر رمضان.
وأوضح المسؤولون أن "المسجد الأقصى برميل بارود وأي تصريحات سلبية بشأنها أن تشعل الأوضاع في مدينة القدس".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Палестинцы ждут гуманитарную помощь на берегу моря в городе Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... إسرائيل تكرر استهداف الفلسطينيين لدى انتظار المساعدات14:37 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала