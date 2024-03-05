https://sputnikarabic.ae/20240305/نتنياهو-يعلن-إتاحة-دخول-المسلمين-للمسجد-الأقصى-خلال-شهر-رمضان-1086700684.html
نتنياهو يعلن إتاحة دخول المسلمين للمسجد الأقصى خلال شهر رمضان
نتنياهو يعلن إتاحة دخول المسلمين للمسجد الأقصى خلال شهر رمضان
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن دخول المصلين إلى المسجد الأقصى في القدس الشرقية، سيُتاح خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، الذي يحل الأسبوع... 05.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-05T21:33+0000
2024-03-05T21:33+0000
2024-03-05T21:33+0000
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جاء ذلك بحسب بيان صدر عن مكتب نتنياهو، اليوم الثلاثاء.وقال نتنياهو في بيانه، إنه "قد تقرَّر بعد اجتماع كافّة القوى الأمنية بمشاركته، أن "يُسمح للمصلين بدخول جبل الهيكل (المسجد الأقصى) في الأسبوع الأول من شهر رمضان، كما كانت الأعداد في السنوات الماضية".وأضاف البيان أنه "سيتم كل أسبوع تقييم الوضع من حيث جوانب الأمن والسلامة، وسيتم اتخاذ القرار وفقا لذلك".وذكر البيان أن "رمضان مقدس عند المسلمين، وستحفظ حرمة العيد هذا العام، كما في كل عام".واعتبر وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، أن إعلان نتنياهو بشأن الأقصى، قرار "يعرض مواطني إسرائيل للخطر ويعطي صورة انتصار لحماس".وكان مسؤولون أمنيون في إسرائيل، قد حذروا في وقت سابق، من عواقب تنفيذ وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، بفرض قيود على دخول المصلين العرب من مواطني إسرائيل إلى المسجد الأقصى، خلال شهر رمضان.وأوضح المسؤولون أن "المسجد الأقصى برميل بارود وأي تصريحات سلبية بشأنها أن تشعل الأوضاع في مدينة القدس".
https://sputnikarabic.ae/20240305/بن-غفير-قرارات-حكومة-نتنياهو-بشأن-شهر-رمضان-تعطي-صورة-النصر-لـحماس-1086698189.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, رمضان, أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي, الأخبار
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, رمضان, أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي, الأخبار
نتنياهو يعلن إتاحة دخول المسلمين للمسجد الأقصى خلال شهر رمضان
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن دخول المصلين إلى المسجد الأقصى في القدس الشرقية، سيُتاح خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، الذي يحل الأسبوع المقبل، دون تغيير عن السنوات الماضية.
جاء ذلك بحسب بيان صدر عن مكتب نتنياهو، اليوم الثلاثاء.
وقال نتنياهو
في بيانه، إنه "قد تقرَّر بعد اجتماع كافّة القوى الأمنية بمشاركته، أن "يُسمح للمصلين بدخول جبل الهيكل (المسجد الأقصى) في الأسبوع الأول من شهر رمضان، كما كانت الأعداد في السنوات الماضية".
وأضاف البيان أنه "سيتم كل أسبوع تقييم الوضع من حيث جوانب الأمن والسلامة، وسيتم اتخاذ القرار وفقا لذلك".
وذكر البيان أن "رمضان مقدس عند المسلمين، وستحفظ حرمة العيد هذا العام، كما في كل عام".
واعتبر وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير
، أن إعلان نتنياهو بشأن الأقصى، قرار "يعرض مواطني إسرائيل للخطر ويعطي صورة انتصار لحماس".
وكان مسؤولون أمنيون في إسرائيل، قد حذروا في وقت سابق، من عواقب تنفيذ وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، بفرض قيود على دخول المصلين العرب من مواطني إسرائيل إلى المسجد الأقصى، خلال شهر رمضان.
وأوضح المسؤولون أن "المسجد الأقصى برميل بارود
وأي تصريحات سلبية بشأنها أن تشعل الأوضاع في مدينة القدس".